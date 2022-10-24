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Новости Война
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Богуслаев (69) Мотор Січ (124) Бутусов Юрий (4247)

СБУ с 2019-го года прослушивала президента "Мотор Січі" Богуслаева и знала о его связях с РФ, - Бутусов

богуслаєв

О связях Богуслаева со страной-оккупантом знали также и многие работники "Мотор Січі".

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Кто покрывал работу Богуслаева на Россию все эти годы? По данным источников Цензор.Нет, Служба безопасности как минимум с 2019-го года прослушивала директора АО "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева, и имела доказательства его незаконных отношений с РФ и поставку двигателей для российских боевых вертолетов, что прямо запрещено украинским законом. Богуслаев обеспечивал и российскую авиацию, и экспортные поставки РФ", – говорится в сообщении.

По словам Бутусова, об этом знали многие сотрудники "Мотор Січі" и государственные служащие.

"Потому что поставки десятков двигателей "Мотор Січ" осуществляла к посредникам в Китай, Латвию, Гонконг, Арабские Эмираты. Во время вторжения Богуслаев договорился о канале поставок через Турцию, но наконец-то СБУ взяло на себя ответственность задержать предателя. Многие годы Богуслаев оставался одним из важных поставщиков российского военно-промышленного комплекса, и сейчас очевидно, что несмотря на запрет сотрудничества с РФ в 2014 году Богуслаев продолжал вооружать вертолеты Путина.

Но его задержали только на восьмом месяце полномасштабной войны. Богуслаев должен получить максимальный срок заключения, и его нельзя менять в РФ, иначе он сдаст все наши производственные возможности, и враг сможет уничтожить много важных для Украины объектов, а также предатель поможет РФ построить собственное производство двигателей", - подытожил журналист.

Напомним, ранее сообщалось, что глава правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева задержали силовики и под конвоем его везут в Киев.

В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе на РФ.

Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Січі" Богуслаева с РФ.

Также смотрите: СБУ подтверждает задержание президента "Мотор Січі" Богуслаева по подозрению в работе на РФ. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+59
бо військові виявили в збитих гелікоптерах двигуни та оприлюднили це. ховати стало неможливо
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24.10.2022 13:27
+53
а чого закрили цього зрадника тільки зараз ??? потрібен був "чарівний пендель" від західних союзників ???
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24.10.2022 13:18
+50
я в курсі друже ...
нажаль це говорить итільки про одне: зелена наркоманська влада очолювана єрмаками, таторовими, подаляками, арахаміями тощо грає на баці як цапів !!!
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24.10.2022 13:30
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Вся система влади, силові структури--це суцільні прихильникі московії,велика частина --просто зрадникі і працювали і працюють на росію Але ЗСУ з допомогою волонтерів, США І НАТО дають достойний відсіч фашистам росіянам А ця вся зелена шобла перекрасилась в патріотів і створюють словесний понос брехні і псевдопатріотизма і все це навішують на вуха 73% лохам і баранам
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24.10.2022 17:59 Ответить
то шо петя порошенко был в теме этого 100%, я знаю что после 14 года раша давала мотор сичи бабло, и этот подонок строил под питером второй завод а также много персонала с кб мотор сич туду перетянул.... от такая херня
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24.10.2022 19:46 Ответить
Знав точно і нікому не сказав. Ай я яй. Що ж це ти?
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28.10.2022 05:36 Ответить
Чогось згадався товариш Авакумов у 1947 році зі словами: Ох и тяжело без смертной казни. Надо что-то делать...
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24.10.2022 20:26 Ответить
Дуже вражаюче виходить: три роки СБУ спостерігає, як Богуслаєв, працює на ворога, допомагає йому з озброєнням його армії....і тут раптом такий резонанс? А то трапилося? Може час і на СБУ подивитися уважніше і вище, чому так... Щось мені підказує, що таких Богуслаєвих і тих, хто їх благословляє, досить...а інакше, як могло все це статися з Україною?
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25.10.2022 07:57 Ответить
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