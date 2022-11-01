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Метрополітен у Харкові знову не працює

метро,харків

У Харкові сьогодні знову повністю зупинили рух поїздів на всіх лініях метро.

Про це повідомляє пресслужба Харківського метрополітену, інформує Цензор.НЕТ. 

"Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену. Перепрошуємо за тимчасові незручності!", - йдеться в повідомленні.

31 жовтня рух поїздів метрополітену вдалося відновити близько 18.00. До цього часу ні електротранспорт, ні метро у місті не працювали.

Автор: 

Метрополітен (1416) Харків (5609) Електрика (2042)


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01.11.2022 09:28 Відповісти
за харьков аж больно
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01.11.2022 10:04 Відповісти
 
 