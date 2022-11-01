Шольц назвав безпідставними заяви РФ про "брудну бомбу"

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув безпідставні російські звинувачення щодо нібито підготовки Україною до застосування так званої "брудної бомби".

Про це повідомило відомство преси та інформації федерального уряду Німеччини (BPA) у повідомленні про телефонну розмову між главою німецького уряду та Президентом України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Канцлер рішуче відкинув як безпідставні звинувачення з боку Росії щодо підготовки України до застосування так званої "брудної бомби". Канцлер погодився з президентом України, що незалежне розслідування Міжнародного агентства з атомної енергії, ініційоване українською стороною, зніме будь-які сумніви з цього приводу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, канцлер Німеччини та президент України закликали "не ставити під загрозу імплементацію та продовження зернової угоди під егідою ООН, щоб не погіршувати глобальну продовольчу ситуацію".

Під час розмови канцлер ФРН також засудив цілеспрямовані обстріли цивільної інфраструктури в Україні з боку російських військ.

"Канцлер підкреслив, що Німеччина не припинить надавати Україні конкретну політичну, фінансову та гуманітарну підтримку, як і продовжить підтримувати у захисті її суверенітету та територіальної цілісності, у т.ч. у шляхом постачання зброї", - йдеться у повідомлені.

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