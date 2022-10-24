Суд заарештував Богуслаєва на 60 діб, - СБУ
За клопотанням СБУ та Офісу генерального прокурора Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід президенту "Мотор Січі" у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу СБУ.
У повідомленні СБУ зазначається: "За поданням СБУ суд взяв президента "Мотор Січі" під варту
За клопотанням Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора Шевченківський районний суд обрав міру запобіжного заходу для президента АТ "Мотор Січ" у вигляді тримання під вартою.
Протягом наступних 60 днів, поки слідчі СБУ здійснюватимуть досудове розслідування, він не зможе вийти з ізолятору.
Крім президента "Мотор Січі", аналогічний запобіжний захід обраний для керівника одного із департаментів цього підприємства, якого також затримала СБУ.
Нагадаємо, що обом фігурантам повідомлено про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:
ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ст. 111-2 (пособництво державі агресору)".
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали силовики і під конвоєм його везуть до Києва.
В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.
Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" Богуслаєва з РФ.
За даними головного редактор Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019-го року прослуховувала Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ.
Водночас журналісти "Схем" встановили, що Богуслаєв має громадянство РФ.
Будь ласка, зачекайте...
он прихватизацию провёл при помощи Янека , БЫЛ ЗАВЯЗАН НА ФСБ , на его торговлю просто закрывали глаза ВСЕ. Не хотели связываться .
НО ИРАНСКИЕ МОПЕДЫ ВСЕ ИЗМЕНИЛИ - томущо вопить про американские компоненты в мопедах и закрывать глаза на Богуслаева уже не могли . И ПОД КРЫШЕЙ ЗАШАТАЛИСЬ СТЕНЫ
Крыша ( ни Порошенко и ни Зе) сбросила Богуслаева , чтобы уцелеть .
Ви слухали бесіди Богуслаева з кацапами - сьогодні було на Цензору? Зе, беня, порох - мелкие сошки по сравне6ию с Богуслаевим ,
Богуслаев ( мотор сич) і Сацкий ( Запоріжсталь) - со времен Кучми були хозяевами Запорожской області. Сацкий був за Україну, а Богуслаев - отьявлений ворог. Ще коли Ющенко переміг , с Богуслаевим все було ясно. Ющенко його не тронул - а зря. Усі роки Богуслаев работал проти України.
ще раз повторюю, його би і сьогодні не тронули, якби не іранські дрони і єксперти НАТО.
НЕЙМОВІРНО !
Это такая диета ?
До 2014 року Богуслаєв і його Мотрсіч відкрито обслуговували рф. Офіційно контракти підписували не з міноборони московії, а з конкретними підприємствами ніби для обслуговування цивільних проєктів, але всім усе було зрозуміло. Уся рашистська вертолітна програма була побудована на запорізьких двигунах. Але після початку війни в 2014 році Україна ввела санкції на постачання до рф зброї та продукції подвійного призначення. Богуслаєв тоді багато істерикував, розказував, що Порошенко та Яценюк знищують його підприємство. Зрештою, не він один тоді пробував пробити санкційний заслін. І з Дніпра, й з Миколаєва підприємства, які були підрядниками для рашистської оборонки, шукали шпарин. Але не пройшло. Просто згадайте, що в московії сталося з ракетною, авіаційною та кораблебудівною галузями. І "Сатана" зависла, й фрегати не спускали на воду, й атомні підводні човни без системи кондиціонування ставали на прикол. Ембарго реально працювало. Щодо вертолітної галузі то для раші проблемою стала відсутність двигунів серії ВК-2500. Це для них було катастрофою. Богуслаєв навіть виїжджав у рф та пробував там допомогти запустити виробництво, але не пішло.
А потім прийшов 2019 рік. Народ вирішив "а хоть паржом". І наржали на свою голову. Ембарго негласно впало завдяки політичним домовленостям з новою владою. Більше того, на парламентських виборах на округи в Запоріжжі від партії слуг Зеленського поставили пару людей Богуслаєва - вони в Раду пройшли. А самому Богуслаєву (він був нардепом від ПР, а слуги чітко не ставили від себе колишніх членів парламенту), щоб дати йому змогу зайти в Раду, поставили нульового конкурента - весільного фотографа, який узагалі не вів кампанії. І, будете сміятися, народ так повівся на зелепуху, що обрав саме фотографа, а не всесильного хазяїна частини міста. Але Богуслаєв отртимав дуже сильний вплив у фракції слуг та підтримував у ній прорашистське лобі.
Далі все йшло, як по маслу. 2020 рік - через китайську прокладку до рф пішли ще 67 вертолітних двигунів. 2021 - ще 51 двигун їде підсилювати рашистську армію через прокладку в Гонконгу. Це лише те, що випливло в офіційних документах, а не пішло контрабандними методами чи за фальшивими накладними. З приводу всіх згаданих вище поставок були судові позови Держспецконтролю про неприпустимість цих поставок у обхід процедури обмежень. Контрольний орган вказував, що Богуслаєв фальсифікує документацію, представляючи військові поставки, як цивільні. Але що зробить якийсь держорган, коли тебе кришує сам президент країни?
