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арест (10435) Богуслаев (69)

Суд арестовал Богуслаева на 60 суток, - СБУ

богуслаєв

По ходатайству СБУ и Офиса генерального прокурора Шевченковский районный суд избрал меру пресечения президенту "Мотор Січ" в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В сообщении СБУ отмечается: "По ходатайству СБУ суд взял президента "Мотор Січ" под стражу

По ходатайству Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора Шевченковский районный суд избрал меру пресечения президенту АО "Мотор Січ" в виде содержания под стражей.

В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут проводить досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора.

Кроме президента "Мотор Січ", аналогичная мера пресечения избрана для руководителя одного из департаментов этого предприятия, которого также задержала СБУ.

Напомним, что обоим фигурантам доложено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ст. 111-2 (пособничество государству агрессору)".

Напомним, ранее сообщалось, что главу правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева задержали силовики и под конвоем его везут в Киев.

В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе на РФ.

Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Січ" Богуслаева с РФ.

По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, СБУ с 2019-го года прослушивала Богуслаева и знала о его связях с РФ.

В то же время журналисты "Схем" установили, что Богуслаев имеет гражданство РФ.
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Топ комментарии
+46
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24.10.2022 19:42
+35
повторюю-все керівництво Мотор Січі зрадники та колаборанти...
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24.10.2022 19:45
+27
Судячи з усього, він там такий явно не один. І копати треба вище.
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24.10.2022 19:41
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Правила форума Совет форумчан
Судячи з усього, він там такий явно не один. І копати треба вище.
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24.10.2022 19:41 Ответить
повторюю-все керівництво Мотор Січі зрадники та колаборанти...
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24.10.2022 19:45 Ответить
Так і я про те. І не тільки.
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24.10.2022 19:58 Ответить
Та й робояги чудово знали куди йде йхня продукція. Всі машинобудівельні заводи котри створені за часів ссср і працювали на оборонку, так і працюють на рашку. Всі закрити, тай обшукати з верху до підвалів. 100% буде стаття зради на кожному.
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24.10.2022 20:23 Ответить
Напевно нічого йому не буде, "криша" "подсуєтітся", то або відпустять, або обміняють?! Вороги, шпигуни, зрадники не бояться бо: "Ребят работайте и не сцыте,что бы вы не сделали, хохлы продажные, выкупим"?Країна не ляканих лютих ворогів і зрадників?!Патріоти де ВИ?
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25.10.2022 12:57 Ответить
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24.10.2022 19:42 Ответить
"кошмарили", "кошмарили" а чего ж не арестовали?
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24.10.2022 20:06 Ответить
было меньше ******** в юридических процедурах.
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24.10.2022 20:12 Ответить
