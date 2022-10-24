СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Січ" Богуслаева с РФ: "Если Путин кончит, потом националисты нас кончат". АУДИО
Служба безопасности Украины опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров президента АО "Мотор Січ", подтверждающих его сотрудничество с врагом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, даже после полномасштабного вторжения агрессора должностное лицо, ранее неоднократно избиравшееся народным депутатом от "Партии регионов", продолжало поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам. Тем самым фактически поддерживал врага и помогал ему обстреливать украинские города и села.
"При этом он оправдывал нападение России и выражал надежду, что Путин не остановит наступление своих войск, размышлял о "нацистах" в Украине. На днях сотрудники СБУ задержали должностное лицо и одного из сотрудников авиапредприятия и сообщили им о подозрении. Служба безопасности будет делать все, чтобы установить других лиц, причастных к незаконной деятельности, и привлечь их к ответственности. Очистка Украины от изменников и коллаборантов продолжается!", - говорится в сообщении.
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какую войну и кому должна объявлять Украина? ну, поори про объявление. что это изменит?
как-то поможет?
все и так понимают, что паРаша ведет полномасштабную, подлую, агрессивную войну против Украины, стыдливо и трусливо называя это СВО.
а Украине зачем это? объявлять войну? Украина просто отражает агрессию паРаши и защищает свою территориальную целостность и само свое существование.
Что даст Украине в дипломатической сфере и сфере пропаганды новость «Украина объявила войну»?
Ты пытаешься помочь параше с мобилизацией? Дать формальный повод Китаю официально встать на их сторону?
зовсім погано на параші без активної допомоги Китаю? Шукаєте формальний привід
И еще:сам факт СКРЫТОЙ поставки через третьи страны воееного снаряжения-это уже госизмена и тяжелое преступление даже в мирное время. Именно поэтому Ваша США когда поставляла оружие Афганским моджахедам,талибам во время Советско-Афганской войны-делала это тайно не официально и через третью страну-через Пакистан.
ПС если я наношу удары деревянным молотком по вашей голове очень сильно и безконечно-мне не нужно обявлять всем прохожим что я вам обьявил войну и хочу вас убить-это итак понятно. сам факт ДЕЙСТВИЙ говорит об этом
Помогать с мобилизацией твоей биомассы смысла нет - у бродячихсобак проблемы от ожирения.
из Одессы, но вносишь раскол по совершенно тупому поводу, как будто от тупого объявления войны агрессору что-то поменяется...это только пойдет на пользу самой паРаше, она же не объявляла войну, выйдет, что войну объявила только Украина.
Объявила невинной паРаше, которая всего лишь вела СВО.
Розстріл **** це безчесне падло переживе.
Огромное количество
Почему то же славное СБУ и власть дали ему сбежать?
Потому что он с ними напрямую сотрудничал?
До слова, проти ПОРТНОВА США ввело санкції, натомість в Україні він їх уникнув.
Посол Росії в ООН Васілій Небензя заявив,
що 28 лютого 2022 року він нібито отримав листа від української правозахисної громадської організації "Інститут правової політики та соціального захисту імені Бережної".
За його словами, ЦЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОТЯГОМ ВОСЬМИ РОКІВ https://www.youtube.com/watch?v=A4ofYtGjtcA РОЗПОВСЮДЖУЄ ІНФОРМАЦІЮ ПРО "НЕОНАЦИЗМ В УКРАЇНІ".
https://bastion.tv/chomu-agent-kremlya-portnov-sho-dopomagav-putinu-rozpochati-vijnu-proti-********-dosi-nepokaranij_n46183
Публікація стосувалася таємничого відправника численних електронних листів на адресу Рапопорта, під ім'ям "рашидович казбек".
Згодом з'ясувалося, що цей псевдонім належить екс-заступнику голови Адміністрації Президента України АНДРІЮ ПОРТНОВУ, який був правою рукою Віктора Януковича з питань судової системи України.
