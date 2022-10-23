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В Запорожье задержан глава правления "Мотор Сичи" Богуслаев. Его подозревают в государственной измене и везут в Киев

богуслаєв

Главу правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали силовики и сейчас под конвоем его везут в Киев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили источники в СБУ.

Источники в СБУ подтверждают, что задержан известный предприниматель с пророcсийскими взглядами Вячеслав Богуслаев. Завтра будет больше официальной информации. Но уже сейчас известно, что Богуслаева подозревают в работе на Россию. Он поставлял детали для самолетов и вертолетов, которые сейчас бомбят Украину. Есть подтверждение работы на спецслужбы России, в том числе и во время войны.

Статьи – коллаборационизм и пособничество РФ.

Известно, что бывшего владельца компании экс-регионала под конвоем везут сейчас в Киев.

Журналист Андрей Цаплиенко отметил: "Мне стало известно, что Департамент контрразведки вместе с главным следственным управлением СБУ задержали президента и совладельца "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Его сейчас везут в Киев.

Его подозревают в поставке двигателей и запчастей к ним для российских вертолетов Ми-8, Ми-28 и Ка-52.

Те самые, которые в течение каждого из 240 дней войны наносили и наносят удары по украинским воинам.

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Схема снабжения была многоступенчатой ​​и работала через три страны. Ближний Восток, Европа, Азия. Какие именно, скоро узнаем у Службы Безопасности.

Вместе с Богуслаевым задержан и начальник Департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич".

Руководство СБУ пока выполняет свое обещание дотянуться до всех высокопоставленных российских агентов, какими бы недостижимыми для правосудия они себя не считали".

В Запорожье задержан глава правления Мотор Сичи Богуслаев. Его подозревают в государственной измене и везут в Киев 01

Автор: 

Богуслаев Вячеслав (71) Мотор Січ (124) государственная измена (1540)


