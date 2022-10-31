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Богуслаєв на початку війни наказав розукомплектувати гелікоптери, - генпрокурор Костін

богуслаєв

Президент корпорації "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв на початку повномасштабної російської агресії розпорядився приховати документи на гелікоптери, щоб українські льотчики не могли ними скористатися, а потім наказав зняти із вертольотів лопаті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін у інтверв'ю "Інтерфакс-Україна".

"І торгівля такими "двигунами смерті" - це не все. Слідство володіє інформацією, що президент "Мотор Січ" на початку повномасштабної війни, після відповідного звернення українських військових, наказував співробітникам підприємства приховати документи від гелікоптерів, аби українські сили оборони не могли скористатись технікою. Мовляв, українські пілоти не сядуть за штурвал гелікоптера без спеціальних формулярів", - розповів Костін.

Генпрокурор додав: " Але і це ще не все! Після того, як українські військові звернулись по гелікоптери, президент "Мотор Січі" віддав наказ розукомплектувати техніку. Просто зняти з гелікоптерів лопаті!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Україна в особі державних органів" у 2021 році дала добро "Мотор Січі" на контракт з РФ, - адвокат Богуслаєва

Генпрокурор звернув увагу на те, що все це відбувалося на початку війни: "Ми ж всі пам’ятаємо, як ворожі гелікоптери штурмували Гостомель. Як обстрілювали інші українські міста. І коли так важлива була вчасна підтримка збройним силам у повітрі", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали силовики і під конвоєм його везуть до Києва.

В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.

Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" Богуслаєва з РФ.

За даними головного редактор Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019 року прослуховувала Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ.

Водночас журналісти "Схем" встановили, що Богуслаєв має громадянство РФ.

Суд заарештував Богуслаєва на 60 діб.

Автор: 

Богуслаєв В’ячеслав (137) державна зрада (1686) Костін Андрій (267) вертоліт (878)


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Топ коментарі
+51
І хто з ОП прикривав цього ворога 8 місяців?
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31.10.2022 16:08
+42
Ермак відстрілювався від кацапів з президентської канцелярії. Разом з арестовичем.
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31.10.2022 16:12
+42
Не зря же #ОПа сразу завыла про возможный обмен Богуслаeва.
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31.10.2022 16:13
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Старалась агентура на всю міць - хтось розукоплектовував геліокоптери, хтось розміновував Чонгар, хтось згортав ракетні програми, бо всі мали готуватись до весняних шашликів!
Але всі плани цієї нечисті зірвали ЗСУ!
Сподіваюсь, що настане час коли ці шашлики стануть комусь поперек горла!
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31.10.2022 16:30 Відповісти
та на йібальніку багуслаєва все написано.
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31.10.2022 16:31 Відповісти
У многих, кто сейчас во власти написано на физии тоже самое.

Например, у ТАТАРОВА, который, кстати, курирует все силовые ведомства
И ЧТО?
И куда смотрит власть, и куда смотрит СБУ?
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01.11.2022 11:10 Відповісти
Два епізоди експорту двигунів до військових гелікоптерів, що інкримінують президенту АТ "Мотор Січ" Богуслаєву мають хронологічні точки 2008 (Ющенко) і 2021 (Зеленський) роки. Якщо з 2008 роком це ще якось можна зрозуміти, то продаж Росії 43 двигунів у 2021 можна сміливо ставити поряд з розмінуванням Чонгаром і роззброєнням ВСУ напередодні війни. Це державна зрада. І не тільки Богуслаєва, а саме головне - Зеленського і його поплічників.

