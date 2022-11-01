Газпром уполовину зменшив постачання газу в Молдову
На листопад російський "Газпром" підтвердив постачання Молдові лише 5,7 млн кубометрів газу на добу. Це становить 51% від узгодженого контрактом обсягу.
Про це повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрей Спину, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Спину зазначив, що поставлений обсяг російського газу розподілять так: 3,4 млн кубометрів на день для правого берега і 2,3 млн кубометрів на день для лівого берега. Придністровський регіон отримає на 40% менше, ніж у жовтні, додав він.
Варто зазначити, газ використовується, зокрема, для виробництва електроенергії, основний виробник - Молдавська ДРЕС, розташована на території Придністров'я.
Міністр зауважив, що зниження споживання електроенергії є надзвичайно важливим. "Просимо продовжувати національні заощадження. У нас є багато хороших прикладів, але я впевнений, що ще є місце для відповідальності", - звернувся він до громадян.
Спину підкреслив, що 1 листопада дефіцит електроенергії становитиме близько 4070 МВт/год.
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І це передбачувано.
Молдова хоч і не воює, але теж потерпає від нашої війни.
І росії можна навіть не бомбити, достатньо прикрутити вентиль.