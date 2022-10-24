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Богуслаев (69) гражданство (1268) Мотор Січ (124) россия (93003)

Задержанный президент "Мотор Січ" Богуслаев имеет гражданство РФ, - СМИ. ДОКУМЕНТ

богуслаєв

Президент корпорации "Мотор Січ" Вячеслав Богуслаев, которого Служба безопасности Украины задержала 22 октября по подозрению в коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору, имеет российское гражданство с 2000 года.

Об этом сообщают журналисты "Схем", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В распоряжении журналистов есть соответствующие документы.

Согласно выписке из системы АС "Роспаспорт", 15 октября 2000 года Вячеслав Богуслаев обратился в паспортно-визовый отдел внутренних дел в Москве с заявлением о получении паспорта гражданина РФ, в обмен на советский паспорт от 1979 года. Дата получения паспорта гражданина Российской Федерации – 18 октября 2000 года.

Задержанный президент Мотор Січ Богуслаев имеет гражданство РФ, - СМИ 01

Задержанный президент Мотор Січ Богуслаев имеет гражданство РФ, - СМИ 02

По данным журналистов, Богуслаев также имеет индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России, привязанный к его паспорту гражданина РФ. Это подтверждается через сайт российской налоговой службы.

Также читайте: СБУ с 2019-го года прослушивала президента "Мотор Січі" Богуслаева и знала о его связях с РФ, - Бутусов

Задержанный президент Мотор Січ Богуслаев имеет гражданство РФ, - СМИ 03

"Проверка номера паспорта в реестре Главного управления по миграции Министерства внутренних дел РФ подтвердила, что номер паспорта не находится в перечне недействительных", - отмечают "Схемы".

Задержанный президент Мотор Січ Богуслаев имеет гражданство РФ, - СМИ 04

Журналисты напомнили, что со времени приобретения гражданства РФ Богуслаев не только являлся руководителем корпорации "Мотор Січ", но и был доверенным лицом кандидата в президенты Украины Виктора Януковича, с 2006 года являлся народным депутатом четырех созывов подряд. Кроме того, будучи народным депутатом, Богуслаев входил в состав комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне.

В соответствии с Законом Украины "О государственной тайне" (статья 27) и "О статусе народного депутата" (статья 19), народные депутаты имеют возможность доступа к государственной тайне. Журналисты обратились к нескольким бывшим депутатам-членам комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, которые подтвердили, что депутаты этого комитета, в том числе и Богуслаев, долгое время имели доступ к гостайне.

Также слушайте: СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Січ" Богуслаева с РФ: "Если Путин кончит, потом националисты нас кончат". АУДИО

Пока "Схемам" не удалось связаться с представителем Вячеслава Богуслаева для получения его комментария по поводу российского гражданства. Журналисты также направили запрос на адрес АО "Мотор Січ", президентом которого является Богуслаев. Директор по связям с общественностью АО "Мотор Січ" Руслан Пидорич в комментарии журналистам на вопрос о российском гражданстве Вячеслава Богуслаева отметил, что ему об этом ничего неизвестно, и он "впервые об этом слышит".

Напомним, ранее сообщалось, что главу правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева задержали силовики и под конвоем его везут в Киев.

В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе в РФ.

Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Січ" Богуслаева с РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обыски СБУ являются частью плана по рейдерскому захвату ПАО "Мотор Січ", - Богуслаев
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Топ комментарии
+53
І звісно ж, про це стало відомо лише зараз
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24.10.2022 16:30
+45
То что ета мразь занимала такую должность виновато в первую очередь СБУ
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24.10.2022 16:32
+41
Там все опзж у ВР має рашинське підданство, але їх перевірити не на часі.
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24.10.2022 16:32
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Страница 2 из 2
Не виключаю, що згодом з'ясується, що Україна може виробляти свої бойові гвинтокрили. Головне у будь-якій машині - це двигун. Навігаційне обладнання навіть кацапня сама не виробляє - у хранцузів купувала. Ну а далі - "кузовні роботи" - це можна і на "Авіаконі" робити.
Оця партійно-комсомольська агентура не лише зливала кацапам інфу, а й блокувала розвиток українського ВПК. Це - 100%.
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24.10.2022 17:57 Ответить
Далеко не всі, адже "краще бути першим в селі ніж другим у Римі".
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24.10.2022 18:42 Ответить
Поведінка цього генетичного кацапа як раз не дивує. Дивують наші спецслужби.
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24.10.2022 18:04 Ответить
А мене і бездіяльність СБУ так само не дивує, всобо проїзжаючи повз їх управління, в Житомирі... віп-тачки з виставки, ясна-панятна... 😴
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24.10.2022 22:45 Ответить
А що на це скаже Порошенко?
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24.10.2022 18:22 Ответить
От підори ***...Одною сракою йорзалі на кількох фуях,***дво!
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24.10.2022 18:23 Ответить
Схеми, шукайте аналогічні паспорти в Zеленьського, д'Єрмака, КиТимошенко, Татарва, еtс
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24.10.2022 18:28 Ответить
схеми аналогічним чином розкрили касапське громадянство у судді Верховного Суду Львова...
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24.10.2022 18:49 Ответить
Це тільки зараз стало відомо????
Кожний рік держслужбовці подають електронну декларацію, в якій зазначаються не тільки доходи, власність, а й громадянство!
Виходить, що ці декларації ніхто не перевіряє? То для чого вони треба?
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24.10.2022 18:36 Ответить
Какой же негодяй Кучма. Взростил целую плеяду предателей с ррссийским гражданством.
Уральск место рождения...жесть.
У Азарова также место рождения росия.
И у Кучмы жена русская.
Как они могли быть патриотами Украины?
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24.10.2022 19:00 Ответить
А ти ось пишеш кацапською - патріот.
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24.10.2022 20:06 Ответить
Я стільки грошей перевів на ЗСУ та патрони, що можу єскімоською размовляти.
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25.10.2022 16:49 Ответить
Ескімоською можеш без жодних заперечень, а кацапською - можуть підстрелити твоїм же патроном, прийнявши за орка.
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25.10.2022 18:51 Ответить
Резонно.... Пан мае рацію. Спробую. Дякую за конструктивну критику. Ще перерахую на патрони для ЗСУ.
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26.10.2022 06:42 Ответить
Йоу... як же ж неочікуванно....
Особливо на фоні сьогоденних ермаків, татарових, демченок та інших портнових-бойків та шуфричей!
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24.10.2022 19:01 Ответить
Якби Штати не тиснули - і далі б продавали, як 10 років це робили.
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24.10.2022 19:05 Ответить
Керувати стратегічним підприємством повинні люди, які пройшли перевірки. Ось так, в нашій країні все і робиться через жопу!
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24.10.2022 19:30 Ответить
Саме цікаве що так по закону воно і має бути, але питання: хто ж їх перевіряє - така ж саме погань з СБУ яку теж ніхто не перевіряв.
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24.10.2022 21:07 Ответить
У 2021 році Богуслаєв посів 62-е місце в українському списку Forbes зі статком в 125 мільйонів доларів.
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24.10.2022 19:35 Ответить
у меня один вопрос, когда их начнут стрелять? почему же их даже во время войны не стреляют....