Справу звичайно замнуть. Богуслаєва обміняють на чергову партію військовополонених ВСУ, але такі речі не мають терміну давності.
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31.10.2022 16:34 Відповісти
Люди такого партійно-совкового виховання ніколи не діють ініциативно, лише виконують накази чинної влади, будь якої і будь які.
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31.10.2022 16:34 Відповісти
Ищите Агрохамию. Он тоже мутил с экспортом двигателей через третьи страны. А еще лучше спросите Зеленского - Ермака про отечественную ракетную программу. Что зеленые сделали для обороны с 2019 по 2022 г.г?
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31.10.2022 16:35 Відповісти
бо безуглую не заставили приглядывать за мокшанским дедушкой...
и иудушка вылезла на повэрхню..
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31.10.2022 16:35 Відповісти
Ні ця паскуда має здохнути на тюремних нарах ,дуже довго йшли до нього хоч для багатьох було очевидно ,що це ворог.
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31.10.2022 16:37 Відповісти
-господин Богуслаев, а руководство в ОП, знает что у вас гражданство РФ?
-конечно знает, я вместе с ними, его оформлял. у нас во власти, первая половина уже оформила второе гражданство, а вторая половина сразу оформит как только сбежит.
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31.10.2022 16:37 Відповісти
Ну, дитина, ій бо, да там у всіх таке
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31.10.2022 16:48 Відповісти
У жены Бакланова было и, может, до сих пор есть расейское гражданство.
Почему он не сидит рядом с Богуслаевым?
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01.11.2022 11:13 Відповісти
Ті, хто ховав документацію і знімав лопаті - пособники зрадника (що бога славить кгбешного). І це на початку повномасштабного вторгнення! І не знайшлось ні одного патріота, який би дав інформацію СБУ. Чи там теж сиділи такі ж, як і цей риг?
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31.10.2022 16:39 Відповісти
А ви ще сумніваєтесь шо не сиділи? Та там 90 відсотків підарасів прокацаплених сидить
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31.10.2022 16:42 Відповісти
Хто свідомо "кришував", де вони, кого прикривають зараз?
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01.11.2022 04:05 Відповісти
На банковой , у чиновников ниже уровня НЕТ ТАКИХ ПОЛНОМОЧИЙ , это факт
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01.11.2022 07:08 Відповісти
Зараз вони притихли та ждуть кацапів.
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01.11.2022 07:26 Відповісти
І таких підарасів в Україні ще дуже багато... На жаль...
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31.10.2022 16:40 Відповісти
Та ледь не в кожному технічному НДІ. Навіть на заході України. Залишки совітської ВПК кооперації..
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01.11.2022 02:23 Відповісти
Некоторых даже искать не надо днем с огнем
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01.11.2022 11:15 Відповісти
По перше зрозуміло, що все це кимось кришувалося, якоюсь доволі високою посадою. А по друге СБУ все це знала і мабуть же ж доповідала, але наказу взяти його за жабри не було. Ну і, у кого є стільки влади, щоб це прикривати? Президент, прем'єр, декілька силових міністрів, мабуть все.
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31.10.2022 16:41 Відповісти
Какой премьер Шмыгаль - полная марионетка , министры- болванчики ЕСТЕСТВЕННО , что это Зеленский под менеджерством Ермака‼️
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01.11.2022 00:37 Відповісти
повесить
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31.10.2022 16:43 Відповісти
Где то нестыковка. СБУ якобы знала о шпионе и прослушивала его, и нисколько не помешали разукомплектованию вертолетов и продажу двигателей. Что то здесь не то.......
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31.10.2022 16:43 Відповісти
ну що не то? сидів в СБУ якийсь упирь в керівниках, як отой богуслаєв - і шкодив. Як не закрив справу, так значить відклав її до шухлядки на "перевірку" років так на 500.
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31.10.2022 16:57 Відповісти
так і задумано
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01.11.2022 08:59 Відповісти
герой України..., ордени Ярослава Мудрого та за Заслуги (цікаво, які?)..., це якось у голові не вкладається...
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31.10.2022 16:44 Відповісти
Подоляк ещё не выменял его. Сколько депутатов в раде от Богуслаева
Лерос всё подробно раскладывает.
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31.10.2022 16:53 Відповісти
А де той лерос був починаючи з 19го року? Цим гнидам нікому віри нема!
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01.11.2022 00:21 Відповісти
Это ти гнида , а не Гео Лерос ‼️Пасть закрой Ничтожество‼️Гео самый смелый , отважный и правдивый депут с первого дня войны на фронте помогает
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01.11.2022 00:41 Відповісти
Российская компания Зеленского "Грин Филмс" получила 35 миллионов рублей от Министерства культуры России (бюджетное финансирование Российской Федерации) В 2017 ГОДУ

на производство фильма "Вниз".

СМИ достоверно подтвердили, что конечным владельцем "Грин Филмс" через офшор на Кипре является именно Зеленский.

Позже Зеленский все же решил записать видео, в котором продолжал отрицать, что у него есть в России такой бизнес.

