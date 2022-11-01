У Київській області знищуватимуть вибухонебезпечні предмети
У Київській області тривають планові роботи з розмінування територій, мешканці можуть чути вибухи.
Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації, інформує Цензор.НЕТ
"До 14:00 в Бориспільському районі буде проводитися знешкодження вибухонебезпечних предметів. Може бути чутно звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль