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Близько 20 тисяч абонентів залишаються без електропостачання у Київській області

електроенергія

На Київщині близько 20 тисяч абонентів залишаються без електропостачання. Зранку також почалися планові стабілізаційні вимкнення.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ

"На Київщині близько 20 тисяч абонентів залишаються без електропостачання. Наші енергетики працюють цілодобово та роблять неймовірне", - зазначив Кулеба.

За його словами, о 6:15 по регіону почалися планові стабілізаційні вимкнення.

"Я вдячний мешканцям області за розуміння та за те, що тримають енергетичний фронт", - наголосив Кулеба.

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Автор: 

Київська область (4028) електроенергія (6198) Електрика (2042) Кулеба Олексій (179)


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Тримайтесь, бо кожен юнак то Кий,а кожна юнка то Либідь.
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01.11.2022 10:30 Відповісти
 
 