Однако по прошествии нескольких суток в интервью изданию

"Украинская правда" Зеленский подтвердил, что его фирма продолжает работать на территории России
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01.11.2022 11:47 Відповісти
Або хай віддають всіх азовців за цього ************ або розстріляти. На час воєнного стану пора відновити смертну кару, бо через таку мразоту ми втрачаємо патріотів
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31.10.2022 17:00 Відповісти
Пришло время открутить лопасти ему самому.
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31.10.2022 17:01 Відповісти
Что с Богуслаевым - он склеил лопасти.
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31.10.2022 17:03 Відповісти
Де накази з підписом цього? Прокуратора - новий член марафону, чи правова гілка влади? Я не за цього ''товариша'', а за професійну роботу тих, від кого залежить життя країни
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31.10.2022 17:23 Відповісти
Ещё до войны все знали что этот богуслаев ватный *****. Кака там баканов уже на Канарах ?
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31.10.2022 17:32 Відповісти
Богуслаєв все життя працював на рашку, громадянство має з 2000 року...але купа довбнів вважає що саме з приходом Зєлі почались проблеми..ну не можуть люди правді в очі дивитись...то чим від сьогоднішніх клоунів при владі відрізняєтесь?
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31.10.2022 17:37 Відповісти
Ты сам довбень !
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01.11.2022 00:44 Відповісти
Данилов: Российский паспорт жены Баканова - это потенциальная угроза нацбезопасности

В июне 2019 года глава СБУ заявил, что https://news.liga.net/politics/news/jena---grajdanka-rossii-bakanov-rasskazal-o-svoey-seme его жена имеет российское гражданство .

На вопрос о том, подана ли его женой заявка на получение гражданства Украины, https://news.liga.net/politics/video/ya-uje-na-vse-otvetil---bakanov-o-svoey-jene-video Баканов ответил, что "о https://news.liga.net/politics/video/ya-uje-na-vse-otvetil---bakanov-o-svoey-jene-video на уже 21 ГОД получает гражданство" .

https://news.liga.net/politics/news/nalichie-rossiyskogo-pasporta-u-jeny-bakanova-mojet-byt-ugrozoy-natsbezopasnosti-danilov

Добавьте сюда еще Наумова, заместителя Бакланова и еще много чего и почему он не сидит тепер рядом с Богуслаевым? И где он вообще сейчас находится? Тихо «ушел в лес»?
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01.11.2022 11:27 Відповісти
ну якщо ти не знаєш де зараз Наумов то мабуть раз на рік новини читаєш))) І що ти намагаєшся довести жінкою Баканова? Що Богуслаєв не з 2000 року громадянин росії? Чи будучи громадянином росії на неї почав працювати лише три роки тому?
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01.11.2022 21:50 Відповісти
І що ти намагаєшся довести жінкою Баканова?

Читай вище
Данилов: Российский паспорт жены Баканова - это потенциальная угроза нацбезопасности

І розкаже українцям чим Баканов відрізняється від Наумова.
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02.11.2022 12:02 Відповісти
ИВАН БАКАНОВ. Или кое-что о кадровой политике Зеленского...

Сам факт назначения именно Баканова на должность Председателя был чрезвычайно странным. Да, юрист по образованию, но не имеющий ни малейшего отношения к спецслужбам или правоохранительным органам. Если не считать того, что был фигурантом уголовного дела, подозреваемым в … масштабном воровстве. Хороший бэкграунд для руководителя спецслужбы. Плюс - полное отсутствие опыта руководством хоть небольшим коллективом. Плюс - проблемы психологического и психического характера.

Однако, если в Украине в среде спецслужбистов царило полное недоумение в связи с этим назначением - то в ФСБ был настоящий праздник. Легко управляемый идиот во главе вражеской спецслужбы - это просто праздник какой-то.

Так оно и оказалось…

https://ord-ua.com/2022/07/25/ivan-bakanov-ili-koe-chto-o-kadrovoj-politike-zelenskogo/
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02.11.2022 12:08 Відповісти
Остап, ти тупий? Я тобі про Богуслаєва, про те що він з 2000 громадянин рашки, про те що він все життя на ворога працює, про те що вороги неодноразово депутатами ставивали, про те що СБУ стільки років дупля відбивало, а ти мені про дружину Баканова? Так не всі українці, як ти вважаєш, не в змозі дивитись далі свого носу. Не всі не розуміють причиинно-наслідкові зв'зки що за історію України склалися. Тож іди, попий какао з молочком
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02.11.2022 12:10 Відповісти
Подарок Суркиса Баканову за 15 тысяч не вызвал интереса в НАПК

ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ 2020, 09:53

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/21/7237952/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/21/7237952/

А я тебе о том , что Баканов мало отличается от Богуслаева.

И о том что власть воплями о Богуслаеве прикрывает свои грехи
Чем одни аферисты лучше других?
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02.11.2022 12:25 Відповісти
Ти що в російських медіа працюєш? До чого ці перекручування? Я тобі про дерев'яне а ти мені про м'яке. Тут про Богуслаєва стаття- я кажу що він понад 20 років проти України працює і всі крізь пальці дивились, буде про Баканова стаття будеш там його дружину тулити
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02.11.2022 17:24 Відповісти
А про казломойського вже мона писати? Чи ще не на часі? А про Татарова?
Вони ж всі купою гроблять Україну. Паралельно з Богуслаєвим
Але ж треба почекати? Так?
Але ж Богуслаєвим вже все ясно як Божий день. Немає часу воду в ступі товкти.
Заносьте наступних. Час не чекає. Вони всі пов"язані

І не закривайте нікому рота, у вас не має такого права. Принаймні тут.
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03.11.2022 01:14 Відповісти
31 марта 2022 года

Отто Йорк

Итак. Как известно, в городе-герое Николаеве расположена

жемчужина европейского турбиностроения - НПО «Зоря-

Машпроект». Много лет рашистская федерация пытается

скопировать знаменитые николаевские турбины, для своих

газоперекачивающих станций и строящихся новейших военных

кораблей. (Но, к счастью, пока что тщетно.)

А произошло это по той простой причине, что, после

аннексии Крыма и устроенной мордором бойни на Донбассе,

тогдашнее руководство страны (читай, лично проклятый

Порошенко) приняло, абсолютно логичное, решение о

прекращении поставок, производимого на «Зоре-Машпроект»,

оборудования стране-агрессору.

А так как, расия (увы и ах) испокон была основным

покупателем этого оборудования, на территории предприятия

начали скапливаться контейнеры с турбинами и запасными

частями к ним. И за пять лет их накопилось 134 штуки, на

многие и многие десятки миллионов долларов.

.............................................

И вот осенью 19-го года, через полгода после прихода новой

«власти», директором этого стратегического оборонного

предприятия назначают человека, что называется, абсолютно

со стороны - некоего Дениса Гордиенко. Чувак сделал свою

карьеру в качестве HR (фактически начальника отдела

кадров) в компании, занимающейся промышленными минералами.

(Где турбины - и где минералы??).

И что же происходит буквально в первые же дни и недели

трудовой деятельности вышеозначенного персонажа на новой

должности? В это трудно поверить, но : с территории завода

начинают, ускоренными темпами, исчезать огромные ящики с

залежавшимися в них турбинами и запчастями к ним.

..............................................

В заводской газете «Турбинист» появилась короткая заметка

о том, что данное оборудование экспортировано (как было

сказано в статье заводского корреспондента) «в одно

иностранное государство». Это было немного странно, так

как обычно страна-получатель всегда называлась конкретно.

Это никогда не являлось государственной тайной.

Но бог с ним. Главное - продали. И двенадцать тысяч

работников завода застыло в предвкушении выплат

заслуженных надбавок и премий за реализованную продукцию.

................................................

А вскорости, как это всегда и бывает, тайное стало явным :

оказалась, что данная продукция была прямиком отправлена в

******* рашистскую федерацию(!).

Отака х…ня, малята. И новейшие расийские фрегаты и

эсминцы, несколько лет ржавевшие у достроечных набережных, наконец, получили великолепные николаевские турбины, были достроены - и сегодня с них замечательно запускаются расийские крылатые ракеты «Калибр», по украинским городам и объектам военной и гражданской инфраструктуры. В т.ч., и по Николаеву.

..................................................

P.s. А бОльшая часть денежек за отгруженную нашим

расийским «партнёрам» продукцию, как и следовало ожидать,

рассосалась где-то по дороге. И, скорее всего (могу

предположить), по дороге в различные офшоры, где у

нынешнего «руководства» страны и «Укроборонпрома» открыты многочисленные и очень даже полезные, для их хозяев, счета.
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31.10.2022 17:37 Відповісти
За це проголосували зебіли, тому мотори продавались ворожій армії.
Какая разніца , стверджували вони
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31.10.2022 17:39 Відповісти
Милованов лично , будучи на тот момент зам министра ,прославлял Богуслаева , оскорблял Викторию Спартц , которая знала о их пособничестве рашистам в убийстве украинцев‼️Всех слуг , покрывавших злодеяния Мотор Сичи под трибунал , за терроризм против народа Украины и ЗСУ
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31.10.2022 19:07 Відповісти
Порезать на лоскуты эту сволочь
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31.10.2022 17:45 Відповісти
Чепуха все! Сто раз печатал. Да пол завода все знали, с любого года начиная!
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31.10.2022 18:09 Відповісти
Це цьому відморозку треба щось залити в горлянку і повісити, разом з тими, які йому підчинялись, інакше нічого не зміниться.
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31.10.2022 18:13 Відповісти
если добавить ботокса, вылитая плешьⓒ
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31.10.2022 18:15 Відповісти
Чомусь ніхто не задає питання: А як це стратегічне підприємство такого класу опинилося у приватних лапах?