Патамучта твой друган богуслаев до до избрания невтика зе так обсикался от страха, что не смог ничего сотворить на состав преступления.
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24.10.2022 20:16 Ответить
Порошенко и депутаты прошлого созыва приняли закон ,запрещавший продажу этих моторов, но в 2019 Портнов и шобла Зе все уничтожили и "слуги " сотрудничали с этим уродом, торгующим смертью украинцев
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24.10.2022 20:23 Ответить
Слушай умник, а кому тогда продавал двигателя Мотор с 2014 по 2019 годы, если своего рынка сбыта не было. Не в рашку ли? Тебе ж второй день пишут, что продукция продавалась через третьи страны. Нет ты как упоротый рассказываешь про какие-то законы...
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24.10.2022 20:31 Ответить
🖕Саме так. Все як на склі і все рівно намагаються відмазати.
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24.10.2022 20:53 Ответить
Зебанат, послушай ,тогда не было КРОВАВЕЙШЕЙ ВОЙНЫ С СОТНЯМИ ТЫСЯЧ ПОГИБШИХ УКРАИНЦЕВ ‼️Его моторы в рашистских штурмовых ВЕРТОЛЕТАХ бомбили Мариуполь и Николаев, Киев и Запорожье ……, но ГНИДЫ в ОП 8 месяцев не трогали торговца смертью , пока ПАРТЕРЫ НЕ ВЗЯЛИ ЗА ЖАБРЫ ЗАРВАВШЕГОСЯ ДЕРЬМАКА
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24.10.2022 21:28 Ответить
Я тебе не зебанат, и не нужно говорить о сотнях тысяч убитых украинцев сидя и строча фигню, которую не знаешь с Германии.
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24.10.2022 21:58 Ответить
Да и запиши себе там на носу. Именно с 2014 года рашка с помощью вот таких уродов типа Богуславева и готовилась к повторному вторжению 24 февраля. И уже тогда нужно было проводить люстрацию этих тварей, а не перекладывать сейчас ответственность от одного президента к другому.
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24.10.2022 22:03 Ответить
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24.10.2022 21:38 Ответить
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24.10.2022 21:39 Ответить
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24.10.2022 21:41 Ответить
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24.10.2022 21:42 Ответить
Так воно і було підтримую. Переназвати і створити нові компанії і направляти двигуни на московію було вирішено в Омані. Сьогодні головним є те, що і тут не справа СБУ, а просто все вилізло наверх і представники США запитали, а що там і хто покриває легітимного шпіона і посібника терористів в Україні і тоді гучно з'явилися СБУ. Де були до цього? Як там російський паспорт? То виходить у кожної гниди є російський паспорт і приналежність до УПЦ (РПЦ)?
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24.10.2022 20:12 Ответить
У зеленского и Ермака точно есть
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24.10.2022 20:25 Ответить
Какой же Залужный и Генеральный штаб - молодцы 🙏👍❤️‼️Борются на всех фронтах и с рашистами и с предателями засевшими в ОП и с филиалом ФСБ‼️
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24.10.2022 20:29 Ответить
Я БЫ откинула темы Порошенко и Зе . У Богуслаева была какая-то другая крыша , посильнее этих двух фамилий
он прихватизацию провёл при помощи Янека , БЫЛ ЗАВЯЗАН НА ФСБ , на его торговлю просто закрывали глаза ВСЕ. Не хотели связываться .
НО ИРАНСКИЕ МОПЕДЫ ВСЕ ИЗМЕНИЛИ - томущо вопить про американские компоненты в мопедах и закрывать глаза на Богуслаева уже не могли . И ПОД КРЫШЕЙ ЗАШАТАЛИСЬ СТЕНЫ

