Метрополітен у Харкові знову не працює
У Харкові сьогодні знову повністю зупинили рух поїздів на всіх лініях метро.
Про це повідомляє пресслужба Харківського метрополітену, інформує Цензор.НЕТ.
"Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену. Перепрошуємо за тимчасові незручності!", - йдеться в повідомленні.
31 жовтня рух поїздів метрополітену вдалося відновити близько 18.00. До цього часу ні електротранспорт, ні метро у місті не працювали.
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YU ST
показати весь коментар01.11.2022 09:28 Відповісти Мені подобається 2
Артем Костюк
показати весь коментар01.11.2022 10:04 Відповісти Мені подобається 1
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