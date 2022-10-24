Задержанный президент "Мотор Січ" Богуслаев имеет гражданство РФ, - СМИ. ДОКУМЕНТ
Президент корпорации "Мотор Січ" Вячеслав Богуслаев, которого Служба безопасности Украины задержала 22 октября по подозрению в коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору, имеет российское гражданство с 2000 года.
Об этом сообщают журналисты "Схем", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
В распоряжении журналистов есть соответствующие документы.
Согласно выписке из системы АС "Роспаспорт", 15 октября 2000 года Вячеслав Богуслаев обратился в паспортно-визовый отдел внутренних дел в Москве с заявлением о получении паспорта гражданина РФ, в обмен на советский паспорт от 1979 года. Дата получения паспорта гражданина Российской Федерации – 18 октября 2000 года.
По данным журналистов, Богуслаев также имеет индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России, привязанный к его паспорту гражданина РФ. Это подтверждается через сайт российской налоговой службы.
"Проверка номера паспорта в реестре Главного управления по миграции Министерства внутренних дел РФ подтвердила, что номер паспорта не находится в перечне недействительных", - отмечают "Схемы".
Журналисты напомнили, что со времени приобретения гражданства РФ Богуслаев не только являлся руководителем корпорации "Мотор Січ", но и был доверенным лицом кандидата в президенты Украины Виктора Януковича, с 2006 года являлся народным депутатом четырех созывов подряд. Кроме того, будучи народным депутатом, Богуслаев входил в состав комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне.
В соответствии с Законом Украины "О государственной тайне" (статья 27) и "О статусе народного депутата" (статья 19), народные депутаты имеют возможность доступа к государственной тайне. Журналисты обратились к нескольким бывшим депутатам-членам комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, которые подтвердили, что депутаты этого комитета, в том числе и Богуслаев, долгое время имели доступ к гостайне.
Пока "Схемам" не удалось связаться с представителем Вячеслава Богуслаева для получения его комментария по поводу российского гражданства. Журналисты также направили запрос на адрес АО "Мотор Січ", президентом которого является Богуслаев. Директор по связям с общественностью АО "Мотор Січ" Руслан Пидорич в комментарии журналистам на вопрос о российском гражданстве Вячеслава Богуслаева отметил, что ему об этом ничего неизвестно, и он "впервые об этом слышит".
Напомним, ранее сообщалось, что главу правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева задержали силовики и под конвоем его везут в Киев.
В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе в РФ.
Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Січ" Богуслаева с РФ.
Пожалуйста, подождите...
Оця партійно-комсомольська агентура не лише зливала кацапам інфу, а й блокувала розвиток українського ВПК. Це - 100%.
Кожний рік держслужбовці подають електронну декларацію, в якій зазначаються не тільки доходи, власність, а й громадянство!
Виходить, що ці декларації ніхто не перевіряє? То для чого вони треба?
Уральск место рождения...жесть.
У Азарова также место рождения росия.
И у Кучмы жена русская.
Как они могли быть патриотами Украины?
Особливо на фоні сьогоденних ермаків, татарових, демченок та інших портнових-бойків та шуфричей!
А вообще давайте разберемся как такой стратегический завод мотор сич попал в управление этого четра? а вообще если интересно то погуглите погуглите много интересного абсолютно фантастического узнаете.... одно не ясно, почему он не свалил? уверен был что русня точно прийдет и надолго?
Є стародавній засіб, аби не "кол******" - треба, щоб у сраці кол ******. Так! - за методом волоського воєводи Влада Цепеша. Добрячий такий, міцний внутрішніх стрижень для безхребетних. Морозить і пече крізь тельбухи довжелезний дерев'яний *****. Пердолить пеклом. Свербить від дупи до лопатки агонізуючого зрадника.
На палю суку!
До 2014 року Богуслаєв і його Мотрсіч відкрито обслуговували рф. Офіційно контракти підписували не з міноборони московії, а з конкретними підприємствами ніби для обслуговування цивільних проєктів, але всім усе було зрозуміло. Уся їх вертолітна програма була побудована на запорізьких двигунах. Але після початку війни в 2014 році Україна ввела санкції на постачання до рф зброї та продукції подвійного призначення. Богуслаєв тоді багато істерикував, розказував, що Порошенко та Яценюк знищують його підприємство. Зрештою, не він один тоді пробував пробити санкційний заслін. І з Дніпра, й з Миколаєва підприємства, які були підрядниками для рашистської оборонки, шукали шпарин. Але не пройшло. ... Ембарго реально працювало. Щодо вертолітної галузі то для раші проблемою стала відсутність двигунів серії ВК-2500. Це для них було катастрофою. Богуслаєв навіть виїжджав у рф та пробував там допомогти запустити виробництво, але не пішло.
