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Роботу електротранспорту призупинили в Черкасах

черкаси,тролейбус

У Черкасах на сьогодні, 1 листопада зупинили рух тролейбусів. Таке рішення ухвалили задля економії електрики.

Про це повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко під час відеозвернення, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми ухвалили рішення зупинити роботу електротранспорту в Черкасах, оскільки вона вимагає великої кількості живлення. Зараз ми не можемо дозволити собі це. Розумію, що це створює певні незручності для пасажирів, але це вимушений крок для стабілізації ситуації", - пояснив Бондаренко.

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Черкаси (548) електроенергія (6198) Електрика (2042) тролейбус (48)


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