СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" Богуслаєва з РФ : "Если Путин кончит, потом националисты нас кончат". АУДIО

Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ "Мотор Січ", які підтверджують його співробітництво з ворогом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, навіть після повномасштабного вторгнення агресора посадовець, який раніше неодноразово обирався народним депутатом від "Партії регіонів", продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів. Тим самим - фактично підтримував ворога та допомагав йому обстрілювати українські міста і села.

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"При цьому він виправдовував напад Росії і висловлював надію, що Путін не зупинить наступ своїх військ, розмірковував про "нацистів" в Україні тощо. Днями співробітники СБУ затримали посадовця та одного з працівників авіапідприємства і оголосили їм про підозри. Служба безпеки робитиме усе, аби встановити інших осіб, причетних до незаконної діяльності, та притягнути їх до відповідальності. Очищення України від зрадників та колаборантів триває!", - йдеться у повідомленні.