Школи Київщини 1 та 2 листопада працюватимуть дистанційно, - ОВА

Через загрози ворожих обстрілів по території Київщини школи працюватимуть дистанційно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОВА.

"Заклади загальної середньої освіти Київської області 1 та 2 листопада працюватимуть дистанційно Таке рішення було прийнято на засіданні Оперативного штабу ради оборони Київської області через загрози ворожих обстрілів по території регіону", - йдеться в повідомленні.

Водночас заклади дошкільної освіти до 2 листопада працюватимуть у режимі чергових груп.

"У разі інших змін у навчальному процесі проінформуємо додатково", - додали в ОВА.

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