А вообще давайте разберемся как такой стратегический завод мотор сич попал в управление этого четра? а вообще если интересно то погуглите погуглите много интересного абсолютно фантастического узнаете.... одно не ясно, почему он не свалил? уверен был что русня точно прийдет и надолго?
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24.10.2022 19:40 Ответить
Обміняйте його на наших хлопців що перебувають у полоні,так як медведчукчу..
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24.10.2022 19:42 Ответить
Як зазначили вище, цей нацюцюрник "при всіх президентах був на плаву". І дійсно, так і є. Безпринципний покидьок - ні совісті, ні честі, ні Батьківщини. Геть усе продасть за бабло. "Кол****** вместе с линией партии" - здається, так кажуть про богуслаєвих?
Є стародавній засіб, аби не "кол******" - треба, щоб у сраці кол ******. Так! - за методом волоського воєводи Влада Цепеша. Добрячий такий, міцний внутрішніх стрижень для безхребетних. Морозить і пече крізь тельбухи довжелезний дерев'яний *****. Пердолить пеклом. Свербить від дупи до лопатки агонізуючого зрадника.
На палю суку!
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24.10.2022 19:51 Ответить
нихрена він не колебався , він ждав тут " своїх " усі роки і робив усе для їх приходу
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24.10.2022 20:43 Ответить
Про всяк випадок, "колебался вместе с линией партии" - фрагмент, який слід читати з увімкненим сарказмометром ))
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24.10.2022 21:12 Ответить
https://t.me/Chornovil_official/9421 Тарас Чорновіл нагадує "історію проблеми" :
До 2014 року Богуслаєв і його Мотрсіч відкрито обслуговували рф. Офіційно контракти підписували не з міноборони московії, а з конкретними підприємствами ніби для обслуговування цивільних проєктів, але всім усе було зрозуміло. Уся їх вертолітна програма була побудована на запорізьких двигунах. Але після початку війни в 2014 році Україна ввела санкції на постачання до рф зброї та продукції подвійного призначення. Богуслаєв тоді багато істерикував, розказував, що Порошенко та Яценюк знищують його підприємство. Зрештою, не він один тоді пробував пробити санкційний заслін. І з Дніпра, й з Миколаєва підприємства, які були підрядниками для рашистської оборонки, шукали шпарин. Але не пройшло. ... Ембарго реально працювало. Щодо вертолітної галузі то для раші проблемою стала відсутність двигунів серії ВК-2500. Це для них було катастрофою. Богуслаєв навіть виїжджав у рф та пробував там допомогти запустити виробництво, але не пішло.
А потім прийшов 2019 рік. Народ вирішив "а хоть паржом". І наржали на свою голову. Ембарго негласно впало завдяки політичним домовленостям з новою владою. Більше того, на парламентських виборах на округи в Запоріжжі від партії слуг Зеленського поставили пару людей Богуслаєва - вони в Раду пройшли. А самому Богуслаєву (він був нардепом від ПР, а слуги колишніх членів парламенту публічно ігнорували), щоб дати йому змогу зайти в Раду, поставили нульового конкурента - весільного фотографа, який узагалі не вів кампанії. І, будете сміятися, народ так повівся на зелепуху, що обрав саме фотографа, а не всесильного хазяїна частини міста. Але Богуслаєв отртимав дуже сильний вплив у фракції слуг та підтримував у ній прорашистське лобі.
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24.10.2022 21:00 Ответить
А що ж із поставками двигунів для рашистської оборонки? Пішло вмить. На Моторсічі вже мали підготовані двигуни, які не могли за Порошенка поставити в рашу. Тому з приходом Зеленського в 2019 році негайно через латвійську прокладку та ОДК-Клімов надіслали ворогу 70 (!!!) двигунів ВК-2500-03. [тут і далі крім моєї інформації також запозичення з акаунта Джон Сміт - не можу зробити посилання, бо мене знищили в фейсбуці].
Далі все йшло, як по маслу. 2020 рік - через китайську прокладку до рф пішли ще 67 вертолітних двигунів. 2021 - ще 51 двигун їде підсилювати рашистську армію через прокладку в Гонконгу. Це лише те, що випливло в офіційних документах, а не пішло контрабандними методами чи за фальшивими накладними. З приводу всіх згаданих вище поставок були судові позови Держспецконтролю про неприпустимість цих поставок у обхід процедури обмежень. Контрольний орган вказував, що Богуслаєв фальсифікує документацію, представляючи військові поставки, як цивільні. Але що зробить якийсь держорган, коли тебе кришує сам президент країни?
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24.10.2022 21:02 Ответить
які не могли за Порошенка поставити в рашу.
====
"Не могли за Порошенка" - кому ты впариваешь?Эта копипаста - суцыльна брехня.