Україна то якесь суцільне поле дураків. Те, що усе населення пошили в дурні ще 30 років тому, захопивші усі прибуткові державні підприємства (ахметовські обласні енерго у тому числі), це нікому не муляє?
Як опинився в руках у рашистського олігарха гліноземний завод у Миколаєві - світовий гігант по виробленню алюмінію? Того свмого, з якого були виготовлені і крилаті ракети, і літаки рашистського агресора?

Це чудово, що Богуслаєва взяли, Але потрібно розслідувати діяльність отого фонду (розпродажу) державного майна і брати за ж.пу усіх його керівників разом з урядовцями, які брали участь в ослабленні українського оборонного і іншого стратегічного промислового потенціалу.
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31.10.2022 18:28 Відповісти
Это был Лёнька Кучма - рыжий шакал именно он присвоил совкодрочеру -Героя Украины‼️
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01.11.2022 00:50 Відповісти
Так отож. Стратегічне підприємство з авіа технологіями повинно мати держ. контрольний пакет, а у воєнний час - full control.
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01.11.2022 02:29 Відповісти
Повісити☠️
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31.10.2022 18:48 Відповісти
Если с 19 года сбу обо всем знали но ничего не сделали и не предотвратили все что Богуслаев сделал то сбу и Баканов разделяют ответственность за все дела Богуслаева.

...Баканов возразит, Зеленский прохрипит невнятно но тупо.
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31.10.2022 18:49 Відповісти
Який 19й, це відбувається з 14 року.
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31.10.2022 19:06 Відповісти
Не бреши!
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31.10.2022 20:07 Відповісти
Розукомплектувати самого Богуслаєва тепер. І в кожний обласний центр послати по частині, хай висить на площі
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31.10.2022 18:54 Відповісти
може ми паралельно санкції на нього накладемо і гроші заблокуємо. У нього є син, на якого дофіга нерухомості в Європі оформлено. Син же користується кривавими грошима.
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31.10.2022 18:58 Відповісти
Целый остров в Италии купил сынку
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01.11.2022 00:53 Відповісти
ПРи Порохе он такого себе не позволял - сцался
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31.10.2022 19:36 Відповісти
Якщо якесь недолуге вважає .... Що він може сам на щось може, це чіста Брехня, його прикрива СБУ
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31.10.2022 19:39 Відповісти
Повісити тварину!
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31.10.2022 19:51 Відповісти
Яку саме тварину чи тварин?
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01.11.2022 11:49 Відповісти
Сейчас уже кое где раздаются голоса, что мол Богуслаєв короший кандидат для обмена(!?).
Это крайне возмутительно, ибо нельзя использовать обмен как возможность преступнику избежать наказания за предательство и особо тяжкие преступления повлекшие за собой гибель огромного количества людей и нанесшему огромный вред нашему государству.
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31.10.2022 19:53 Відповісти
повісить
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31.10.2022 19:56 Відповісти
його міняти? ну хіба що на ВСІХ Азовців! а ні - то "вишка"! розстріляти, без права на апеляцію!
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31.10.2022 19:57 Відповісти
Немає в Україні смертної кари. Вчіть законодавство.
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31.10.2022 21:20 Відповісти
Просто без слов , ******* -кацапской крови....
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31.10.2022 21:05 Відповісти
Цю корумповану кучмівську підороську-мерзоту-зрадника, треба було ще у 2014 році за яйця повісити на флагштоку перед будівлею адміністрації заводу і добре почистити зуби усім у конструкторському бюро підоросів-колаборантів його однодумців-зрадників-посіпак, які верещали кака разніца і руzкіє наши братья....!!!

А кака-разніца для УКРАЇНЦІВ, шо вас чухраїнські-підороси та колаборанти тепер пачками вас вбивають ваші братья кацапоморді-підороси за каку-разніцу....!!!

