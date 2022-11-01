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Рашисти почали вивозити в Росію дітей з Мелітополя, - мер Федоров

діти,мелітополь

Окупанти в Мелітополі оголосили канікули та вивозять українських дітей до різних регіонів Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"На жаль, сьогодні рашисти чинять справжній терор на території Мелітополя, починаючи з того, що знущаються над нашими дітьми: з вчорашнього дня у Мелітополі рашисти оголосили канікули і наших дітей намагаються вивезти до Криму, Краснодару або інших регіонів РФ. Таку практику вони вже застосували на інших захоплених територіях, наприклад, вивезли 300 дітей з Енергодара, Кам’янки і на сьогодні не повернули їх, а лише прийшли до батьків за зимовими речами", - сказав мер.

За словами Федорова, у місті масово вводиться військова цензура: якщо окупанти раніше обмежили користування українським інтернетом, мобільним зв’язком, телебаченням та радіомовленням, то зараз вже забороняють користуватися українськими пабліками та каналами в месенджерах у мобільних телефонах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти привласнили мережу меблевих магазинів у Мелітопольському районі, - Федоров

"Вони просто зупиняють людей на вулицях і якщо знаходять український контент, то виписують штраф, якщо це буде повторно, то будуть забирати на профілактичні бесіди або в полон до комендатури чи своїх військових частин", - додав міський голова Мелітополя.

Федоров зазначив, що оперативна ситуація у місті лише погіршується, адже рашисти визначили тимчасово окупований Мелітополь як свій адміністративний та логістичний центр.

"З вчорашнього дня ми бачимо, що на одному із захоплених підприємств вони виготовляють бетонні доти і роблять це саме для того, щоб "обороняти" наше місто, яке вони захопили 8 місяців тому. Значимість Мелітополя для окупантів сьогодні є більшою і через те, що саме з передмістя Мелітопольського району ведеться тотальний обстріл Запоріжжя", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти ввели військову цензуру у Мелітополі, - мер

Автор: 

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Я щось не допетраю: це що батькам скрутили руки і забрали дітей? Як на мене, то моїх би забрали тільки у мене мертвої від ворожої кулі.
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01.11.2022 10:12 Відповісти
Через місяць дебіли-батьки, що відправили їх «на відпочинок», почнуть скавчати.
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01.11.2022 10:13 Відповісти
Фраза путлера...нас должно быть больше...многое прояснила...что и более давняя фраза ...а мы будем стоять сзади а не спереди...
Хмырь мавзолейный всегда ,,"палится"...😛
Сегодня я точно уверен,что население РабSeи не более 70-75 млн Шариковых 🦍🦍🦍
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01.11.2022 10:20 Відповісти
почему Украина не позаботилась об эвакуации детей в тыл и ктот понес за это ответственность?
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01.11.2022 10:35 Відповісти
100 тис загиблих, 90% міста знищено нам кажуть у новинах. Мертве місто. А потім з"являється юнармія, 10000 чоловіків на могілізацію, ось і дітей вже вивозять. Якось все це не узгоджується.
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01.11.2022 10:46 Відповісти
 
 