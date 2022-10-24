Суд арестовал Богуслаева на 60 суток, - СБУ

По ходатайству СБУ и Офиса генерального прокурора Шевченковский районный суд избрал меру пресечения президенту "Мотор Січ" в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В сообщении СБУ отмечается: "По ходатайству СБУ суд взял президента "Мотор Січ" под стражу

По ходатайству Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора Шевченковский районный суд избрал меру пресечения президенту АО "Мотор Січ" в виде содержания под стражей.

В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут проводить досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора.

Кроме президента "Мотор Січ", аналогичная мера пресечения избрана для руководителя одного из департаментов этого предприятия, которого также задержала СБУ.

Напомним, что обоим фигурантам доложено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ст. 111-2 (пособничество государству агрессору)".

Напомним, ранее сообщалось, что главу правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева задержали силовики и под конвоем его везут в Киев.

В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе на РФ.

Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Січ" Богуслаева с РФ.

По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, СБУ с 2019-го года прослушивала Богуслаева и знала о его связях с РФ.

В то же время журналисты "Схем" установили, что Богуслаев имеет гражданство РФ.