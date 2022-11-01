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У Київській області знищуватимуть вибухонебезпечні предмети

богачук,розмінування

У Київській області тривають планові роботи з розмінування територій, мешканці можуть чути вибухи.

Про це повідомила  пресслужба Київської обласної військової адміністрації, інформує Цензор.НЕТ 

"До 14:00 в Бориспільському районі буде проводитися знешкодження вибухонебезпечних предметів. Може бути чутно звуки вибухів", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

вибух (4461) Київська область (4028) розмінування (990)


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