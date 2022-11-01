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Новини Мобілізація в РФ
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87 тис. мобілізованих росіян вже направили до районів бойових дій, - Шойгу

мобілізація

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що 87 тис. мобілізованих вже направили до районів бойових дій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"87 тис осіб із 300 тис, який призвали у рамках часткової мобілізації, направлені до районів бойових дій", - зазначив міністр країни-окупанта.

Водночас він заявив, що строковиків на війну в Україну не направлятимуть.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шойгу доповів Путіну про завершення мобілізації 300 тис. осіб, 82 тис. мобілізованих вже відправлено на фронт

Автор: 

армія рф (17399) росія (65223) Шойгу Сергій (626) мобілізація (3059)


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Топ коментарі
+5
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01.11.2022 12:37
+4
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01.11.2022 12:50
+3
Мы это уже увидели в цифрах ежедневной и полной могилизации. От 600 до 900 дохлых орков в день...
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01.11.2022 12:42
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01.11.2022 12:37 Відповісти
Потім хай розповість скільки повернулося і в якому вигляді.
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01.11.2022 12:37 Відповісти
Ги. Ловіть підарасів. с шой гу, підара, ждьом, падгєбай, чмо )
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01.11.2022 12:40 Відповісти
Ти ****** на хвотографіях такий ніібацца пратівний, азарной. Ждем, шайгу, падгрєбай.
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01.11.2022 12:43 Відповісти
Мы это уже увидели в цифрах ежедневной и полной могилизации. От 600 до 900 дохлых орков в день...
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01.11.2022 12:42 Відповісти
Сюда вертикально на ногах-осюда горизонтально вперёд ногами.
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01.11.2022 12:43 Відповісти
С момента объявления чмобилизации потери армии орков увеличились на 17360. На одного ликвидированного 2-3 раненых, 1 «груз 500» и 0,1 пленных. Если умножить на 4,1 то получается около 71200 орков. Другое дело, что шойгу как обычно соврал, как с 300 тысячами чмобилизированных, так и 87 тысячами чмобико в Украине.
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01.11.2022 12:44 Відповісти
Ну що тут сказати. Про покійників або хороше, або нічого. Так як про пі..рів сказати хороше нема чого, то просто помовчимо.
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01.11.2022 12:47 Відповісти
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01.11.2022 12:50 Відповісти
Чого не роздовбати всі залізниці, дороги, мости в глибину на сотні км в рашку? Невже їх так багато?
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01.11.2022 13:13 Відповісти
на каком основании в Специальной Военной Операции принимают участие не кадровые военнослужащие из войск специального назначения, а мобилизованные гражданские?
Если война объявлена, то тогда мобилизация в РФ законна.
Если нет никакой войны, то гражданские не имеют юридического основания принимать участие в боевых дейсвтиях в другой стране, только для защиты территории РФ могут привлекаться.

Как подать в Следственный Комитет на Путина по статье
УК РФ Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны
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01.11.2022 14:10 Відповісти
 
 