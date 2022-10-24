Затриманий президент "Мотор Січі" Богуслаєв має громадянство РФ, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ
Президент корпорації "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв, якого Служба безпеки України затримала 22 жовтня за підозрою у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору, має російське громадянство з 2000 року.
Про це повідомляють журналісти "Схем", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
В розпорядженні журналістів є відповідні документи.
Згідно з витягом з системи АС "Роспаспорт", 15 жовтня 2000 року В’ячеслав Богуслаєв звернувся до паспортно-візового відділу внутрішніх справ у Москві з заявою про отримання паспорта громадянина РФ, в обмін на радянський паспорт від 1979 року. Дата отримання паспорта громадянина Російської Федерації – 18 жовтня 2000 року.
За даними журналістів, Богуслаєв також має індивідуальний податковий номер платника податків в Росії, прив’язаний до його паспорта громадянина РФ. Це підтверджується через сайт російської Податкової служби.
"Перевірка номера паспорта у реєстрі Головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ РФ підтвердила, що номер паспорта не перебуває у переліку недійсних", - зазначають "Схеми".
Журналісти нагадали, що з часу набуття громадянства РФ Богуслаєв не лише був керівником корпорації "Мотор Січ", а й був довіреною особою кандидати в президенти України Віктора Януковича, з 2006 року був народним депутатом чотирьох скликань поспіль. Крім того, будучи народним депутатом, Богуслаєв входив до складу комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.
Відповідно до закону України "Про державну таємницю" (стаття 27) та "Про статус народного депутата" (стаття 19), народні депутати мають можливість доступу до державної таємниці. Журналісти звернулися до декількох колишніх депутатів-членів комітету з питань національної безпеки і оборони, які підтвердили, що депутати цього комітету, в тому числі і Богуслаєв, тривалий час мали доступ до держтаємниці.
Наразі "Схемам" не вдалось зв’язатись з представником В’ячеслава Богуслаєва для отримання його коментаря щодо російського громадянства. Журналісти також скерували запит на адресу АТ "Мотор Січ", президентом якої є Богуслаєв. Директор по зв'язках з громадськістю АТ "Мотор Січ" Руслан Пидорич у коментарі журналістам на запитання про російське громадянство В'ячеслава Богуслаєва зазначив, що йому про це нічого невідомо, і він "вперше про це чує".
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали силовики і під конвоєм його везуть до Києва.
В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.
Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" Богуслаєва з РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Оця партійно-комсомольська агентура не лише зливала кацапам інфу, а й блокувала розвиток українського ВПК. Це - 100%.
Кожний рік держслужбовці подають електронну декларацію, в якій зазначаються не тільки доходи, власність, а й громадянство!
Виходить, що ці декларації ніхто не перевіряє? То для чого вони треба?
Уральск место рождения...жесть.
У Азарова также место рождения росия.
И у Кучмы жена русская.
Как они могли быть патриотами Украины?
Особливо на фоні сьогоденних ермаків, татарових, демченок та інших портнових-бойків та шуфричей!
А вообще давайте разберемся как такой стратегический завод мотор сич попал в управление этого четра? а вообще если интересно то погуглите погуглите много интересного абсолютно фантастического узнаете.... одно не ясно, почему он не свалил? уверен был что русня точно прийдет и надолго?
Є стародавній засіб, аби не "кол******" - треба, щоб у сраці кол ******. Так! - за методом волоського воєводи Влада Цепеша. Добрячий такий, міцний внутрішніх стрижень для безхребетних. Морозить і пече крізь тельбухи довжелезний дерев'яний *****. Пердолить пеклом. Свербить від дупи до лопатки агонізуючого зрадника.
На палю суку!
До 2014 року Богуслаєв і його Мотрсіч відкрито обслуговували рф. Офіційно контракти підписували не з міноборони московії, а з конкретними підприємствами ніби для обслуговування цивільних проєктів, але всім усе було зрозуміло. Уся їх вертолітна програма була побудована на запорізьких двигунах. Але після початку війни в 2014 році Україна ввела санкції на постачання до рф зброї та продукції подвійного призначення. Богуслаєв тоді багато істерикував, розказував, що Порошенко та Яценюк знищують його підприємство. Зрештою, не він один тоді пробував пробити санкційний заслін. І з Дніпра, й з Миколаєва підприємства, які були підрядниками для рашистської оборонки, шукали шпарин. Але не пройшло. ... Ембарго реально працювало. Щодо вертолітної галузі то для раші проблемою стала відсутність двигунів серії ВК-2500. Це для них було катастрофою. Богуслаєв навіть виїжджав у рф та пробував там допомогти запустити виробництво, але не пішло.
