УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7222 відвідувача онлайн
Новини Опалювальний сезон
326 12

Заклади освіти на 94% готові до опалювального сезону, - Шкарлет

школа,діти,опалення

В Україні готовність закладів освіти до опалювального сезону складає 94%.

Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ із посиланнямна Інтерфакс-Україна.

"Якщо наприкінці минулого тижня готовність закладів освіти до опалювального сезону становила 91%, то сьогодні це вже 94%", - сказав міністр.

Він зазначив, що коледжі готові до опалювального сезону на 81%, заклади професійно-технічної освіти - на 92%, школи - на 94%, садки - на 95%.

Міністр уточнив, що середній показник готовності становить 23,26%.

Шкарлет повідомив, що у 13 областях та Києві заклади освіти готові до опалювального сезону на 100%.

Також читайте: У 28% українських шкіл осінні канікули перенесено на зиму, - Шкарлет

Автор: 

газ (10432) опалювальний сезон (1749) Шкарлет Сергій (353)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
а бомбосховища там готові? нащо опалювати заклади освіти якщо діти вчаться дістанційно?
показати весь коментар
01.11.2022 12:28
+2
це піпець заяви....а подумати на перед і канікули на1-2 місяці дітям зробити?Батьки могли б спланувати вивіз дітей на села а державі економія на опаленні?Ці зелені рукожопи будуть колись на перед планувати?
показати весь коментар
01.11.2022 12:28
+2
А в яких областях відкриті заклади освіти? У нас в Запоріжжі всі закриті, всі на дистанційному школи і університети.
показати весь коментар
01.11.2022 12:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а бомбосховища там готові? нащо опалювати заклади освіти якщо діти вчаться дістанційно?
показати весь коментар
01.11.2022 12:28 Відповісти
а якщо все буде гаразд (дай Боже так і буде) то будуть обігрівати пусті-порожні приміщення?
бюджет витримає таке навантаження?
показати весь коментар
01.11.2022 13:00 Відповісти
теоретически да... практически... хотелось бы.. но...
если пропадет (тьху, тьху) свет и вода - вся готовность сведется к пустой болтовне...
показати весь коментар
01.11.2022 13:12 Відповісти
це піпець заяви....а подумати на перед і канікули на1-2 місяці дітям зробити?Батьки могли б спланувати вивіз дітей на села а державі економія на опаленні?Ці зелені рукожопи будуть колись на перед планувати?
показати весь коментар
01.11.2022 12:28 Відповісти
не потрібні канікули. вже напрацьовані дістанційні форми навчання. ми зараз в німеччині, а син навчається за дистанційкою в Україні. і все працює. я теж не розумію таких міністерських заяв.
показати весь коментар
01.11.2022 13:09 Відповісти
смішно, електорат з гризе.)))
показати весь коментар
01.11.2022 12:29 Відповісти
А в яких областях відкриті заклади освіти? У нас в Запоріжжі всі закриті, всі на дистанційному школи і університети.
показати весь коментар
01.11.2022 12:29 Відповісти
Я вірно розумію, що ці 94% закладів освіти ще й забезпечені генераторами?....
показати весь коментар
01.11.2022 12:29 Відповісти
Знову бочковий пердеж
показати весь коментар
01.11.2022 13:45 Відповісти
Брехня від плагіатора!
показати весь коментар
01.11.2022 13:52 Відповісти
 
 