У армії рф дуже розраховували на десантні операції (згадайте Гостомель), але до 2020-го року в них був дуже ослаблений вертолітний парк. Тому Україна Зеленського мала сама поставити достатньо зброї ворогу, щоб він зміг упевнено почати війну. До 2022 року Зеленський із Богуслаєвим із завданням справилися. Вертольоти «Сапсан», КА-52 «Алігатор», Мі-28Н «Нічний мисливець» - ви чули ці назви? Саме їх за згодою Зеленського оснащував двигунами Богуслаєв.
Усі структури у владі розуміли, що коять злочин і державну зраду. Тому й відбулося фальшування на всіх рівнях. Богуслаєв вигадує замість номенклатури ВК-2500 нову ВК-2500-03, яку називає чисто цивільною моделлю. СБУ та Держслужба з експортного контролю закривають на це очі, хоча держслужба таки виписує штраф, який опісля в ОАСКу Богуслаєв вирішує за допомогою судді Вовка. І всі відмиті та при своїх інтересах.
Тому інтрига не в тому, що Богуслаєв міг так відверто доапомагати путіну готуватися до вторгнення в Україну. І навіть не в тому, що йому в цій зраді сприяв Зеленський та його оточення. Дивним в усій цій історії виглядає лише те, що зараз Богуслаєва раптом затримують. От лише я не дуже сподіваюся на результат. Замилять очі американцям, а потім тихенька відпустять і через відомий прикордонний пункт на Закарпатті дадуть виїхати в Угорщину, а потім і в рф, як це вже зробили і з Портновим, і з партнерами медведчука, і з Мураєвим...
по факту там целая резидентура.
филиал фсб своих не бросает
эвакуация прошло успешно?
что б вы суки все повыздыхали, твари куйловские
У мене запитання до усіх влад, які його тримали на цій посаді: що це лайно може конструювати у свій вік окрім рашисько-совкового маразму?
Чому воно не було відправлено на пенсію, доколе ці совки будуть керувати україною та знищівати все українське!?
Чекали коли він повністью виконає замовлення від МО РФ по поставці авіаційних двигунів?
На палю суку!
ЗЕбіли пишуть, що Богуслаєва "покривали вісім років", і тільки зараз спромоглися арештувати. Як завжди, питання до "попередників", так?
У мене ніколи не була відмінна пам'ять, але і рибкою-одноденкою я теж не можу себе назвати. Але про всяк випадок перевіряю гуглом.
Загугліть "обшук + моторсіч", якщо не вірите.
Їх кошмарили всю каденцію Петра Порошенка за кожен крок вліво - крок вправо.
2017й рік: фінансове шахрайство, 2018й рік: спроба продажу стратегічно важливого підприємства іноземцям в обхід моніторингу. Більш ранні роки теж було.
До дев'ятнадцятого вони пікнуть боялися.
Зате у 2019-му переназвали свої двигуни "виробами цивільного і сг призначення", змінили маркування і сотнями погнали на росію через прокладки у третіх країнах.
І СБУ раптом осліпло і оглухло, і заплющило очі на цей дикий експорт.
Чи треба нагадувати, хто призначив голову СБУ зразка 19го року?
Але так, тепер вони нам будуть розповідати про "багаторічне мовчання" ПП, і що Бубочка нарешті спромігся викрити зрадника.
Якийсь монтаж, як у кіно. Береш ножиці, вирізаєш у людей з пам'яті останні три роки, і засівай на цьому полі що хочеш.
Тамара Горіха Зерня
Джон Сміт:
Зараз Богуслаєва віддадуть рашці на обмін, щоб сховати кінці у воду.
Зеленському смертельно небезпечно давати Богуслаєву говорити з ким в Україні він нарішав схему поставки двигунів на Рашку.
А це зараз найголовніше питання.
Чи був у це пов'язаний Зеленський?
В записах мерзенних розмов Богуслаєва з рашистами викладених СБУ, він каже, що в нього в рашці схеми погоджені "на самом вєрху".
Будьте певні: в нас теж.
Тому розіграють договорняк з рашистами по обміну і позбавляться такого свідка. Може, ще запишуть відосік, де він скаже, що движки в рашку перевозив особисто Порошенко.
Але правда в тому, що самі росіяни почали тріумфально трубити в ЗМІ про подолання проблеми вертолітних двигунів після 2019 року. А на записах розмов викладених СБУ вони жадібно просять Богуслаєва гнати їм все, що в нього є.
Швабру! Швабру!
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24. 10. 22 р.
Герой України сяде, а решту - прикриють?
Ворог нищить нашу країну, навіть по його власній МоторСічі наносить ракетні удари, а йому по барабану - як поставляв усі роки війни, так і продовжує далі поставляти в рашу нові двигуни для ударних вертольотів, набиваючи кишені на крові наших солдат. Нарешті затримали і, сподіваюся, тепер посадять. Але питання залишається: чому СБУ так довго чекала? Наливайченко, потім Грицак (при Порошенкові), далі Баканов (при Зеленському) - вони ж усе це знали, не могли не знати, контролюючи і даючи дозволи на такого типу експорт, плюс маючи агентуру, плюс журналісти і експерти про це криком кричали публічно. Звідси друге логічне питання: влада обмежиться Богуслаєвим, чи врешті заарештує і посадить тих СБУшників, які всі роки війни «не помічали» або ж «кришували» зміцнення ворожої армії?