Понад 1 тис. медзакладів пошкоджено з початку війни, - МОЗ

З моменту повномасштабного російського вторгнення в Україні пошкоджено понад 1 000 об’єктів медичних закладів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку широкомасштабної війни ворог цілеспрямовано намагається зруйнувати медичну систему в Україні. За 8 місяців рашисти пошкодили понад 1000 об’єктів медзакладів. 29 цивільних лікарів було вбито і понад 100 зазнали поранень. За цей час 94 об’єктів медзакладів відновлено повністю, 203 частково. Значна кількість лікарів мобілізується до лав ЗСУ.", йдеться в повідомленні.

Але незалежно від умов роботи лікарів, українці продовжують отримувати послуги та доступ до ліків у повному обʼємі, а лікарні щотижня отримують нове обладнання на заміну пошкодженому.

"За тільки за минулий тиждень і тільки Центром громадського здоровʼя за підтримки Глобального фонду (дякуємо!) було закуплено та розподілено по регіонах: 88 аналізатори газів крові; 19 моніторів пацієнта мультипараметричний з ЕКГ Taurus 12,1; 48 модульних моніторів пацієнта Aurоra 12; 168 планшетних комп’ютерів Асer ENDURO Urban T24; 886 пульсоксиметрів; 169 систем GeneXpert, 45 рентгенівських систем МАС", - повідомили в міністерстві.

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