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Росіяни вивезли медичне обладнання з Херсонщини, - Центр національного спротиву

херсонська

З місцевого шпиталю російські військові вивезли обладнання. Також планують вивезти хворих та персонал.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти на Херсонщині займаються звичною для себе справою – мародерством в промислових масштабах. Так, ворог вивіз з місцевого шпиталю медичне обладнання, також з закладу планують вивезти хворих та персонал. Водночас росіяни розгортають на правому березі Дніпра польові госпіталі", - йдеться в повідомленні.

До Херсону прибувають формування з мобілізованих росіян, фіксує українське підпілля. 

Центр національного спротиву закликає мешканців тимчасово окупованих територій залишити регіон та не ставати "живим щитом" для ворога.

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лікарня (1360) окупація (6697) Херсонська область (5759)


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чую, касапы превратят Херсон в Мариуполь. ужас.
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02.11.2022 02:25 Відповісти
 
 