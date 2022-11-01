Метрополітен у Харкові знову не працює

У Харкові сьогодні знову повністю зупинили рух поїздів на всіх лініях метро.

Про це повідомляє пресслужба Харківського метрополітену, інформує Цензор.НЕТ.

"Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену. Перепрошуємо за тимчасові незручності!", - йдеться в повідомленні.

31 жовтня рух поїздів метрополітену вдалося відновити близько 18.00. До цього часу ні електротранспорт, ні метро у місті не працювали.