А потім прийшов 2019 рік. Народ вирішив "а хоть паржом". І наржали на свою голову. Ембарго негласно впало завдяки політичним домовленостям з новою владою. Більше того, на парламентських виборах на округи в Запоріжжі від партії слуг Зеленського поставили пару людей Богуслаєва - вони в Раду пройшли. А самому Богуслаєву (він був нардепом від ПР, а слуги колишніх членів парламенту публічно ігнорували), щоб дати йому змогу зайти в Раду, поставили нульового конкурента - весільного фотографа, який узагалі не вів кампанії. І, будете сміятися, народ так повівся на зелепуху, що обрав саме фотографа, а не всесильного хазяїна частини міста. Але Богуслаєв отртимав дуже сильний вплив у фракції слуг та підтримував у ній прорашистське лобі.
Далі все йшло, як по маслу. 2020 рік - через китайську прокладку до рф пішли ще 67 вертолітних двигунів. 2021 - ще 51 двигун їде підсилювати рашистську армію через прокладку в Гонконгу. Це лише те, що випливло в офіційних документах, а не пішло контрабандними методами чи за фальшивими накладними. З приводу всіх згаданих вище поставок були судові позови Держспецконтролю про неприпустимість цих поставок у обхід процедури обмежень. Контрольний орган вказував, що Богуслаєв фальсифікує документацію, представляючи військові поставки, як цивільні. Але що зробить якийсь держорган, коли тебе кришує сам президент країни?
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"Не могли за Порошенка" - кому ты впариваешь?Эта копипаста - суцыльна брехня.
В 2015 году «Мотор Сич» поставил на российские предприятия более 250 двигателей типа ВК-2500 и ТВ3-117 различных модификаций. Для обхода санкций Богуслаев зарегал дочерние предприятия в Климове и Белоруссии, на бумаге являющиеся "Мотор-Сич".Куда в это время смотрел Пеца, спроси у него, вместо того чтобы заниматься копипастой.
Усі структури у владі розуміли, що коять злочин і державну зраду. Тому й відбулося фальшування на всіх рівнях. Богуслаєв вигадує замість номенклатури ВК-2500 нову ВК-2500-03, яку називає чисто цивільною моделлю. СБУ та Держслужба з експортного контролю закривають на це очі, хоча держслужба таки виписує штраф, який опісля в ОАСКу Богуслаєв вирішує за допомогою судді Вовка. І всі відмиті та при своїх інтересах.
Тому інтрига не в тому, що Богуслаєв міг так відверто доапомагати путіну готуватися до вторгнення в Україну. І навіть не в тому, що йому в цій зраді сприяв Зеленський та його оточення. Дивним в усій цій історії виглядає лише те, що зараз Богуслаєва раптом затримують. Чи замилять очі американцям, а потім тихенька відпустять, дадуть виїхати в Угорщину, а потім і в рф? Як це вже зробили і з Портновим, і з партнерами медведчука, і з Мураєвим...
І при чому тут як ти кажеш "бутафорські укази"?
Значить, ти брешеш.
Будуть докази - тоді виходь на сцену. Поки що - не придумуй, і не бреши; і сказав тобі це востаннє.
Але я не про те, а, цитую: В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за .
Тобто підозрюють в роботі на ворога, та ще й під час війни, а стаття "держзрада" для зрадника десь загубилась. Цікаво ЧОМУ?
Ця мерзота зі своїми посіпаками з мотор січ злило усі конструкторські винаходи, фсб підоросії...!!!
Так само і зробили колоборанти та зрадники на ПІВДЕНЬ маші зливши передову розробку ЗРК КІЛЬЧЕНЬ, фсб підоросії...!!!
Усіх цих кацапомордих червоних-(підороських) "директорів" колоборантів-зрадників пособників підоросії з їхніми виводками та пособниками треба було вже давно закрити в буцегарні з повною конфіскацією та експропреяцією усього майна так, як вони ********* робити та негайно дембельнути на 2 метра в землю...!!!
Українці ще не знають скільки такої червоно-підороської кацапомордої мерзоти притаїлося в УКРАЇНІ на різних посадах, а особливо в СУДАХ, ПРОКУРАТУРІ в органах влади та на усіх вкрадених-прихватизованих підприємствах де вони мають контрольні пакети акцій цих підприємств і являються їх прихованими власниками...!!!
І усю цю мерзоту червонопиких-білих комярців, колоборантів-зрадників прислужників підоросії і їх посіпак був породив КУЧМА разом зі своїм організованим злочинним угрупуванням разом з медведчуками, порошенками, ющенками, януковичами, бакаями, толстоухіними, лазаренками, тимошенками, деркачами, радченками, смішками, кравченками, смірновими, білоконями, дацюками, ворсіновими, литваками, ференцами та потебеньками з котрими розграбовували та прихватизовували усю промисловість УКРАЇНИ і усе НАДБАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ...!!!