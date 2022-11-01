Рашисти почали вивозити в Росію дітей з Мелітополя, - мер Федоров

Окупанти в Мелітополі оголосили канікули та вивозять українських дітей до різних регіонів Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"На жаль, сьогодні рашисти чинять справжній терор на території Мелітополя, починаючи з того, що знущаються над нашими дітьми: з вчорашнього дня у Мелітополі рашисти оголосили канікули і наших дітей намагаються вивезти до Криму, Краснодару або інших регіонів РФ. Таку практику вони вже застосували на інших захоплених територіях, наприклад, вивезли 300 дітей з Енергодара, Кам’янки і на сьогодні не повернули їх, а лише прийшли до батьків за зимовими речами", - сказав мер.

За словами Федорова, у місті масово вводиться військова цензура: якщо окупанти раніше обмежили користування українським інтернетом, мобільним зв’язком, телебаченням та радіомовленням, то зараз вже забороняють користуватися українськими пабліками та каналами в месенджерах у мобільних телефонах.

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"Вони просто зупиняють людей на вулицях і якщо знаходять український контент, то виписують штраф, якщо це буде повторно, то будуть забирати на профілактичні бесіди або в полон до комендатури чи своїх військових частин", - додав міський голова Мелітополя.

Федоров зазначив, що оперативна ситуація у місті лише погіршується, адже рашисти визначили тимчасово окупований Мелітополь як свій адміністративний та логістичний центр.

"З вчорашнього дня ми бачимо, що на одному із захоплених підприємств вони виготовляють бетонні доти і роблять це саме для того, щоб "обороняти" наше місто, яке вони захопили 8 місяців тому. Значимість Мелітополя для окупантів сьогодні є більшою і через те, що саме з передмістя Мелітопольського району ведеться тотальний обстріл Запоріжжя", - сказав він.

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