Заклади освіти на 94% готові до опалювального сезону, - Шкарлет

В Україні готовність закладів освіти до опалювального сезону складає 94%.

Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ із посиланнямна Інтерфакс-Україна.

"Якщо наприкінці минулого тижня готовність закладів освіти до опалювального сезону становила 91%, то сьогодні це вже 94%", - сказав міністр.

Він зазначив, що коледжі готові до опалювального сезону на 81%, заклади професійно-технічної освіти - на 92%, школи - на 94%, садки - на 95%.

Міністр уточнив, що середній показник готовності становить 23,26%.

Шкарлет повідомив, що у 13 областях та Києві заклади освіти готові до опалювального сезону на 100%.

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