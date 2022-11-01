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Газпром уполовину зменшив постачання газу в Молдову

газпром

На листопад російський "Газпром" підтвердив постачання Молдові лише 5,7 млн кубометрів газу на добу. Це становить 51% від узгодженого контрактом обсягу.

Про це повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрей Спину, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Спину зазначив, що поставлений обсяг російського газу розподілять так: 3,4 млн кубометрів на день для правого берега і 2,3 млн кубометрів на день для лівого берега. Придністровський регіон отримає на 40% менше, ніж у жовтні, додав він.

Варто зазначити, газ використовується, зокрема, для виробництва електроенергії, основний виробник - Молдавська ДРЕС, розташована на території Придністров'я.

Міністр зауважив, що зниження споживання електроенергії є надзвичайно важливим. "Просимо продовжувати національні заощадження. У нас є багато хороших прикладів, але я впевнений, що ще є місце для відповідальності", - звернувся він до громадян.

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Спину підкреслив, що 1 листопада дефіцит електроенергії становитиме близько 4070 МВт/год.

Автор: 

газ (10432) Газпром (3388) Молдова (2071)


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Топ коментарі
+9
з кацапом поведешся - біди не оберешся !!! на місці уряду Молдови, у відносинах з Румунією, я б діяв так як діє зараз Азербайджан з Туретчиною - один народ, одна армія, дві країни !!! Румунія як і Туретчина член НАТО !!!
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01.11.2022 11:01
+7
Дипломата висилають! Хоч і були змушені це зробить - щоб їм не стали ставить "незручні" питання типу : "А на якій підставі Молдова надає свій повітряний простір для прольоту російських ракет з метою бомбардування цивільних об"єктів на території України?" Ну а кацапи "образилися" навіть на це!
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01.11.2022 10:52
+6
Атвєточка от сцаря за вчорашні заяви.
І це передбачувано.
Молдова хоч і не воює, але теж потерпає від нашої війни.
І росії можна навіть не бомбити, достатньо прикрутити вентиль.
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01.11.2022 10:47
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Чем кацапчиков уже молдаване расстроили?
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01.11.2022 10:46 Відповісти
Выгнали дипломата
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01.11.2022 10:49 Відповісти
Горе-то какое
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01.11.2022 10:52 Відповісти
Дипломата висилають! Хоч і були змушені це зробить - щоб їм не стали ставить "незручні" питання типу : "А на якій підставі Молдова надає свій повітряний простір для прольоту російських ракет з метою бомбардування цивільних об"єктів на території України?" Ну а кацапи "образилися" навіть на це!
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01.11.2022 10:52 Відповісти
кацапи постійно і методично тиснуть на Молдову з часів приходу Санду, такий же об'єм був урізаний і у минулому місяці, просто тепліше було і 30% електроенергії їм Україна постачала.
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01.11.2022 11:08 Відповісти
Атвєточка от сцаря за вчорашні заяви.
І це передбачувано.
Молдова хоч і не воює, але теж потерпає від нашої війни.
І росії можна навіть не бомбити, достатньо прикрутити вентиль.
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01.11.2022 10:47 Відповісти
Та нееее.... Газ это ни разу не оружие! Это просто - кран.
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01.11.2022 10:52 Відповісти
Я розумію що оркостан - країна терорист. Але ж є міжнародний договір між країнами на певні об'єми, має ж бути якась юридична управа на цих виродків
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01.11.2022 10:52 Відповісти
Ліквідувати.
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01.11.2022 10:54 Відповісти
з кацапом поведешся - біди не оберешся !!! на місці уряду Молдови, у відносинах з Румунією, я б діяв так як діє зараз Азербайджан з Туретчиною - один народ, одна армія, дві країни !!! Румунія як і Туретчина член НАТО !!!
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01.11.2022 11:01 Відповісти
як неочікувано багато є тіх, хто і досі не розуміє, що з москалями мають бути тількі радікальні заходи. Ліпше раз зібратись та дати гідну відповідь чим постійно жити у жаху що може пронесе. Не пронесе
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01.11.2022 12:09 Відповісти
За 8 місяців могли б підготуватися.
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01.11.2022 12:51 Відповісти
 
 