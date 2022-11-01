2 499 11
87 тис. мобілізованих росіян вже направили до районів бойових дій, - Шойгу
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що 87 тис. мобілізованих вже направили до районів бойових дій.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"87 тис осіб із 300 тис, який призвали у рамках часткової мобілізації, направлені до районів бойових дій", - зазначив міністр країни-окупанта.
Водночас він заявив, що строковиків на війну в Україну не направлятимуть.
Топ коментарі
+5 Прощай немытая раССея
показати весь коментар01.11.2022 12:37
+4 Олександр Дніпро
показати весь коментар01.11.2022 12:50
+3 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар01.11.2022 12:42
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Если война объявлена, то тогда мобилизация в РФ законна.
Если нет никакой войны, то гражданские не имеют юридического основания принимать участие в боевых дейсвтиях в другой стране, только для защиты территории РФ могут привлекаться.
Как подать в Следственный Комитет на Путина по статье
УК РФ Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны