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Новости Война
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Богуслаев (69) Мотор Січ (124) СБУ (19459) государственная измена (1491)

СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Січ" Богуслаева с РФ: "Если Путин кончит, потом националисты нас кончат". АУДИО

Служба безопасности Украины опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров президента АО "Мотор Січ", подтверждающих его сотрудничество с врагом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, даже после полномасштабного вторжения агрессора должностное лицо, ранее неоднократно избиравшееся народным депутатом от "Партии регионов", продолжало поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам. Тем самым фактически поддерживал врага и помогал ему обстреливать украинские города и села.

Смотрите: СБУ подтверждает задержание президента "Мотор Січі" Богуслаева по подозрению в работе на РФ. ФОТОрепортаж

"При этом он оправдывал нападение России и выражал надежду, что Путин не остановит наступление своих войск, размышлял о "нацистах" в Украине. На днях сотрудники СБУ задержали должностное лицо и одного из сотрудников авиапредприятия и сообщили им о подозрении. Служба безопасности будет делать все, чтобы установить других лиц, причастных к незаконной деятельности, и привлечь их к ответственности. Очистка Украины от изменников и коллаборантов продолжается!", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+72
Почему это "оказался"? Он таким и был всегда. Странно, что СБУ это только после начала войны разглядела.
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24.10.2022 09:52
+64
Вот ****. А ведь ещё много есть таких.
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24.10.2022 09:48
+58
В Лавре заседает целая рота таких вот "богуслаевых", поры бы уже туда наведаться.
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24.10.2022 09:50
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Страница 3 из 3
Навіть якщо б у нас і була смертна кара, то вона б була такою, як у цивілізованих країнах - смертник сидить 20-25 років до виконання вироку, щоб виключили помилку слідства та дочекатись, чи не з'являться докази, які спростовують провину. Тобто, задоволення ви б у будь-якому випадку б зараз не отримали...
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24.10.2022 12:37 Ответить
Сьогодні саме той час, коли боротьба зі зрадниками може бути найбільш ефективна. Треба не гаяти часу та очистити Україну від усіх зрадників у правовий спосіб.
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24.10.2022 12:16 Ответить
Всі відповідні органи України чудово знали про канали контрабанди с Січі до раши. І митники, і сбу. Треба всі машинобудівельні заводи, котри ще з ссср, постачали щось на оборонку рашистів, перевертати з гори до підвалів. Обовьязково буде за що розтрілювати.
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24.10.2022 12:26 Ответить
Если откупится и выйдет на свободу - грош цена Власти.
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24.10.2022 12:28 Ответить
Бо їм зараз дуже висока ціна.
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24.10.2022 15:18 Ответить
Понятно что он изменник,понятно что СБУ его крышевало и получала откаты с заказов. Одного непонятно:почему самой УКРАИНЕ во время войны не нужны военные заказы,не нужны эти двигатели? Почему мы не производим уже много лет крылатые ракеты притом что есть все возможности,точнее БЫЛИ все возможности-сейчас когда парашка обстреляла многие стратегические предприятия-таких возможностей нет. Он Иззменник. А Зеленский который саботировал подготовку к Обороне хоть о нападении было известно еще за 6 месяцев-он КТО? И можете представить тех кто его окружает?
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24.10.2022 12:41 Ответить
Для начала надо войну объявить, а потом вопросы задавать "почему".
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24.10.2022 12:47 Ответить
войну обьявляет тот, кто нападает. Украина де-факто ведет Великую Отечественную войну против фашистского оккупанта вторгшегося на её территорию вероломно, без объявления войны.
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24.10.2022 13:01 Ответить
США объявили войну Японии, после нападения на Перл-Харбор.
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24.10.2022 13:22 Ответить
Жаль папке твоему не рассказали как подьзоваться презервативом
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25.10.2022 20:11 Ответить
что за бред об объявлении войны? войну объявляет агрессор.

какую войну и кому должна объявлять Украина? ну, поори про объявление. что это изменит?

как-то поможет?

все и так понимают, что паРаша ведет полномасштабную, подлую, агрессивную войну против Украины, стыдливо и трусливо называя это СВО.

а Украине зачем это? объявлять войну? Украина просто отражает агрессию паРаши и защищает свою территориальную целостность и само свое существование.
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24.10.2022 14:16 Ответить
Зачем, казачек засланый?
Что даст Украине в дипломатической сфере и сфере пропаганды новость «Украина объявила войну»?
Ты пытаешься помочь параше с мобилизацией? Дать формальный повод Китаю официально встать на их сторону?
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24.10.2022 15:58 Ответить
Зеленський навіть боїться війну оголосити Московії. У нас досі із ними візовий режим.
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24.10.2022 15:15 Ответить
скільки ж вас тут. Ще й українською вміють.
зовсім погано на параші без активної допомоги Китаю? Шукаєте формальний привід
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24.10.2022 16:01 Ответить
З чим оголошувати війну? Хіба що з твоїм голим задом? Україна стала країною-лузером! Нема нічого для самостійного ведення війни!
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26.10.2022 10:13 Ответить
Не все в США умные. По правилам ООН и правилам ведения войны ,по всем законам юриспруденции и обычной логики:сам факт проведения боевых действий регулярной армии на территории другой страны-означает фактическое обьявление войны. И Украина не обязанна обьявлять войну в ответ.
И еще:сам факт СКРЫТОЙ поставки через третьи страны воееного снаряжения-это уже госизмена и тяжелое преступление даже в мирное время. Именно поэтому Ваша США когда поставляла оружие Афганским моджахедам,талибам во время Советско-Афганской войны-делала это тайно не официально и через третью страну-через Пакистан.
ПС если я наношу удары деревянным молотком по вашей голове очень сильно и безконечно-мне не нужно обявлять всем прохожим что я вам обьявил войну и хочу вас убить-это итак понятно. сам факт ДЕЙСТВИЙ говорит об этом
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24.10.2022 14:24 Ответить
На США напали и сразу была объявлена война, а вы ждите ещё 99лет и решайте кто умный а кто терпила. И самое главное, не забывайте ежедневно спрашивать "почему".
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24.10.2022 14:27 Ответить
пнх, кацап.

Помогать с мобилизацией твоей биомассы смысла нет - у бродячихсобак проблемы от ожирения.
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24.10.2022 16:04 Ответить
Я из Одессы, так что моя мобилизация это и твоя тоже.
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24.10.2022 16:16 Ответить
из Одессы, но под прокси...) почему так?

из Одессы, но вносишь раскол по совершенно тупому поводу, как будто от тупого объявления войны агрессору что-то поменяется...это только пойдет на пользу самой паРаше, она же не объявляла войну, выйдет, что войну объявила только Украина.
Объявила невинной паРаше, которая всего лишь вела СВО.
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24.10.2022 16:58 Ответить
раз с Одессы, чего на парашную мельницу воду льешь? может ошибся -- бывает. Но, я так понял ты стоишь на своем? Пытаешься помочь параше с чмобиками?
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24.10.2022 19:15 Ответить
і мені це самий важливий вопрос! бо всі це знали! Держава повинна не тільки давати заборони, а ще й давати держзамовлення оборонним заводам.
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24.10.2022 14:50 Ответить
І це Герой України? Тут треба витягувати увесь ланцюжок, усі хто це пропустив масють сісти.
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24.10.2022 12:50 Ответить
В день смерті Муравченка Ф.М. мені зателефонувала його секретар і повідомила, що хоче сказати мені сумну вістку: "Федір Михайлович помер в робочому кабінеті на робочому місці!" Потім в пресі появилось, що він помер в 5-й лікарні....по причині, яку я спілкуючись з ним і не замічав((( "проблема легень", а потім в"їдливо підкреслювалось, що на похоронах були з РФ чи з Росії, з Росії, з Росії...? Богуслаєв-це барига! Муравченко Ф.М.-це патріот, це науковий Велетень, це мізки, а його "Івченко-Прогрес"-це всі розробки....
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24.10.2022 13:31 Ответить
А если на прямую бабки переводить вас это не смущает ? Хорошо я спрошу счас у своих.... )))
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24.10.2022 13:44 Ответить
напрямую
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24.10.2022 14:45 Ответить
два года назад мусолили тему в СМИ как его сынок Сашок купил за 10 млн EUR остров в Италии два года ждали...
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24.10.2022 13:54 Ответить
Негайно позбавити цю промоскальську потолоч звання Героя України!!! Щоб його прізвище не ганьбило це високе звання, якого воно не гідне...
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24.10.2022 14:24 Ответить
За таке його потрібно позбавити життя.
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24.10.2022 15:58 Ответить
Мерзота!
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24.10.2022 14:40 Ответить
розтріляти на х*й
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24.10.2022 15:08 Ответить
Ніт, цього недостатньо. Тільки по-серйозному - насмерть із вогнепальної зброї!
Розстріл **** це безчесне падло переживе.
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24.10.2022 16:33 Ответить
Попри понад 30 років незалежності влада в нас досі барижно-окупаційна.
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24.10.2022 15:19 Ответить
А сколько у нас таких богуслаевых в Украине?
Огромное количество
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24.10.2022 15:44 Ответить
На жаль,наша СБУ дуже пізно реагує, свідомі запоріжці про це знали весь час. Співробітники "Мотор Січі", в більшості таке саме лайно, як богуслаєв, ватні раби і холуї кремля.
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24.10.2022 15:54 Ответить
Почему про ПОРТНОВА ни слуху, ни духу?
Почему то же славное СБУ и власть дали ему сбежать?

Потому что он с ними напрямую сотрудничал?
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24.10.2022 16:11 Ответить
ЗСУ роблять свою найважчу роботу набагато успішніше ніж всі органи разом узяті які мають контролювати корупцію, зараз в мене гірший настрій як ранком 24 лютого, бо тоді я точно знав, що ЗСУ швидко справляться, а корупція вже 30 років заганяє УКРАЇНУ все глибше на дно.
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24.10.2022 16:11 Ответить
Чомусь зовсім ніхто не помічав, і продовжує не помічати Андрія ПОРТНОВА та його вплив і діяльність з підготовки вторгнення росії, яку він проводив понад 7 років.
До слова, проти ПОРТНОВА США ввело санкції, натомість в Україні він їх уникнув.

Посол Росії в ООН Васілій Небензя заявив,

що 28 лютого 2022 року він нібито отримав листа від української правозахисної громадської організації "Інститут правової політики та соціального захисту імені Бережної".

За його словами, ЦЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОТЯГОМ ВОСЬМИ РОКІВ https://www.youtube.com/watch?v=A4ofYtGjtcA РОЗПОВСЮДЖУЄ ІНФОРМАЦІЮ ПРО "НЕОНАЦИЗМ В УКРАЇНІ".

https://bastion.tv/chomu-agent-kremlya-portnov-sho-dopomagav-putinu-rozpochati-vijnu-proti-********-dosi-nepokaranij_n46183
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24.10.2022 16:15 Ответить
У ньому йдеться про зламану поштову скриньку Бориса Рапопорта, заступника начальника управління прикордонного співробітництва Адміністрації президента РФ, яке особисто курував Владислав Сурков.

Публікація стосувалася таємничого відправника численних електронних листів на адресу Рапопорта, під ім'ям "рашидович казбек".

Згодом з'ясувалося, що цей псевдонім належить екс-заступнику голови Адміністрації Президента України АНДРІЮ ПОРТНОВУ, який був правою рукою Віктора Януковича з питань судової системи України.
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24.10.2022 16:20 Ответить
Стоп!!! Сам собі думаю!! Те що ця чума працювала з командою і з ОБОВ*ЯЗКОВИМ!!! прикриттям з самих верхів влади... тут потрібно мати мізки амеби щоб не зрозуміти цього!!!! Не думаю, а просто впевнений, що цю падлу в якийсь момент серце прихватить і він не встигне розказати про всіх та все!! І ще я розумію для себе, що цього шобла рашистського в Україні, як піску в морі-океані!!!! Думаю, десь 99% всєї швалі, які займають посади, та поприростали сраками до самої смерті в провладних кабінетах. На кого пальцем не тикни, чи оком не кинь - попадеш в яблучко!!
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24.10.2022 16:16 Ответить
Виявилося, що ця організація безпосередньо пов'язана з Андрієм Портновим.
Саме такий висновок випливає із розслідування, що було https://my.ua/news/cluster/2020-07-01-vzlom-borisa-rapoporta-chast-4-anonimnyi-otpravitel опубліковане ще 2020 року.

У ньому йдеться про зламану поштову скриньку Бориса Рапопорта, заступника начальника управління прикордонного співробітництва Адміністрації президента РФ, яке особисто курував Владислав Сурков.

Публікація стосувалася таємничого відправника численних електронних листів на адресу Рапопорта, під ім'ям "рашидович казбек".

Згодом з'ясувалося, що цей псевдонім належить екс-заступнику голови Адміністрації Президента України АНДРІЮ ПОРТНОВУ, який був правою рукою Віктора Януковича з питань судової системи України.

https://bastion.tv/chomu-agent-kremlya-portnov-sho-dopomagav-putinu-rozpochati-vijnu-proti-********-dosi-nepokaranij_n46183
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24.10.2022 16:19 Ответить
В 2001 году ПОРТНОВ https://www.pravda.com.ua/articles/2007/09/12/3282541/ заключил договор на юридическое обслуживание с ПриватБанком https://file.liga.net/persons/igor-kolomoiskii Коломойского .

Коломойский неоднократно подтверждал сотрудничество с Портновым. "Он мне юридически помогает лет 20", - https://www.pravda.com.ua/articles/2019/05/23/7215942/ заявил олигарх в интервью в 2019 году.

Портнов также помогал бизнес-партнерам Коломойского братьям https://file.liga.net/persons/grigorii-syrkis Суркисам

Именно Суркисы познакомили Портнова с https://file.liga.net/persons/viktor-medvedchyk Виктором Медведчуком . "Я имею честь обмениваться мнениями с Виктором Медведчуком, - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2008/11/4/4454250/ говорил ПОРТНОВ в одном из интервью в 2008 году. - Виктор Владимирович - уважаемый мной человек. Нравится это кому-то или нет - роль Медведчука в развитии государства, без сомнения, очень существенна".
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24.10.2022 16:23 Ответить
Так возьмутся наши славные СБУ когда-нибудь за Беню и Портнова?

Или этих трогать низзя, потому что "свои", неприкасаемые?
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24.10.2022 16:35 Ответить
Беня вже неромадянин України! The его обмазывает как может(((
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25.10.2022 21:11 Ответить
--- Що за одноразові. показові. викриття ?! Чи НЕ під тиском розвідок США та Великобританії--- споглядаємо черговий ЗЕ-- спектакль??? Адже ми то знаємо. що влада у нас анітрохи НЕ українська . а тотально складається ось із таких Богуслаєвих !!!
Скажімо на нашій. хлібній Кіровоградщині та особливо у м." Чорних полковників "/ Світловодську/. де незмінно правлять виповзні КДБ та їх стукачі то і маємо тотальне знущання над нами жебраками-- кріпаками... Вони ж найперші в Україні розхапали найкращі у світі чорноземи . принишкли .як тхорі. і лише виглядують. як суслики . із нірок: чи скоро вже там прорветься їх благодійник--ліліпузік ??? Натомість владу вони мають залізобетонну /пройшли вишколи у КДБ.та у 1 відділах наших провідних заводах військово--промислового комплексу.../ Для того .щоб закріпити за собою де--юре і де--факто оту земельку. яку вхопили та НЕ можуть бути повноцінними власниками /ще спритніші агенти .заздалегідь. повикрадали кадастри не землю/ сьогодні вони лобіюють на ВР Закон України " Про порядок оренди землі --с/г призначення "----Це дасть можливість хоч так її притримать... А то. чого доброго. ЗЕ--комік вздумає провести .обіцяний референдум вже опісля ділежа ??? Очільник обласн. СБУ щось там рипнувся---бомбонули...ще й дружину змусили волати:--Він с..а..м...
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24.10.2022 16:37 Ответить
накуй его судить, просто грохнуть и все!
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24.10.2022 20:01 Ответить
А в каком именно месте смеяцца?
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24.10.2022 22:11 Ответить
Чувак смог обойти все запреты. Вспомним еще сделку с Китаем. Он смог продать акции стратегического военного предприятия. Тут еще вопросы к комисси по ценным бумагам, сбу, гру, фонду гос майна, всех личных контактов и.т.д.
Самое ценное документация к двигателям. Нельзя его менять. Запросы везде должны быть про наличие счетов, недвиге за рубежом. В первую очередь Хорватия, по линии интернета и другим. Кто проводил сделку с Акциями. Где осело бабло. Через какие офшоры выводилось. Доказать эффективность сделки. Там опять на неделю работы, и всех посылать нах. В первую очередь офис ОП
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25.10.2022 03:49 Ответить
По линии интерпола и доказать фиктивность. Господин Бутусов продумайте функцию исправить в течении 10 минут текст.
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25.10.2022 03:51 Ответить
Для этого предателя не должно быть никакого оправдания - только расстрел, причем с конфискацией. Надо директорами делать нормальных людей, а таких надо тормозить еще на уровне "первого отдела" и сдавать в СБУ. Если "первого отдела" нет, то тогда надо его сделать. У некоторых может возникнуть вопрос - а кому, тогда продавать моторы, если не кацапам?
А никому, их надо оставить себе! Если у вас есть готовый мотор, то Антонов, например, может сделать коробку, а лопасти и системы управления можно купить у других производителей или делать самим. То есть, у Украины были и есть все возможности самой производить вертолеты, на своих моторах. Но, этого не произойдет, пока есть такие предатели, как богуслаев. Все они работают на кацапов, а у кацапов всегда был только один план - уничтожение Украины и ее военного и экономического потенциала. Но, если предателей, обличенных положением и властью, типа богуслаева "убрать", то план кацапов накроется медным (пластмассовым) тазиком.
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25.10.2022 06:13 Ответить
Шкода,що таку мразь давно не кончили! ************ грьобаний((((
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25.10.2022 09:57 Ответить
Чистокровний п*дорас богослаєв як і ті хто його покривав.
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25.10.2022 18:05 Ответить
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