В 2015 году «Мотор Сич» поставил на российские предприятия более 250 двигателей типа ВК-2500 и ТВ3-117 различных модификаций. Для обхода санкций Богуслаев зарегал дочерние предприятия в Климове и Белоруссии, на бумаге являющиеся "Мотор-Сич".Куда в это время смотрел Пеца, спроси у него, вместо того чтобы заниматься копипастой.
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24.10.2022 23:26 Ответить
У армії рф дуже розраховували на десантні операції (згадайте Гостомель), але до 2020-го року в них був дуже ослаблений вертолітний парк. Тому Україна Зеленського мала сама дати достатньо зброї ворогу, щоб він зміг почати війну. До 2022 року Зеленський із Богуслаєвим із завданням справилися. Вертольоти «Сапсан», КА-52 «Алігатор», Мі-28Н «Нічний мисливець» - саме їх за згодою Зеленського оснащував двигунами Богуслаєв.
Усі структури у владі розуміли, що коять злочин і державну зраду. Тому й відбулося фальшування на всіх рівнях. Богуслаєв вигадує замість номенклатури ВК-2500 нову ВК-2500-03, яку називає чисто цивільною моделлю. СБУ та Держслужба з експортного контролю закривають на це очі, хоча держслужба таки виписує штраф, який опісля в ОАСКу Богуслаєв вирішує за допомогою судді Вовка. І всі відмиті та при своїх інтересах.
Тому інтрига не в тому, що Богуслаєв міг так відверто доапомагати путіну готуватися до вторгнення в Україну. І навіть не в тому, що йому в цій зраді сприяв Зеленський та його оточення. Дивним в усій цій історії виглядає лише те, що зараз Богуслаєва раптом затримують. Чи замилять очі американцям, а потім тихенька відпустять, дадуть виїхати в Угорщину, а потім і в рф? Як це вже зробили і з Портновим, і з партнерами медведчука, і з Мураєвим...
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24.10.2022 21:05 Ответить
А шо було після 2014 року, нагадати? коли Пеца напідписував бутафорських указів, які ніхто не виконував? За п'ять років війни не було ЖОДНОГО судового рішення, та ніхто не поніс відповідальності за торгівлю в оборонній галузі між МоторСіч та Россіею. За 2015-2016 роки крізь белоруські та інші закордонні прокладки було поставлено більше тисячи двигунів для вертольотів, також засновані ремонтні потужності в Россіі. Зараз Богуслаєва взяли за жабри то влада прогана. А Пеца молодець.
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24.10.2022 23:43 Ответить
Якщо "За 2015-2016 роки крізь белоруські та інші закордонні прокладки було поставлено більше тисячи двигунів для вертольотів" - то це має вилізти в поточному слідстві над Богуслаєвим, за яке йде мова. З притягненням до відповідальності тих чиновників Держспецконтролю (а це рівень першого замміністра, чи першого заступника відповідної правоохороної служби), які підписували дозволи на експорт продукції Мотор Січі. Якщо досі цього нема, якщо за три роки цього не встановили - то замовкни, і не бреши про тисячі двигунів для касапів.
І при чому тут як ти кажеш "бутафорські укази"?
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25.10.2022 00:15 Ответить
Замовкни ти з брехнею "не змогли за Порошенка" Торгівля йшла аж гай шумів.
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25.10.2022 00:57 Ответить
де звинувачення щодо цього?
Значить, ти брешеш.
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25.10.2022 17:18 Ответить
Ти хворий?Його звинуватив та арештував Зеленський, в тому числі за шпигунство при Порошенко - гора, яка родила мишу, тобто недіючі санкціі, на які Богуслаєв поводив )(ером по губах та барижив двигунами на Росію пританцьовуючи усі 5 років каденціі чоколятного собариги..
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25.10.2022 17:37 Ответить
Якщо ти глухий - послухай ще раз оперативні матеріали СБУ: мова йде за злочини Богуслаєва після 19-го року. Чи були злочини в період каденції попередньої влади - невідомо; бо цілком вірогідно, Держспецконтроль не допускав постачання двигунів до бойових вертольотів до касапів, в т.ч. і через прокладки, в т.ч в Латвії. в Хорватії.
Будуть докази - тоді виходь на сцену. Поки що - не придумуй, і не бреши; і сказав тобі це востаннє.
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26.10.2022 07:13 Ответить
Придумуєш, брешеш тут тільки ти, намагаючись зробити з папередників целок, при чому тобі, хто вимагає щось "показати" , навіть невідомо, що всі докази знаходяться у відкритому доступі, в тому числи вони були на сайті держзакупівель Росіі, й весь цей "детектив" з постачанням військових товарів лежить на поверхні ще з 2015 року! Можу перечислити низку підприємств Богуслаєва в Росіі, які отримували гроші за військові товари або послуги з ремонту, починаючи з 2015 року. Обсяг закупівель у грошовому єквіваленті - десятки мильонів долларів. Твого Чорновола, який бреше що "ембарго працювало, шпорин шукали але не знайшли", можно розмотувати як Тузик грєлку. Він не відає про що дзвонить, аби щось дописати у своєму фейсбуці. Втім, мені до лампочки, по яким доказам притягнуть Богуслаєва в суді - за часом зеленського чи другим часом. Мені досить того, що проверталися зрадні афери ще до 2019 року - це відомий та встановлений факт, як і те, що СБУ цим не займалося, вочевидь тому, що було дуже зайнято своїми особистими прибутковими схемами у досить мирний час.
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26.10.2022 12:57 Ответить
Громадянство РФ або Ізраїлю для багатьох можновладців це як перепустка у вищий світ. Труханіть ВР і ви побачите як звідти як горіхи посиплються такі от "громадяни".
Але я не про те, а, цитую: В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за .
Тобто підозрюють в роботі на ворога, та ще й під час війни, а стаття "держзрада" для зрадника десь загубилась. Цікаво ЧОМУ?
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24.10.2022 21:01 Ответить
А на Південмаші думаю такаж ситуація? Усі стратегічні посади в Україні проходили погодження у кремлінів.
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24.10.2022 21:13 Ответить
Єрмака , заарештуйте , дізнайтесь набагато цікавішого , та про російске гражданство також .
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24.10.2022 21:33 Ответить
А весь список тех, кто имеет паспорта РФ в студию слаб0 ?!
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24.10.2022 21:33 Ответить
А не простіше було застрелити цього свинощура при затриманні?
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24.10.2022 21:45 Ответить
Цю мерзоту з його посіпаками треба було вже давно арештувати за зраду УКРАЇНИ ще при порошенку і повісити за яйця на флагштоку біля прапора підоросії...!!!
Ця мерзота зі своїми посіпаками з мотор січ злило усі конструкторські винаходи, фсб підоросії...!!!

