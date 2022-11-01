Близько 20 тисяч абонентів залишаються без електропостачання у Київській області

На Київщині близько 20 тисяч абонентів залишаються без електропостачання. Зранку також почалися планові стабілізаційні вимкнення.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"На Київщині близько 20 тисяч абонентів залишаються без електропостачання. Наші енергетики працюють цілодобово та роблять неймовірне", - зазначив Кулеба.

За його словами, о 6:15 по регіону почалися планові стабілізаційні вимкнення.

"Я вдячний мешканцям області за розуміння та за те, що тримають енергетичний фронт", - наголосив Кулеба.

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