Крыша ( ни Порошенко и ни Зе) сбросила Богуслаева , чтобы уцелеть .
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24.10.2022 20:56 Ответить
На мій погляд пані правильно все розписала про яника, і помилилася про Порошенко і Зелю. При Порошенко богуслаєв попробував щось налагодити і притих, а при Зе, особливо після поїздки в Оман - все налагодилось, бо яник і Зе це одне і теж. Чи Ви будете виспорювати присутність в ОП татарова, смірнова,демченка,єрмака, подоляка та інших? А чиї вони "птенцы"?
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24.10.2022 21:36 Ответить
Татарова и демченко надо гнати.

Ви слухали бесіди Богуслаева з кацапами - сьогодні було на Цензору? Зе, беня, порох - мелкие сошки по сравне6ию с Богуслаевим ,
Богуслаев ( мотор сич) і Сацкий ( Запоріжсталь) - со времен Кучми були хозяевами Запорожской області. Сацкий був за Україну, а Богуслаев - отьявлений ворог. Ще коли Ющенко переміг , с Богуслаевим все було ясно. Ющенко його не тронул - а зря. Усі роки Богуслаев работал проти України.
ще раз повторюю, його би і сьогодні не тронули, якби не іранські дрони і єксперти НАТО.
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24.10.2022 23:27 Ответить
За 2 месяца конечно же будет понят и прощён.
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24.10.2022 19:42 Ответить
без застави?
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24.10.2022 19:43 Ответить
стаття без застави
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24.10.2022 19:55 Ответить
На целых 60 суток ?
НЕЙМОВІРНО !
Это такая диета ?
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24.10.2022 19:44 Ответить
ну, більше не дозволяє кримінально-процесуальний кодекс...
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24.10.2022 19:54 Ответить
Ну теперь прокурорам нужно "продержаться" 60 суток, чтобы завалить это дело. Сложно будет это сделать, ведь дело резонансное и, возможно, будет под контролем. Но, ничего, сейчас столько новостей, может общественность отвлечется. И не такие дела заваливали! Слава Украине!
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24.10.2022 19:48 Ответить
дед шел к успеху.... так закончить жизнь в говне.... при300 лямов зелени
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24.10.2022 19:49 Ответить
Показали тел. разговоры еще до 24.02 и после, которые записывало СБУ. Тут Баканова и те, кто остался, надо проверять, на кого они работают
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24.10.2022 19:55 Ответить
Єрмака і Татарова в першу чергу. А коли оберемо після війни нового президента, то і у зеленського буде тривала і неприємна розмова зі слідчими.
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24.10.2022 20:19 Ответить
И так ЯСНО - на ***** ‼️
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24.10.2022 20:31 Ответить
Здали діда, бо вже не цікавий став. Навряд щось вигорить з цієї справи, найбільш ймовірно, що ця справа для відволікання уваги від більш цінних кадрів. У небезпечних шпигунів курячих паспортів не має.
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24.10.2022 19:56 Ответить
Спроба відбитися від китайського позову.
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24.10.2022 20:05 Ответить
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24.10.2022 20:03 Ответить
https://t.me/Chornovil_official/9421 Тарас Чорновіл нагадує "історію проблеми" :
До 2014 року Богуслаєв і його Мотрсіч відкрито обслуговували рф. Офіційно контракти підписували не з міноборони московії, а з конкретними підприємствами ніби для обслуговування цивільних проєктів, але всім усе було зрозуміло. Уся рашистська вертолітна програма була побудована на запорізьких двигунах. Але після початку війни в 2014 році Україна ввела санкції на постачання до рф зброї та продукції подвійного призначення. Богуслаєв тоді багато істерикував, розказував, що Порошенко та Яценюк знищують його підприємство. Зрештою, не він один тоді пробував пробити санкційний заслін. І з Дніпра, й з Миколаєва підприємства, які були підрядниками для рашистської оборонки, шукали шпарин. Але не пройшло. Просто згадайте, що в московії сталося з ракетною, авіаційною та кораблебудівною галузями. І "Сатана" зависла, й фрегати не спускали на воду, й атомні підводні човни без системи кондиціонування ставали на прикол. Ембарго реально працювало. Щодо вертолітної галузі то для раші проблемою стала відсутність двигунів серії ВК-2500. Це для них було катастрофою. Богуслаєв навіть виїжджав у рф та пробував там допомогти запустити виробництво, але не пішло.