А потім прийшов 2019 рік. Народ вирішив "а хоть паржом". І наржали на свою голову. Ембарго негласно впало завдяки політичним домовленостям з новою владою. Більше того, на парламентських виборах на округи в Запоріжжі від партії слуг Зеленського поставили пару людей Богуслаєва - вони в Раду пройшли. А самому Богуслаєву (він був нардепом від ПР, а слуги колишніх членів парламенту публічно ігнорували), щоб дати йому змогу зайти в Раду, поставили нульового конкурента - весільного фотографа, який узагалі не вів кампанії. І, будете сміятися, народ так повівся на зелепуху, що обрав саме фотографа, а не всесильного хазяїна частини міста. Але Богуслаєв отртимав дуже сильний вплив у фракції слуг та підтримував у ній прорашистське лобі.
Далі все йшло, як по маслу. 2020 рік - через китайську прокладку до рф пішли ще 67 вертолітних двигунів. 2021 - ще 51 двигун їде підсилювати рашистську армію через прокладку в Гонконгу. Це лише те, що випливло в офіційних документах, а не пішло контрабандними методами чи за фальшивими накладними. З приводу всіх згаданих вище поставок були судові позови Держспецконтролю про неприпустимість цих поставок у обхід процедури обмежень. Контрольний орган вказував, що Богуслаєв фальсифікує документацію, представляючи військові поставки, як цивільні. Але що зробить якийсь держорган, коли тебе кришує сам президент країни?
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"Не могли за Порошенка" - кому ты впариваешь?Эта копипаста - суцыльна брехня.
В 2015 году «Мотор Сич» поставил на российские предприятия более 250 двигателей типа ВК-2500 и ТВ3-117 различных модификаций. Для обхода санкций Богуслаев зарегал дочерние предприятия в Климове и Белоруссии, на бумаге являющиеся "Мотор-Сич".Куда в это время смотрел Пеца, спроси у него, вместо того чтобы заниматься копипастой.
Усі структури у владі розуміли, що коять злочин і державну зраду. Тому й відбулося фальшування на всіх рівнях. Богуслаєв вигадує замість номенклатури ВК-2500 нову ВК-2500-03, яку називає чисто цивільною моделлю. СБУ та Держслужба з експортного контролю закривають на це очі, хоча держслужба таки виписує штраф, який опісля в ОАСКу Богуслаєв вирішує за допомогою судді Вовка. І всі відмиті та при своїх інтересах.
Тому інтрига не в тому, що Богуслаєв міг так відверто доапомагати путіну готуватися до вторгнення в Україну. І навіть не в тому, що йому в цій зраді сприяв Зеленський та його оточення. Дивним в усій цій історії виглядає лише те, що зараз Богуслаєва раптом затримують. Чи замилять очі американцям, а потім тихенька відпустять, дадуть виїхати в Угорщину, а потім і в рф? Як це вже зробили і з Портновим, і з партнерами медведчука, і з Мураєвим...
І при чому тут як ти кажеш "бутафорські укази"?
Значить, ти брешеш.
Будуть докази - тоді виходь на сцену. Поки що - не придумуй, і не бреши; і сказав тобі це востаннє.
Але я не про те, а, цитую: В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за .
Тобто підозрюють в роботі на ворога, та ще й під час війни, а стаття "держзрада" для зрадника десь загубилась. Цікаво ЧОМУ?
Ця мерзота зі своїми посіпаками з мотор січ злило усі конструкторські винаходи, фсб підоросії...!!!
Так само і зробили колоборанти та зрадники на ПІВДЕНЬ маші зливши передову розробку ЗРК КІЛЬЧЕНЬ, фсб підоросії...!!!
Усіх цих кацапомордих червоних-(підороських) "директорів" колоборантів-зрадників пособників підоросії з їхніми виводками та пособниками треба було вже давно закрити в буцегарні з повною конфіскацією та експропреяцією усього майна так, як вони ********* робити та негайно дембельнути на 2 метра в землю...!!!
Українці ще не знають скільки такої червоно-підороської кацапомордої мерзоти притаїлося в УКРАЇНІ на різних посадах, а особливо в СУДАХ, ПРОКУРАТУРІ в органах влади та на усіх вкрадених-прихватизованих підприємствах де вони мають контрольні пакети акцій цих підприємств і являються їх прихованими власниками...!!!
І усю цю мерзоту червонопиких-білих комярців, колоборантів-зрадників прислужників підоросії і їх посіпак був породив КУЧМА разом зі своїм організованим злочинним угрупуванням разом з медведчуками, порошенками, ющенками, януковичами, бакаями, толстоухіними, лазаренками, тимошенками, деркачами, радченками, смішками, кравченками, смірновими, білоконями, дацюками, ворсіновими, литваками, ференцами та потебеньками з котрими розграбовували та прихватизовували усю промисловість УКРАЇНИ і усе НАДБАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ...!!!