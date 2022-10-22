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У Запоріжжі затримано голову правління "Мотор Січі" Богуслаєва. Його підозрюють в державній зраді та везуть до Києва

богуслаєв

Голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали силовики і зараз під конвоєм його везуть до Києва.

Про це Цензор.НЕТ, повідомили джерела в СБУ.

Джерела в СБУ підтверджують, що затримали відомого підприємця із прорсійськими поглядами В'ячеслава Богуслаєва. Завтра буде більше офіційної інформації. Але вже зараз відомо, що Богуслаєва підозрюють у роботі на Росію. Він постачав деталі до літаків та вертольотів, які зараз бомбардують Україну. Існують підтвердження роботи на спецслужби Росії, в тому числі і під час війни.
Статті - колабораціонізм та пособництво РФ.

Відомо, що колишнього власника компанії, ексрегіонала під конвоєм везуть зараз до Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богуслаєв зупинив роботу "Мотор Січ", почалися скорочення співробітників через відсутність замовлень

Журналіст Андрій Цаплієнко зазначив: "Мені стало відомо, що Департамент контррозвідки разом з головним слідчим управлінням СБУ затримали президента та співвласника "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва. Його зараз везуть до Києва.

Його підозрюють в постачанні двигунів та запчастин до них для російських гелікоптерів Мі-8, Мі-28 та Ка-52.

Тих самих, які протягом кожного з 240 днів війни завдавали та завдають ударів по українських воїнах.

Схема постачання була багатоступеневою та працювала через три країни. Близький Схід, Європа, Азія. Які саме, невдовзі дізгаємося від Служби Безпеки.

Разом з Богуслаєвим затримали і начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Мотор Січ".

Керівництво СБУ поки що виконує свою обіцянку дотягнутися до всіх високопоставлених російських агентів, якими б недосяжними для правосуддя вони себе не вважали".

У Запоріжжі затримано голову правління Мотор Січі Богуслаєва. Його підозрюють в державній зраді та везуть до Києва 01

Автор: 

Богуслаєв В’ячеслав (136) Мотор Січ (324) державна зрада (1681)


