Рашисти обстріляли населені пункти Куп’янського та Чугуївського районів Харківщини

Ніч у Харкові минула без ударів росіян. Упродовж доби окупанти обстрілювали із артилерії населені пункти Харківщини, які межують із лінією зіткнення, зокрема Куп’янського та Чугуївського районів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, після 21 години окупанти завдали ударів по Куп’янську, зруйновано житловий будинок. Жертв та постраждалих немає.

"Протягом доби медики госпіталізували жінку 50 років, яка постраждала внаслідок обстрілу у Ківшарівці Куп’янського району. Пацієнтка у тяжкому стані. Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують розміновувати території. Протягом доби знешкодили 563 вибухонебезпечні предмети", - зазначає він.

"Віримо в наші Збройні Сили, які щодня дають гідну відсіч окупанту та не дають ворогу просунутися вперед. Слава ЗСУ!" - резюмує Синєгубов.

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