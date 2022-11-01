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У Черкаській області відновлено електропостачання

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Після російського удару по енергетичній інфраструктурі вдалося повністю відновити електропостачання у Черкаській області.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"Наслідки вчорашньої ворожої атаки ліквідовані. Уся область заживлена", - йдеться в повідомленні.

Проте зранку, 1 листопада, в області застосовані графіки аварійних і погодинних відключень електроенергії.

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електроенергія (6198) Електрика (2042) Чернігівська область (909)


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Дякую і бережіть людей
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01.11.2022 09:55 Відповісти
Слава енергетикам!
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01.11.2022 10:00 Відповісти
мене дивує чому ціла область живиться через одну точку яку так просто пошкодити
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01.11.2022 12:32 Відповісти
 
 