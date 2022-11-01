Заклади освіти на 94% готові до опалювального сезону, - Шкарлет
В Україні готовність закладів освіти до опалювального сезону складає 94%.
Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ із посиланнямна Інтерфакс-Україна.
"Якщо наприкінці минулого тижня готовність закладів освіти до опалювального сезону становила 91%, то сьогодні це вже 94%", - сказав міністр.
Він зазначив, що коледжі готові до опалювального сезону на 81%, заклади професійно-технічної освіти - на 92%, школи - на 94%, садки - на 95%.
Міністр уточнив, що середній показник готовності становить 23,26%.
Шкарлет повідомив, що у 13 областях та Києві заклади освіти готові до опалювального сезону на 100%.
Топ коментарі
+4 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар01.11.2022 12:28
+2 Юрій Петрович #301281
показати весь коментар01.11.2022 12:28
+2 Евгений Агро
показати весь коментар01.11.2022 12:29
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бюджет витримає таке навантаження?
если пропадет (тьху, тьху) свет и вода - вся готовность сведется к пустой болтовне...