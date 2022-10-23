В Запорожье задержан глава правления "Мотор Сичи" Богуслаев. Его подозревают в государственной измене и везут в Киев

Главу правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали силовики и сейчас под конвоем его везут в Киев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили источники в СБУ.

Источники в СБУ подтверждают, что задержан известный предприниматель с пророcсийскими взглядами Вячеслав Богуслаев. Завтра будет больше официальной информации. Но уже сейчас известно, что Богуслаева подозревают в работе на Россию. Он поставлял детали для самолетов и вертолетов, которые сейчас бомбят Украину. Есть подтверждение работы на спецслужбы России, в том числе и во время войны.

Статьи – коллаборационизм и пособничество РФ.

Известно, что бывшего владельца компании экс-регионала под конвоем везут сейчас в Киев.

Журналист Андрей Цаплиенко отметил: "Мне стало известно, что Департамент контрразведки вместе с главным следственным управлением СБУ задержали президента и совладельца "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Его сейчас везут в Киев.

Его подозревают в поставке двигателей и запчастей к ним для российских вертолетов Ми-8, Ми-28 и Ка-52.

Те самые, которые в течение каждого из 240 дней войны наносили и наносят удары по украинским воинам.

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Схема снабжения была многоступенчатой ​​и работала через три страны. Ближний Восток, Европа, Азия. Какие именно, скоро узнаем у Службы Безопасности.

Вместе с Богуслаевым задержан и начальник Департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич".

Руководство СБУ пока выполняет свое обещание дотянуться до всех высокопоставленных российских агентов, какими бы недостижимыми для правосудия они себя не считали".