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Топ комментарии
+47
Як це він "постачав деталі до Росії" і ніхто з керівників держ. служби з експортного контролю ще не сидить? А для чого вона взагалі потрібна ?
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22.10.2022 23:28
+44
А насчёт Ермака и Татарова он команды не давал?
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22.10.2022 23:30
+39
Нарешті
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22.10.2022 23:27
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Страница 3 из 3
Те що сам ЗЕбуїн працює на росію нікого навіть не цікавить, Ермак, Арахамія, Татаров! А тут на 9 місяці війни за Богуслаєва згадали))). Де Мураєв? Новінський нікого не цікавить? Мерзоти!!
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23.10.2022 01:59 Ответить
Мураєв драпанув.
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23.10.2022 09:30 Ответить
Соратник Кучмы.
Надеюсь и Кучму подвесят за развал страны и армии.
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23.10.2022 04:06 Ответить
Нарешті цю курву взяли!
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23.10.2022 05:24 Ответить
Ватные мрази все годы разъедали Украину,как ржа.
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23.10.2022 06:17 Ответить
Краще зараз чим ніколи. Я дивуюся спецслужбам і їх керівникам в неефективності...Та ще й при війні. Одиниця
.
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23.10.2022 06:46 Ответить
Товариш працював на мотор січ, казав що це падло любитель руського міра і путіна
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23.10.2022 06:54 Ответить
Когда арестуют сына сивковича,который блокировал финансирование армии перед вторжением?
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23.10.2022 07:11 Ответить
Ага, прикинь, а якби не охмєтов, то взагалі б без електрики сиділи. Маячню не неси.
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23.10.2022 07:48 Ответить
Ого,які швидкі гальма,. Тіки зара віддуплілися що кацап чи совкодрочь це ворог України. Браво!
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23.10.2022 07:25 Ответить
Ніби це таємниця
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23.10.2022 07:36 Ответить
По статистике в мире требуют ремонта больше 11000 вертолетов МИ-8, и они не только в рашке есть, но и практически в любой стране мира. Поэтому надо открывать ремонтные предприятия в Азии, ОАЭ, Индии, в странах Латинской Америки. Привести на ремонт в Украину элементарно дорого, стоимость ремонта золотая.
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23.10.2022 07:49 Ответить
Тут у Дніпрі є такі собі Яцуба та Морозенко, керівники агрегатного заводу.Які весь час робили на росію.
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23.10.2022 08:24 Ответить
Если так пойдёт дальше , то появится робкая надежда , что начнут паковать окружение Зе - там процентов 80 работают на Россию и на себя.
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23.10.2022 08:47 Ответить
У зе... працює на парашу 100% оточення з ним самим включно! І нехай вас не вводять в оману щоденні гнівно-героїчно-пафосні промови з телесуфлера, та окозамилювання з арештом якогось богуслаєва! Де, наприклад, результати розслідування розкрадання гумдопомоги в тому ж Запоріжжі?..
У України зосталася єдина надія - на ЗСУ та свого Піночета. Інакше перспективи кепські.
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23.10.2022 09:13 Ответить
Цікаво а який бізнес в Білорусі має Арахамія?
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23.10.2022 10:31 Ответить
Лучше поздно, чем никогда. В СИЗО СБУ можно шаражку открывать, как они это любят. Бычков, Богуслаев. КБ-ББ
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23.10.2022 08:54 Ответить
Новинский и Бойко - когда? Приведшие банду Гиркинда и Моторьіло в Киев осенью 2013? Вместе с попами МП ? А ведь оттуда все и началось.
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23.10.2022 08:59 Ответить
а кому долю заносил?
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23.10.2022 09:00 Ответить
Все заводы юга и востока были созданы на работу на ссср. После кучмовской приватизации стали приватными и с новой силой стали работать на рашу. А отмазка типа - ну рабочие места, кормить семьи... всё это придумали новые собственники-рыгоналы. На старых технологиях, на старом оборудовании, ни копейки не вкладывая гребли бабло лопатой с раши. И стали миллиардерами. И всё просто - и народу похрен на кого работать( это в Европе отказывались разгружать танкера раши).
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23.10.2022 09:00 Ответить
Ну так и выбора особого не было. Европа кроме кукурузы, стали и чермета ничего не хочет покупать. Куда вкладывать? В холодильники и пылесосы?
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23.10.2022 09:23 Ответить
И в это тоже. Но собственники хотели много и сразу. По 300-400% прибыли. А китайцы и на 10-15% прибыли уничтожили " такую страну".
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23.10.2022 09:38 Ответить
Коли Днівпровський ВРЗ ім ,,Правда,, Став власністю РФ то він позбувся держзамовлень зі сторони УЗ.
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23.10.2022 10:35 Ответить
На этом сайте тысячу раз твердили об этом. Все до последнего в Украине знали об этом. Все происходило с разрешения властей, потому что Украина боялась что завод обанкротится и исчезнет. Теперь решили сделать Богуслаева козлом отпущения. Даже патриоты этого сайта старательно игнорировали такие комментарии. Вот же лицемеры. По хорошему надо судить само СБУ которое столько лет курировало поставки.
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23.10.2022 09:13 Ответить
Та уже б в гробу арестовали, посмертно. Его сепарские взгляды и коллаборантская позиция неизменны публично лет 20.
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23.10.2022 09:34 Ответить
Видимо завод уже все. Посадить уже не страшно.
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23.10.2022 09:39 Ответить
В сущности ничего особенного в материальном плане, кроме гордости, этот завод Украине не приносил.
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23.10.2022 09:52 Ответить
Токо ермака и зеленского СБУ никак не может найти и арестовать за несколько государственных измен у каждого .

Наверно, они сильно прячутся и место их нахождения СБУ не известно.
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23.10.2022 09:37 Ответить
Коли б СБУ вело родовід від Державної Варти 1918 року або СБ ОУН то воно б давно уже довело до ладу державу. А так як родовід СБУ веде від КГБ так само як і ФСБ РФ то марно надіятися на щось позитивне. СБУ та ФСБ дві рідні доці КГБ. До того ж в КГБ всі були поголовн ЧЛЕНАМИ(ПРУТНЯМИ) КПСС та ВЛКСМ. Позапартійних там не було від слова ніколи. Бо КГБ це було воєнним караючим мечем КПСС
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23.10.2022 10:42 Ответить
статки цього гада оцінюються у 319 млн. доларів. Все треба конфіскувати та віддати ЗСУ.
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23.10.2022 10:14 Ответить
Довго тормозили,як спеціально...Давно цю і таких як він сволоту,пора туди з відки не вертаються.
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23.10.2022 17:52 Ответить
Это директор завода который не может сам просто так взять и что то украсть. Как всегда арестовали прапорщика, но визг и шум подняли как будто Татарова посадили. Он вообще никто и ничего не решает. Цирк для украинцев, но не для Запада, там все видят этот позор но молчат.
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23.10.2022 19:01 Ответить
Не пройшло і 9 років.... Питання - чому не застрелили при затриманні?
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23.10.2022 22:28 Ответить
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