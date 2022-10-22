У Запоріжжі затримано голову правління "Мотор Січі" Богуслаєва. Його підозрюють в державній зраді та везуть до Києва

Голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали силовики і зараз під конвоєм його везуть до Києва.

Про це Цензор.НЕТ, повідомили джерела в СБУ.

Джерела в СБУ підтверджують, що затримали відомого підприємця із прорсійськими поглядами В'ячеслава Богуслаєва. Завтра буде більше офіційної інформації. Але вже зараз відомо, що Богуслаєва підозрюють у роботі на Росію. Він постачав деталі до літаків та вертольотів, які зараз бомбардують Україну. Існують підтвердження роботи на спецслужби Росії, в тому числі і під час війни.

Статті - колабораціонізм та пособництво РФ.

Відомо, що колишнього власника компанії, ексрегіонала під конвоєм везуть зараз до Києва.

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Журналіст Андрій Цаплієнко зазначив: "Мені стало відомо, що Департамент контррозвідки разом з головним слідчим управлінням СБУ затримали президента та співвласника "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва. Його зараз везуть до Києва.



Його підозрюють в постачанні двигунів та запчастин до них для російських гелікоптерів Мі-8, Мі-28 та Ка-52.



Тих самих, які протягом кожного з 240 днів війни завдавали та завдають ударів по українських воїнах.



Схема постачання була багатоступеневою та працювала через три країни. Близький Схід, Європа, Азія. Які саме, невдовзі дізгаємося від Служби Безпеки.



Разом з Богуслаєвим затримали і начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Мотор Січ".



Керівництво СБУ поки що виконує свою обіцянку дотягнутися до всіх високопоставлених російських агентів, якими б недосяжними для правосуддя вони себе не вважали".