Саме такий висновок випливає із розслідування, що було https://my.ua/news/cluster/2020-07-01-vzlom-borisa-rapoporta-chast-4-anonimnyi-otpravitel опубліковане ще 2020 року.
У ньому йдеться про зламану поштову скриньку Бориса Рапопорта, заступника начальника управління прикордонного співробітництва Адміністрації президента РФ, яке особисто курував Владислав Сурков.
Публікація стосувалася таємничого відправника численних електронних листів на адресу Рапопорта, під ім'ям "рашидович казбек".
Згодом з'ясувалося, що цей псевдонім належить екс-заступнику голови Адміністрації Президента України АНДРІЮ ПОРТНОВУ, який був правою рукою Віктора Януковича з питань судової системи України.
https://bastion.tv/chomu-agent-kremlya-portnov-sho-dopomagav-putinu-rozpochati-vijnu-proti-********-dosi-nepokaranij_n46183
Коломойский неоднократно подтверждал сотрудничество с Портновым. "Он мне юридически помогает лет 20", - https://www.pravda.com.ua/articles/2019/05/23/7215942/ заявил олигарх в интервью в 2019 году.
Портнов также помогал бизнес-партнерам Коломойского братьям https://file.liga.net/persons/grigorii-syrkis Суркисам
Именно Суркисы познакомили Портнова с https://file.liga.net/persons/viktor-medvedchyk Виктором Медведчуком . "Я имею честь обмениваться мнениями с Виктором Медведчуком, - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2008/11/4/4454250/ говорил ПОРТНОВ в одном из интервью в 2008 году. - Виктор Владимирович - уважаемый мной человек. Нравится это кому-то или нет - роль Медведчука в развитии государства, без сомнения, очень существенна".
Или этих трогать низзя, потому что "свои", неприкасаемые?
Скажімо на нашій. хлібній Кіровоградщині та особливо у м." Чорних полковників "/ Світловодську/. де незмінно правлять виповзні КДБ та їх стукачі то і маємо тотальне знущання над нами жебраками-- кріпаками... Вони ж найперші в Україні розхапали найкращі у світі чорноземи . принишкли .як тхорі. і лише виглядують. як суслики . із нірок: чи скоро вже там прорветься їх благодійник--ліліпузік ??? Натомість владу вони мають залізобетонну /пройшли вишколи у КДБ.та у 1 відділах наших провідних заводах військово--промислового комплексу.../ Для того .щоб закріпити за собою де--юре і де--факто оту земельку. яку вхопили та НЕ можуть бути повноцінними власниками /ще спритніші агенти .заздалегідь. повикрадали кадастри не землю/ сьогодні вони лобіюють на ВР Закон України " Про порядок оренди землі --с/г призначення "----Це дасть можливість хоч так її притримать... А то. чого доброго. ЗЕ--комік вздумає провести .обіцяний референдум вже опісля ділежа ??? Очільник обласн. СБУ щось там рипнувся---бомбонули...ще й дружину змусили волати:--Він с..а..м...
Самое ценное документация к двигателям. Нельзя его менять. Запросы везде должны быть про наличие счетов, недвиге за рубежом. В первую очередь Хорватия, по линии интернета и другим. Кто проводил сделку с Акциями. Где осело бабло. Через какие офшоры выводилось. Доказать эффективность сделки. Там опять на неделю работы, и всех посылать нах. В первую очередь офис ОП
А никому, их надо оставить себе! Если у вас есть готовый мотор, то Антонов, например, может сделать коробку, а лопасти и системы управления можно купить у других производителей или делать самим. То есть, у Украины были и есть все возможности самой производить вертолеты, на своих моторах. Но, этого не произойдет, пока есть такие предатели, как богуслаев. Все они работают на кацапов, а у кацапов всегда был только один план - уничтожение Украины и ее военного и экономического потенциала. Но, если предателей, обличенных положением и властью, типа богуслаева "убрать", то план кацапов накроется медным (пластмассовым) тазиком.