Так само і зробили колоборанти та зрадники на ПІВДЕНЬ маші зливши передову розробку ЗРК КІЛЬЧЕНЬ, фсб підоросії...!!!

Усіх цих кацапомордих червоних-(підороських) "директорів" колоборантів-зрадників пособників підоросії з їхніми виводками та пособниками треба було вже давно закрити в буцегарні з повною конфіскацією та експропреяцією усього майна так, як вони ********* робити та негайно дембельнути на 2 метра в землю...!!!
Українці ще не знають скільки такої червоно-підороської кацапомордої мерзоти притаїлося в УКРАЇНІ на різних посадах, а особливо в СУДАХ, ПРОКУРАТУРІ в органах влади та на усіх вкрадених-прихватизованих підприємствах де вони мають контрольні пакети акцій цих підприємств і являються їх прихованими власниками...!!!
І усю цю мерзоту червонопиких-білих комярців, колоборантів-зрадників прислужників підоросії і їх посіпак був породив КУЧМА разом зі своїм організованим злочинним угрупуванням разом з медведчуками, порошенками, ющенками, януковичами, бакаями, толстоухіними, лазаренками, тимошенками, деркачами, радченками, смішками, кравченками, смірновими, білоконями, дацюками, ворсіновими, литваками, ференцами та потебеньками з котрими розграбовували та прихватизовували усю промисловість УКРАЇНИ і усе НАДБАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ...!!!
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24.10.2022 22:40 Ответить
В ЗША таких агентів сажають на 25 років.
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24.10.2022 23:05 Ответить
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