А потім прийшов 2019 рік. Народ вирішив "а хоть паржом". І наржали на свою голову. Ембарго негласно впало завдяки політичним домовленостям з новою владою. Більше того, на парламентських виборах на округи в Запоріжжі від партії слуг Зеленського поставили пару людей Богуслаєва - вони в Раду пройшли. А самому Богуслаєву (він був нардепом від ПР, а слуги чітко не ставили від себе колишніх членів парламенту), щоб дати йому змогу зайти в Раду, поставили нульового конкурента - весільного фотографа, який узагалі не вів кампанії. І, будете сміятися, народ так повівся на зелепуху, що обрав саме фотографа, а не всесильного хазяїна частини міста. Але Богуслаєв отртимав дуже сильний вплив у фракції слуг та підтримував у ній прорашистське лобі.
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24.10.2022 20:14 Ответить
А що ж із поставками двигунів для рашистської оборонки? Пішло вмить. На Моторсічі вже мали підготовані двигуни, які не могли за Порошенка поставити в рашу. Тому з приходом Зеленського в 2019 році негайно через латвійську прокладку та ОДК-Клімов надіслали ворогу 70 (!!!) двигунів ВК-2500-03. [тут і далі крім моєї інформації також запозичення з акаунта Джон Сміт - не можу зробити посилання, бо мене знищили в фейсбуці].
Далі все йшло, як по маслу. 2020 рік - через китайську прокладку до рф пішли ще 67 вертолітних двигунів. 2021 - ще 51 двигун їде підсилювати рашистську армію через прокладку в Гонконгу. Це лише те, що випливло в офіційних документах, а не пішло контрабандними методами чи за фальшивими накладними. З приводу всіх згаданих вище поставок були судові позови Держспецконтролю про неприпустимість цих поставок у обхід процедури обмежень. Контрольний орган вказував, що Богуслаєв фальсифікує документацію, представляючи військові поставки, як цивільні. Але що зробить якийсь держорган, коли тебе кришує сам президент країни?
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24.10.2022 20:15 Ответить
https://t.me/Chornovil_official/9422 Тарас Чорновіл завершує розповідь "по темі" :
У армії рф дуже розраховували на десантні операції (згадайте Гостомель), але до 2020-го року в них був дуже ослаблений вертолітний парк. Тому Україна Зеленського мала сама поставити достатньо зброї ворогу, щоб він зміг упевнено почати війну. До 2022 року Зеленський із Богуслаєвим із завданням справилися. Вертольоти «Сапсан», КА-52 «Алігатор», Мі-28Н «Нічний мисливець» - ви чули ці назви? Саме їх за згодою Зеленського оснащував двигунами Богуслаєв.
Усі структури у владі розуміли, що коять злочин і державну зраду. Тому й відбулося фальшування на всіх рівнях. Богуслаєв вигадує замість номенклатури ВК-2500 нову ВК-2500-03, яку називає чисто цивільною моделлю. СБУ та Держслужба з експортного контролю закривають на це очі, хоча держслужба таки виписує штраф, який опісля в ОАСКу Богуслаєв вирішує за допомогою судді Вовка. І всі відмиті та при своїх інтересах.
Тому інтрига не в тому, що Богуслаєв міг так відверто доапомагати путіну готуватися до вторгнення в Україну. І навіть не в тому, що йому в цій зраді сприяв Зеленський та його оточення. Дивним в усій цій історії виглядає лише те, що зараз Богуслаєва раптом затримують. От лише я не дуже сподіваюся на результат. Замилять очі американцям, а потім тихенька відпустять і через відомий прикордонний пункт на Закарпатті дадуть виїхати в Угорщину, а потім і в рф, як це вже зробили і з Портновим, і з партнерами медведчука, і з Мураєвим...
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24.10.2022 20:22 Ответить
смешно. двоих задержали.
по факту там целая резидентура.
филиал фсб своих не бросает
эвакуация прошло успешно?
что б вы суки все повыздыхали, твари куйловские
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24.10.2022 20:21 Ответить
на целых 60 дней!
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24.10.2022 20:21 Ответить
В камере обязательно повесить портрет пуйла - пусть это чмо перед смертью помастурбирует на своего кумира.....
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24.10.2022 20:21 Ответить
Не переживай, богуслаєв, татаров з єрмаком витягнуть з "кічі"... а судья вовк, закриє справу, може , ще і другу зірку дадуть!
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24.10.2022 20:23 Ответить
Багато українців розуміють звідки вуха ростуть. Але ви це розкажіть зЕзомбованим недоумкам які свято вірять в чесність і непогрішність зЕчмоні оманського.Це аналогічно зомбуванню вірних гундяєвського сатанату.
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24.10.2022 20:27 Ответить
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24.10.2022 20:31 Ответить
Курва,на 60 років запроторити казла.
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24.10.2022 20:34 Ответить
Діду 84 роки, аби до суду дожив.
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25.10.2022 10:16 Ответить
Цьому рашиському "конструктору" майже 90 років!

