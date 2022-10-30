Российские оккупанты ввели военную цензуру в Мелитополе, - мэр

Россияне ввели информационную блокаду на оккупированных территориях Запорожской области, сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

Об этом Федоров рассказал в эфире телеканала FreeДом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Оккупанты ввели военную цензуру - будут проверять телефоны жителей и выявлять, с кем и о чем человек общается, где и какие новости читает. Если при "проверке" телефона оккупанты увидят проукраинский источник информации, к жителю будут применены штрафы. При повторной проверке - "уголовная ответственность". Другими словами, российские военные посадят человека "на подвал", - рассказал он.

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Мер напомнил, что с первых дней оккупации Мелитополя и других территорий Запорожской области россияне заблокировали украинских операторов связи, интернет-провайдеров, теле- и радиовещание.