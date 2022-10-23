В Запорожье задержан глава правления "Мотор Сичи" Богуслаев. Его подозревают в государственной измене и везут в Киев
Главу правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали силовики и сейчас под конвоем его везут в Киев.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили источники в СБУ.
Источники в СБУ подтверждают, что задержан известный предприниматель с пророcсийскими взглядами Вячеслав Богуслаев. Завтра будет больше официальной информации. Но уже сейчас известно, что Богуслаева подозревают в работе на Россию. Он поставлял детали для самолетов и вертолетов, которые сейчас бомбят Украину. Есть подтверждение работы на спецслужбы России, в том числе и во время войны.
Статьи – коллаборационизм и пособничество РФ.
Известно, что бывшего владельца компании экс-регионала под конвоем везут сейчас в Киев.
Журналист Андрей Цаплиенко отметил: "Мне стало известно, что Департамент контрразведки вместе с главным следственным управлением СБУ задержали президента и совладельца "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Его сейчас везут в Киев.
Его подозревают в поставке двигателей и запчастей к ним для российских вертолетов Ми-8, Ми-28 и Ка-52.
Те самые, которые в течение каждого из 240 дней войны наносили и наносят удары по украинским воинам.
Схема снабжения была многоступенчатой и работала через три страны. Ближний Восток, Европа, Азия. Какие именно, скоро узнаем у Службы Безопасности.
Вместе с Богуслаевым задержан и начальник Департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич".
Руководство СБУ пока выполняет свое обещание дотянуться до всех высокопоставленных российских агентов, какими бы недостижимыми для правосудия они себя не считали".
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Надеюсь и Кучму подвесят за развал страны и армии.
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У України зосталася єдина надія - на ЗСУ та свого Піночета. Інакше перспективи кепські.
Наверно, они сильно прячутся и место их нахождения СБУ не известно.