У мене запитання до усіх влад, які його тримали на цій посаді: що це лайно може конструювати у свій вік окрім рашисько-совкового маразму?

Чому воно не було відправлено на пенсію, доколе ці совки будуть керувати україною та знищівати все українське!?
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24.10.2022 20:36 Ответить
І це Воно, все своє життя присвятило за українські гроші і привілеї гадити Україні.
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24.10.2022 20:52 Ответить
Также арестовать надо директора запорожского АвтоЗАЗа Евдокименко Н.М. и бывшего начальника инструментального цеха ООО "Зазоснастка" Прочана А.А. за изготовление в 2017-2019 годах через подставную фирму "Спецсплав" деталей беспилотников и технологической оснастки для военных российских вертолетов.
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24.10.2022 20:37 Ответить
Як там у них кажуть: " от тюрьмы и от сумы не зарекайся".
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24.10.2022 20:49 Ответить
Рядом должно сидеть руководство завода Антонов, что угробило Мрию.
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24.10.2022 20:50 Ответить
При чиненні опору владі... за законами воєнного часу...
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24.10.2022 20:51 Ответить
Придушити його потихому в камері і всього ділов...
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24.10.2022 20:55 Ответить
З 2019-го року прослуховували....блін, і чого тоді стільки років чекали?
Чекали коли він повністью виконає замовлення від МО РФ по поставці авіаційних двигунів?
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24.10.2022 21:13 Ответить
Такие дела не делаются в одиночку, там замешаны все, вплоть до рабочих.
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24.10.2022 21:23 Ответить
А на Січі за таке одразу б на палю посадили.
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24.10.2022 21:28 Ответить
Згоден! Аби більше "идейно не кол******" - треба, щоб у нього в сраці кол ******. Так! - за методом волоського воєводи Влада Цепеша. Добрячий такий, міцний внутрішніх стрижень для безхребетних. Морозить і пече крізь тельбухи довжелезний дерев'яний *****. Пердолить пеклом. Свербить від дупи до лопатки агонізуючого зрадника.
На палю суку!
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25.10.2022 09:46 Ответить
новой почтой отправлял на раисю!?
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24.10.2022 21:29 Ответить
Да бабло здесь было главным, и для бюджета в том числе. Кормилось море людей и долго. Да на предприятии почти все знали куда идёт продукция и много лет причем! И еще---а куда бы она шла, если бы не в раху?. У нас вертолеты не собирали полным циклом, если не ошибаюсь, никогда. Конечно на экспорт могли идти двигатели к вертолетам, но сделаны те вертолеты в рахе. Почти одно и тоже. Дело громкое, да поздно по сути. Война все убыстряет всегда---и прогресс в чем то или смерть быструю и окончательную кто в агонии долго додыхал. Дед старый, бабла там не меряно, родня давно далеко, где все шустрые со времен чучмы и ранее. Давно пора копать по моменту этих времен, по 22 году, по числам, по фактам сдачи городов, имена, где семьи, где бабло, кто крыша? 5 колона страшнее внешнего врага всегда было в нашей стране основным фактором поражения в разные времена! Ничего не изменилось. Не раскопаем все, все и просрем---не первый раз ведь! Да когда же наконец будет введен трибунал и военно-полевые суды?? Рада придурастая---это к тебе вопрос?!
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24.10.2022 22:14 Ответить
То что эта старая рЫговская Пи...расина имеет гражданство ПИД...раши не знало только сбу под руководством билетера 95 квартала и друга детства Оманского Осла баканова...
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24.10.2022 22:26 Ответить
Варіантів два! Або його швидко ліквідують , щоб не дай Боже не нарозказував щось лишнього про нинішню владу, або змусять працювати на владу, щоб очерняти опонентів влади.
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24.10.2022 22:44 Ответить
Х..ерой України …хто йому дав ?… а в Бандери забрали…ц
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25.10.2022 00:44 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3939080.html Ні, ЗЕбіли, ваша брехня не пройде

ЗЕбіли пишуть, що Богуслаєва "покривали вісім років", і тільки зараз спромоглися арештувати. Як завжди, питання до "попередників", так?
У мене ніколи не була відмінна пам'ять, але і рибкою-одноденкою я теж не можу себе назвати. Але про всяк випадок перевіряю гуглом.
Загугліть "обшук + моторсіч", якщо не вірите.
Їх кошмарили всю каденцію Петра Порошенка за кожен крок вліво - крок вправо.
2017й рік: фінансове шахрайство, 2018й рік: спроба продажу стратегічно важливого підприємства іноземцям в обхід моніторингу. Більш ранні роки теж було.
До дев'ятнадцятого вони пікнуть боялися.
Зате у 2019-му переназвали свої двигуни "виробами цивільного і сг призначення", змінили маркування і сотнями погнали на росію через прокладки у третіх країнах.
І СБУ раптом осліпло і оглухло, і заплющило очі на цей дикий експорт.
Чи треба нагадувати, хто призначив голову СБУ зразка 19го року?
Але так, тепер вони нам будуть розповідати про "багаторічне мовчання" ПП, і що Бубочка нарешті спромігся викрити зрадника.
Якийсь монтаж, як у кіно. Береш ножиці, вирізаєш у людей з пам'яті останні три роки, і засівай на цьому полі що хочеш.

Тамара Горіха Зерня
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25.10.2022 11:25 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3939029.html Черговий злочин ***** влади: ЗЕ продавав агресору вертолітні двигуни

Джон Сміт:
Зараз Богуслаєва віддадуть рашці на обмін, щоб сховати кінці у воду.
Зеленському смертельно небезпечно давати Богуслаєву говорити з ким в Україні він нарішав схему поставки двигунів на Рашку.
А це зараз найголовніше питання.
Чи був у це пов'язаний Зеленський?
В записах мерзенних розмов Богуслаєва з рашистами викладених СБУ, він каже, що в нього в рашці схеми погоджені "на самом вєрху".
Будьте певні: в нас теж.

Тому розіграють договорняк з рашистами по обміну і позбавляться такого свідка. Може, ще запишуть відосік, де він скаже, що движки в рашку перевозив особисто Порошенко.

Але правда в тому, що самі росіяни почали тріумфально трубити в ЗМІ про подолання проблеми вертолітних двигунів після 2019 року. А на записах розмов викладених СБУ вони жадібно просять Богуслаєва гнати їм все, що в нього є.
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25.10.2022 11:29 Ответить
Работал на лаптеногих - лечить его их же методами!
Швабру! Швабру!
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25.10.2022 11:36 Ответить
смертная казнь!
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25.10.2022 12:49 Ответить
Обменный фонд. Крупная шишка
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25.10.2022 13:22 Ответить
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24. 10. 22 р.

Герой України сяде, а решту - прикриють?

Ворог нищить нашу країну, навіть по його власній МоторСічі наносить ракетні удари, а йому по барабану - як поставляв усі роки війни, так і продовжує далі поставляти в рашу нові двигуни для ударних вертольотів, набиваючи кишені на крові наших солдат. Нарешті затримали і, сподіваюся, тепер посадять. Але питання залишається: чому СБУ так довго чекала? Наливайченко, потім Грицак (при Порошенкові), далі Баканов (при Зеленському) - вони ж усе це знали, не могли не знати, контролюючи і даючи дозволи на такого типу експорт, плюс маючи агентуру, плюс журналісти і експерти про це криком кричали публічно. Звідси друге логічне питання: влада обмежиться Богуслаєвим, чи врешті заарештує і посадить тих СБУшників, які всі роки війни «не помічали» або ж «кришували» зміцнення ворожої армії?
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26.10.2022 09:49 Ответить
 
 