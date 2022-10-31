Богуслаєв на початку війни наказав розукомплектувати гелікоптери, - генпрокурор Костін

Президент корпорації "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв на початку повномасштабної російської агресії розпорядився приховати документи на гелікоптери, щоб українські льотчики не могли ними скористатися, а потім наказав зняти із вертольотів лопаті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін у інтверв'ю "Інтерфакс-Україна".

"І торгівля такими "двигунами смерті" - це не все. Слідство володіє інформацією, що президент "Мотор Січ" на початку повномасштабної війни, після відповідного звернення українських військових, наказував співробітникам підприємства приховати документи від гелікоптерів, аби українські сили оборони не могли скористатись технікою. Мовляв, українські пілоти не сядуть за штурвал гелікоптера без спеціальних формулярів", - розповів Костін.

Генпрокурор додав: " Але і це ще не все! Після того, як українські військові звернулись по гелікоптери, президент "Мотор Січі" віддав наказ розукомплектувати техніку. Просто зняти з гелікоптерів лопаті!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Україна в особі державних органів" у 2021 році дала добро "Мотор Січі" на контракт з РФ, - адвокат Богуслаєва

Генпрокурор звернув увагу на те, що все це відбувалося на початку війни: "Ми ж всі пам’ятаємо, як ворожі гелікоптери штурмували Гостомель. Як обстрілювали інші українські міста. І коли так важлива була вчасна підтримка збройним силам у повітрі", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали силовики і під конвоєм його везуть до Києва.

В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.

Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" Богуслаєва з РФ.

За даними головного редактор Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019 року прослуховувала Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ.

Водночас журналісти "Схем" встановили, що Богуслаєв має громадянство РФ.

Суд заарештував Богуслаєва на 60 діб.