У Київській області знищуватимуть вибухонебезпечні предмети

У Київській області тривають планові роботи з розмінування територій, мешканці можуть чути вибухи.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації, інформує Цензор.НЕТ

"До 14:00 в Бориспільському районі буде проводитися знешкодження вибухонебезпечних предметів. Може бути чутно звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

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