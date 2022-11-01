У Черкаській області відновлено електропостачання
Після російського удару по енергетичній інфраструктурі вдалося повністю відновити електропостачання у Черкаській області.
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
"Наслідки вчорашньої ворожої атаки ліквідовані. Уся область заживлена", - йдеться в повідомленні.
Проте зранку, 1 листопада, в області застосовані графіки аварійних і погодинних відключень електроенергії.
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Валентина Саюн #523841
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Kol Svec #450057
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Alien Life Form
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