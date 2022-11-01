Метінвест передав армії 268 автомобілів і 500 тисяч літрів пального

За 250 днів російської агресії на підтримку армії Група Метінвест спрямувала 1,4 млрд грн.

Про це повідомляє офіціальний сайт Групи Метінвест, передає Цензор.НЕТ.

Компанія передала армії 268 автомобілів, зокрема 20 машин швидкої допомоги, а також 500 тисяч літрів пального. А для забезпечення додаткового захисту фронтових автівок військові можуть отримати спецсталь. Так само як і пластини для бронежилетів, Метінвест-СМЦ відвантажує їх безкоштовно за офіційним запитом.

Рятувати життя захисників на фронті допомагають понад 31 тисяча аптечок і кровоспинних турнікетів. Зі сталі Метінвесту виготовлено 76 тисяч протитанкових їжаків, а також інші потрібні на фронті вироби: мінібастіони, саперні кішки для дистанційного розмінування територій, польові пічки. Зокрема, у партнерстві з Укртрансгазом планується виготовити близько 5 000 різних речей із металу.

Метінвест став одним із найбільших постачальників спецсталі та захисної амуніції в Україні. Наразі оборонців із ЗСУ, Національної гвардії, Головного управління розвідки та інших військових структур захищатимуть 150 тисяч бронежилетів від Метінвесту. Таким чином, кожен десятий бронежилет в український армії надано Метінвестом. Частина бронежилетів закуповується за кордоном, але більшість – виготовляється в Україні. Бронежилети також отримують військові медики, рятувальники ДСНС та співробітники комунальних підприємств.

Поза тим, компанія передала воїнам 23 тисячі касок і шоломів.

Зараз у лавах ЗСУ служать 7 тисяч працівників Метінвесту. Компанія надає їм захисну амуніцію.

Металурги Метінвесту розробили захисні конструкції для військових. На фронт вже відправили 29 металевих укриттів для зміцнення окопів. Компанія планує щомісяця виготовляти й передавати на передній край 30 таких укриттів.

За словами генерального директора Групи Юрія Риженкова, Метінвест - це надійна опора України, це команда з людей, які вкладають душу у допомогу країні.

"Для України Метінвест – це надійна опора. Це тисячі людей, які вкладають душу у свою справу, дбають про земляків та служать у лавах ЗСУ. Від першого дня війни Метінвест допомагає країні бути сильною. Ми скрізь, де потрібна підтримка. І разом ми наближаємо перемогу України", - заявив Риженков.

Також читайте: Метінвест з початку агресії направив на підтримку України більше 2 млрд грн