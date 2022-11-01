Росіяни вивезли медичне обладнання з Херсонщини, - Центр національного спротиву

З місцевого шпиталю російські військові вивезли обладнання. Також планують вивезти хворих та персонал.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти на Херсонщині займаються звичною для себе справою – мародерством в промислових масштабах. Так, ворог вивіз з місцевого шпиталю медичне обладнання, також з закладу планують вивезти хворих та персонал. Водночас росіяни розгортають на правому березі Дніпра польові госпіталі", - йдеться в повідомленні.

До Херсону прибувають формування з мобілізованих росіян, фіксує українське підпілля.

Центр національного спротиву закликає мешканців тимчасово окупованих територій залишити регіон та не ставати "живим щитом" для ворога.

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