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Топ коментарі
+47
Як це він "постачав деталі до Росії" і ніхто з керівників держ. служби з експортного контролю ще не сидить? А для чого вона взагалі потрібна ?
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22.10.2022 23:28
+44
А насчёт Ермака и Татарова он команды не давал?
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22.10.2022 23:30
+39
Нарешті
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22.10.2022 23:27
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Те що сам ЗЕбуїн працює на росію нікого навіть не цікавить, Ермак, Арахамія, Татаров! А тут на 9 місяці війни за Богуслаєва згадали))). Де Мураєв? Новінський нікого не цікавить? Мерзоти!!
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23.10.2022 01:59 Відповісти
Мураєв драпанув.
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23.10.2022 09:30 Відповісти
Соратник Кучмы.
Надеюсь и Кучму подвесят за развал страны и армии.
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23.10.2022 04:06 Відповісти
Нарешті цю курву взяли!
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23.10.2022 05:24 Відповісти
Ватные мрази все годы разъедали Украину,как ржа.
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23.10.2022 06:17 Відповісти
Краще зараз чим ніколи. Я дивуюся спецслужбам і їх керівникам в неефективності...Та ще й при війні. Одиниця
.
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23.10.2022 06:46 Відповісти
Товариш працював на мотор січ, казав що це падло любитель руського міра і путіна
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23.10.2022 06:54 Відповісти
Когда арестуют сына сивковича,который блокировал финансирование армии перед вторжением?
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23.10.2022 07:11 Відповісти
Ага, прикинь, а якби не охмєтов, то взагалі б без електрики сиділи. Маячню не неси.
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23.10.2022 07:48 Відповісти
Ого,які швидкі гальма,. Тіки зара віддуплілися що кацап чи совкодрочь це ворог України. Браво!
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23.10.2022 07:25 Відповісти
Ніби це таємниця
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23.10.2022 07:36 Відповісти
По статистике в мире требуют ремонта больше 11000 вертолетов МИ-8, и они не только в рашке есть, но и практически в любой стране мира. Поэтому надо открывать ремонтные предприятия в Азии, ОАЭ, Индии, в странах Латинской Америки. Привести на ремонт в Украину элементарно дорого, стоимость ремонта золотая.
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23.10.2022 07:49 Відповісти
Тут у Дніпрі є такі собі Яцуба та Морозенко, керівники агрегатного заводу.Які весь час робили на росію.
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23.10.2022 08:24 Відповісти
Если так пойдёт дальше , то появится робкая надежда , что начнут паковать окружение Зе - там процентов 80 работают на Россию и на себя.
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23.10.2022 08:47 Відповісти
У зе... працює на парашу 100% оточення з ним самим включно! І нехай вас не вводять в оману щоденні гнівно-героїчно-пафосні промови з телесуфлера, та окозамилювання з арештом якогось богуслаєва! Де, наприклад, результати розслідування розкрадання гумдопомоги в тому ж Запоріжжі?..
У України зосталася єдина надія - на ЗСУ та свого Піночета. Інакше перспективи кепські.
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23.10.2022 09:13 Відповісти
Цікаво а який бізнес в Білорусі має Арахамія?
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23.10.2022 10:31 Відповісти
Лучше поздно, чем никогда. В СИЗО СБУ можно шаражку открывать, как они это любят. Бычков, Богуслаев. КБ-ББ
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23.10.2022 08:54 Відповісти
Новинский и Бойко - когда? Приведшие банду Гиркинда и Моторьіло в Киев осенью 2013? Вместе с попами МП ? А ведь оттуда все и началось.
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23.10.2022 08:59 Відповісти
а кому долю заносил?
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23.10.2022 09:00 Відповісти
Все заводы юга и востока были созданы на работу на ссср. После кучмовской приватизации стали приватными и с новой силой стали работать на рашу. А отмазка типа - ну рабочие места, кормить семьи... всё это придумали новые собственники-рыгоналы. На старых технологиях, на старом оборудовании, ни копейки не вкладывая гребли бабло лопатой с раши. И стали миллиардерами. И всё просто - и народу похрен на кого работать( это в Европе отказывались разгружать танкера раши).
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23.10.2022 09:00 Відповісти
Ну так и выбора особого не было. Европа кроме кукурузы, стали и чермета ничего не хочет покупать. Куда вкладывать? В холодильники и пылесосы?
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23.10.2022 09:23 Відповісти
И в это тоже. Но собственники хотели много и сразу. По 300-400% прибыли. А китайцы и на 10-15% прибыли уничтожили " такую страну".
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23.10.2022 09:38 Відповісти
Коли Днівпровський ВРЗ ім ,,Правда,, Став власністю РФ то він позбувся держзамовлень зі сторони УЗ.
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23.10.2022 10:35 Відповісти
На этом сайте тысячу раз твердили об этом. Все до последнего в Украине знали об этом. Все происходило с разрешения властей, потому что Украина боялась что завод обанкротится и исчезнет. Теперь решили сделать Богуслаева козлом отпущения. Даже патриоты этого сайта старательно игнорировали такие комментарии. Вот же лицемеры. По хорошему надо судить само СБУ которое столько лет курировало поставки.
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23.10.2022 09:13 Відповісти
Та уже б в гробу арестовали, посмертно. Его сепарские взгляды и коллаборантская позиция неизменны публично лет 20.
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23.10.2022 09:34 Відповісти
Видимо завод уже все. Посадить уже не страшно.
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23.10.2022 09:39 Відповісти
В сущности ничего особенного в материальном плане, кроме гордости, этот завод Украине не приносил.
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23.10.2022 09:52 Відповісти
Токо ермака и зеленского СБУ никак не может найти и арестовать за несколько государственных измен у каждого .

Наверно, они сильно прячутся и место их нахождения СБУ не известно.
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23.10.2022 09:37 Відповісти
Коли б СБУ вело родовід від Державної Варти 1918 року або СБ ОУН то воно б давно уже довело до ладу державу. А так як родовід СБУ веде від КГБ так само як і ФСБ РФ то марно надіятися на щось позитивне. СБУ та ФСБ дві рідні доці КГБ. До того ж в КГБ всі були поголовн ЧЛЕНАМИ(ПРУТНЯМИ) КПСС та ВЛКСМ. Позапартійних там не було від слова ніколи. Бо КГБ це було воєнним караючим мечем КПСС
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23.10.2022 10:42 Відповісти
статки цього гада оцінюються у 319 млн. доларів. Все треба конфіскувати та віддати ЗСУ.
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23.10.2022 10:14 Відповісти
Довго тормозили,як спеціально...Давно цю і таких як він сволоту,пора туди з відки не вертаються.
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23.10.2022 17:52 Відповісти
Это директор завода который не может сам просто так взять и что то украсть. Как всегда арестовали прапорщика, но визг и шум подняли как будто Татарова посадили. Он вообще никто и ничего не решает. Цирк для украинцев, но не для Запада, там все видят этот позор но молчат.
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23.10.2022 19:01 Відповісти
Не пройшло і 9 років.... Питання - чому не застрелили при затриманні?
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23.10.2022 22:28 Відповісти
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