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Новости Война
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Мелитополь (610) оккупация (9992) цензура (1327) Федоров Иван (459)

Российские оккупанты ввели военную цензуру в Мелитополе, - мэр

рф

Россияне ввели информационную блокаду на оккупированных территориях Запорожской области, сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

Об этом Федоров рассказал в эфире телеканала FreeДом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Оккупанты ввели военную цензуру - будут проверять телефоны жителей и выявлять, с кем и о чем человек общается, где и какие новости читает. Если при "проверке" телефона оккупанты увидят проукраинский источник информации, к жителю будут применены штрафы. При повторной проверке - "уголовная ответственность". Другими словами, российские военные посадят человека "на подвал", - рассказал он.

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Мер напомнил, что с первых дней оккупации Мелитополя и других территорий Запорожской области россияне заблокировали украинских операторов связи, интернет-провайдеров, теле- и радиовещание.
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Хеловін в Україні 👻
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30.10.2022 16:16 Ответить
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30.10.2022 16:21 Ответить
так вас мелітопольці злякалися приїхали в чужий край і порушують права
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30.10.2022 16:34 Ответить
місяць тому такого не було?
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30.10.2022 16:38 Ответить
Я таки не понял,- путина называть ****** - можно?
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30.10.2022 16:41 Ответить
***** ПУТЛЕРАСТОВИЧ , здохни ботоксный опарыш🤮‼️
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30.10.2022 17:09 Ответить
Зате в нас з колаборантами панькаються, з полоненими окупантами носяться наче ''з писаною торбою''
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30.10.2022 17:05 Ответить
Блин, "хозяева" хреновы, шуруйте а свою сраную рашу и там, что хотите,то и делайте, а здесь вам Украина, а не вонючая рассея!
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30.10.2022 17:23 Ответить
федоров - иди за русским кораблем.
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30.10.2022 17:24 Ответить
 
 