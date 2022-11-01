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Новости Война
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Рашисты начали вывозить в Россию детей из Мелитополя, - мэр Федоров

діти,мелітополь

Оккупанты в Мелитополе объявили каникулы и вывозят украинских детей в разные регионы России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"К сожалению, сегодня рашисты совершают настоящий террор на территории Мелитополя, начиная с того, что издеваются над нашими детьми: со вчерашнего дня в Мелитополе решисты объявили каникулы и наших детей пытаются вывезти в Крым, Краснодар или другие регионы РФ. Такую практику они уже применили на других захваченных территориях, например, вывезли 300 детей из Энергодара, Каменки и на сегодняшний день не вернули их, а только пришли к родителям за зимними вещами", - сказал мэр.

По словам Федорова, в городе массово вводится военная цензура: если оккупанты ранее ограничили пользование украинским интернетом, мобильной связью, телевидением и радиовещанием, то сейчас уже запрещают пользоваться украинскими пабликами и каналами в мессенджерах в мобильных телефонах.

Также читайте: Российские оккупанты ввели военную цензуру в Мелитополе, - мэр

"Они просто останавливают людей на улицах и если находят украинский контент, то выписывают штраф, если это будет повторно, то будут забирать на профилактические беседы или в плен в комендатуру или свои воинские части", - добавил городской голова Мелитополя.

Федоров отметил, что оперативная ситуация в городе только усугубляется, ведь рашисты определили временно оккупированный Мелитополь как свой административный и логистический центр.

"Со вчерашнего дня мы видим, что на одном из захваченных предприятий они производят бетонные доты и делают это именно для того, чтобы "оборонять" наш город, который они захватили 8 месяцев назад. Значимость Мелитополя для оккупантов сегодня больше и потому, что именно из пригорода Мелитопольского района ведется тотальный обстрел Запорожья", - сказал он.

дети (6496) Мелитополь (613) оккупация (10146) Федоров Иван (467)


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Я щось не допетраю: це що батькам скрутили руки і забрали дітей? Як на мене, то моїх би забрали тільки у мене мертвої від ворожої кулі.
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01.11.2022 10:12 Ответить
Через місяць дебіли-батьки, що відправили їх «на відпочинок», почнуть скавчати.
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01.11.2022 10:13 Ответить
Фраза путлера...нас должно быть больше...многое прояснила...что и более давняя фраза ...а мы будем стоять сзади а не спереди...
Хмырь мавзолейный всегда ,,"палится"...😛
Сегодня я точно уверен,что население РабSeи не более 70-75 млн Шариковых 🦍🦍🦍
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01.11.2022 10:20 Ответить
почему Украина не позаботилась об эвакуации детей в тыл и ктот понес за это ответственность?
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01.11.2022 10:35 Ответить
100 тис загиблих, 90% міста знищено нам кажуть у новинах. Мертве місто. А потім з"являється юнармія, 10000 чоловіків на могілізацію, ось і дітей вже вивозять. Якось все це не узгоджується.
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01.11.2022 10:46 Ответить
 
 