87 тис. мобілізованих росіян вже направили до районів бойових дій, - Шойгу

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що 87 тис. мобілізованих вже направили до районів бойових дій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"87 тис осіб із 300 тис, який призвали у рамках часткової мобілізації, направлені до районів бойових дій", - зазначив міністр країни-окупанта.

Водночас він заявив, що строковиків на війну в Україну не направлятимуть.

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