Тепер кацапоморді чухраїнські підороси ви розумієте, що таке життя в достатку з водою, газом, електрикою і мирним небом...???!!!
ТЕПЕР ДО ВАС ДІЙШЛО, ви УСВІДОМИЛИ ЩО САМИМ НАЙДОРОЖЧИМ У СВІТІ Є ЖИТТЯ НА КОТРЕ ВАМ ДАЛИ ДОЗВІЛ НА ЦІЙ ПЛАНЕТІ ЗЕМЛЯ...???!!!
Якщо б не ваш чухраінсько-підороський вереск "кака разніца" тоб і не було б війни в УКРАЇНІ і десятків тисяч загиблих у нівчому не повинних чоловіків, жінок та дітей...!!!

Чухраїнські підороси-колоборанти,
УКРАЇНЦІ вам ніколи не пробачуть цієї війни....!!!
НІ хорошим, ні поганим...!!!
Поки хороші чухраїнські-підороси мовчали,
погані чухраїнські-підороси колаборанти закликали
до війни і вбивали УКРАЇНЦІВ ...!!!

СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ кацапомордо -підороській мерзоті...!!!
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31.10.2022 21:07 Відповісти
Гніда богуслаєв з великої літери, і гніда яка заслуговує смерті прямо зараз.
Нажаль клоун його на чергового таксиста поміняє як завжди.
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31.10.2022 21:16 Відповісти
Костін ! Ау ! Є ще якась більша падлюка, укріпрайон на адмінкордоні з Кримом розкомплектувала.
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31.10.2022 21:36 Відповісти
Неужели еще в самом начале войны про эти "фокусы" своего начальника никто из подчиненных не рассказал в СБУ ? Вместе с Богуслаевым надо вести под суд и всех его подручных, которые помогали рашистам !
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31.10.2022 21:41 Відповісти
Розстріляти гандона та його всю сім'ю, в гнилого дерева і насіння гниле.
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31.10.2022 21:52 Відповісти
Нет слов 😠
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31.10.2022 22:36 Відповісти
зеленое дерьмо вылезло...
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01.11.2022 00:44 Відповісти
Политическая деятельность Богуслаева началась в 1990-х,

был внештатным советником президента Леонида Кравчука,

доверенным лицом Леонида Кучмы

и Виктора Януковича,
когда они баллотировались на пост президента.
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01.11.2022 01:47 Відповісти
Государство дало разрешение компании "Мотор Сич" на контракт, по которому украинские двигатели оказались в РФ - адвокат Богуслаева

Адвокат президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева заявил, что на контракты по поставкам двигателей, которые затем оказались в российских вертолетах, дало добро государство

"В контрактах был пункт, что они вступают в законную силу, если на это дадут разрешение государственные органы Украины. Разрешение было дано.
https://watchersdotmedia.medium.com/boguslaev-84ad83bb1665 Валютная выручка заходит на счета, а не просто в карман ", - добавил адвокат.

Очевидно, что для власти не составило бы большого труда проверить его слова и подтвердить их или опровергнуть.
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01.11.2022 02:51 Відповісти
Российская компания Зеленского "Грин Филмс" получила 35 миллионов рублей от Министерства культуры России (бюджетное финансирование Российской Федерации) В 2017 ГОДУ

на производство фильма "Вниз".

СМИ достоверно подтвердили, что конечным владельцем "Грин Филмс" через офшор на Кипре является именно Зеленский.

Позже Зеленский все же решил записать видео, в котором продолжал отрицать, что у него есть в России такой бизнес.

Однако по прошествии нескольких суток в интервью изданию

"Украинская правда" Зеленский подтвердил, что его фирма продолжает работать на территории России
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01.11.2022 11:51 Відповісти
А что ЗЄ не в России работал и там же ваял свои говносериальчики, а потом еще получал за это бабки из России, а может и сейчас еще их получает?
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01.11.2022 15:32 Відповісти
По богуслаеву должно быть одно решение. Передача ми-6 или цру, это должно быть требованием к зеленскому. Для того чтобы выйти на всех предателей. Подоляк, арахамия, арестович, ермак, слуги богуслаева и народа. Если богуслаева сольют значит зе тоже завербован
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01.11.2022 06:37 Відповісти
Вот поэтому его хотят побыстрее сплавить
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01.11.2022 15:34 Відповісти
На палю старого кацапського козла. Випишіть йому білет на позачерговий концерт Кобздоха у перший ряд.
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01.11.2022 08:46 Відповісти
березневі хороводи ДБР по ракетах та Стугнах лише підтверджують, що цей богуслай чітко дотримувався інструкцій від Єрмака. Не СБУ єдиним прирощуються кола бора.
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01.11.2022 09:57 Відповісти
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