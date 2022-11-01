Школи Київщини 1 та 2 листопада працюватимуть дистанційно, - ОВА
Через загрози ворожих обстрілів по території Київщини школи працюватимуть дистанційно.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОВА.
"Заклади загальної середньої освіти Київської області 1 та 2 листопада працюватимуть дистанційно Таке рішення було прийнято на засіданні Оперативного штабу ради оборони Київської області через загрози ворожих обстрілів по території регіону", - йдеться в повідомленні.
Водночас заклади дошкільної освіти до 2 листопада працюватимуть у режимі чергових груп.
"У разі інших змін у навчальному процесі проінформуємо додатково", - додали в ОВА.
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