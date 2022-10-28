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армія рф (16180) путін (23323) Шойгу (622) мобілізація (2873)

Шойгу доповів Путіну про завершення мобілізації 300 тис. осіб, 82 тис. мобілізованих вже відправлено на фронт

шойгу,путін

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про виконання плана часткової мобілізації у 300 тис. осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Встановлене вами завдання - 300 000 осіб - виконано", - заявив Шойгу, доповідаючи президенту РФ Володимиру Путіну.

Міністр зазначив, що нових заходів у рамках часткової мобілізації не планується, військкомати продовжать роботу з добровольцями та контрактниками.

Шойгу також повідомив, що близько 82 тисяч мобілізованих росіян вже відправлено до "зони проведення спеціальної військової операції".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Основне залучення мобілізованих з РФ у зоні бойових дій очікується орієнтовно через 1,5-2 тижні, - Генштаб ЗСУ

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Топ коментарі
+38
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28.10.2022 17:51
+36
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28.10.2022 17:55
+18
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28.10.2022 18:03
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28.10.2022 17:51 Відповісти
Просит деньги на пакеты...
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28.10.2022 17:54 Відповісти
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28.10.2022 17:55 Відповісти
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28.10.2022 18:14 Відповісти
Де ж їх усіх ховати?..
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28.10.2022 17:55 Відповісти
Это на 40 дней активных боев. 500 жмуров и 1500 раненых в сутки.
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28.10.2022 17:56 Відповісти
во дает 82 тыс это заполнить дыры тогда все те кто решили можем повторить в феврале уже выбыли по причине несовместимой с дальнейшему прохождению службы в урузге орде
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28.10.2022 17:56 Відповісти
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28.10.2022 17:57 Відповісти
то тому грьобані Макдаки у Києві врубили?
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28.10.2022 18:11 Відповісти
а я знаю? ))) може й тому)))))
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28.10.2022 18:14 Відповісти
якось співпадає стрьомно..бомбили, не було Маків - було ліпєстрічєство, не ******** (дяка ЗСУ) - але відкрили Маки - віялові відключення почались..але Кончі й бункеру вже начасі кабель відрізати
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28.10.2022 18:20 Відповісти
кто знает - какой численностью свиноцабаки вторглись в Украину...?\приблизительно их было на границах 260 тыс...?\
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28.10.2022 17:59 Відповісти
310 -350 с лугандой и дырой
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28.10.2022 18:02 Відповісти
тогда получается что ЗСУ могилизировало уже каждую 6-ю свиноцабаку...!
и это не считая кому "шкуру" попортило...!)
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28.10.2022 18:08 Відповісти
так воно е
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28.10.2022 18:14 Відповісти
А скільки з тих 82тис вже повернулися домів і подарували рідним білу ладу?
Ну а скільки "загубилося" в Україні - дізнаємось, коли зможемо зважити всіх диких тварин
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28.10.2022 18:02 Відповісти
і не тільки..пси, кішки, миші, їжаки...
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28.10.2022 18:12 Відповісти
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28.10.2022 18:03 Відповісти
Ну так если сепары не хотят, чтобы их женщин, девочек и мальчиков насиловали спидозные вагнеровцы, так пожалуйста, капельницы подключены, вводите нужные вещи и добивайте этих мразей. Можете набрать немного зараженной крови (как раз с тройной начинкой, вич, сифилис-зппп и гепатит), чтобы заразить здоровых.

Шокируют истории, как какой-то генерал с пистолетом угрожал мобилизованным, требуя от них подохнуть на передовой. Как можно с пистолетом угрожать людям с автоматом, пускай и старым и непристреляным, но на 20м это не важно?

8 лет до сепаров не может дойти, настолько же русне на них плевать. Для русни не существует народа, это азиатские тейпы, которые способны существовать как бригады организованной преступности и никак иначе. Русня даже своих земляков будет грабить и убивать, что говорить про вас. И уж вагнеру и кадыровцам на вас плевать, которые прямо заявили, что будут наступать на Москву и убивать там русаков, вы вообще просто кормовая база и испытательный полигон для слаживания, братания ради новых ОПГ и затем пушечного мяса при прорыве на Москву. Плешивый гэбнюк вас обманул, неужели до сих пор этого не поняли? Гэбнюк всегда врет, когда открывает рот. Гэбнюк хотел укрепить личную власть и передать ее сыну от кабыловой, но не вышло, теперь он спасает сам себя и всех сепаров на нож готов пустить, но ему это конечно не поможет, слишком много желающих урвать власть, которые от своего не откажутся. Сепары, вам последний шанс спасти свою жизнь: убейте кадыровцев, вагнер и нацистские батальоны добровольцев так называемых и заслужите себе помилование, если не совершали тяжких преступлений.
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28.10.2022 18:33 Відповісти
Виборці кучми і януковича -- хіба ж ви не за це голосували? Нє?

Це ж було вже! ©
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28.10.2022 19:50 Відповісти
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28.10.2022 20:25 Відповісти
Богуслаев наводив російські ракети на місце розташування КОРДУ. Він винен у знищені свідків Бучі...
https://youtube.com/watch?v=TA_E6EXWTG0

Прі чьом тут Зеленський....
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28.10.2022 18:05 Відповісти
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28.10.2022 18:10 Відповісти
То есть 82 000 орков фактически не готовили, а оставшихся тоже не будут тренировать как положено 4 -6 месяцев. Этот весь набор попрет слушать хор александрова или увидеть сталина и печенегов вживую.
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28.10.2022 18:25 Відповісти
А ******** с тывошаманом входят в это "числовыполненных" удобрений?...
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28.10.2022 18:27 Відповісти
Я просто смеюсь как они показывают доклады Х..лу. Сидит какой то лось перед Пыней и друг другу читают с листка какую то х.ню. И это не только Оленевод, а еще куча таких же умников при должностях по любому поводу в телевизоре.
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28.10.2022 18:56 Відповісти
Вы не понимаете - это ШАБЛОН. Потом на это видео можно наложить любой текст, в любое время и по любому случаю. Например, ***** сдохнет в октябре, в феврале можно показать населению это видео и сказать, что в феврале ***** с Шойгой обсудили успешную уборку снега на фронте и т.п.
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28.10.2022 19:20 Відповісти
Про дві вже п@ здить, вони вже гніють
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28.10.2022 19:00 Відповісти
где же вы их всех хоронить то будете?
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28.10.2022 19:26 Відповісти
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28.10.2022 19:48 Відповісти
Пусть берут автоматы и уходят на фронт,
а у нашей палаты золотой генофонд.

(С) не мой, откуда не помню.
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28.10.2022 20:04 Відповісти
82 тис. мобілізованих вже відправлено на фронт
а скількі з них вже повернулись назад?
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28.10.2022 20:46 Відповісти
Понты мавзолейные.,,это круче чем туфта Сралина 22 июня 1941 года...🤣🤣🤣
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28.10.2022 20:52 Відповісти
Хаха, і скільки буде таких мобілізацій?
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28.10.2022 21:04 Відповісти
Якщо по триста тисяч - то 145 000 000 ділимо на 300 000 і отримуємо 483 часткові могилізації
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28.10.2022 22:55 Відповісти
Это вместе с инвалидами-колясочниками и младшими группами детсадов.
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29.10.2022 00:39 Відповісти
Так, якщо треба буде - здохнуть всі
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29.10.2022 00:44 Відповісти
Проработать вопрос предоставления политического убежища в странах ЕС и США для добровольно сдавшихся чмобов после войны. В таком случае в наш плен выстроится очередь.
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28.10.2022 21:05 Відповісти


28-10-2022 (18:52)

На тренировочном полигоне в Крыму погибла глава местного отделения агентства "Россия сегодня"update: 28-10-2022 (19:31)

В аннексированном Крыму на одном из учебно-тренировочных полигонов в результате несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой погибла глава местного подразделения медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева. Об этом https://ria.ru/20221028/babaeva-1827609452.html пишет РИА "Новости".

"Света, неугомонная Света - профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась "за ленточку", желая поддержать наших героев. Шальная пуля… Светы, ее энергии и задора нам всем будет очень не хватать…" - заявил гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.

Светлана Бабаева в начале карьеры работала в газетах "Московские новости" и "Известия". Два года была руководителем представительства РИА "Новости" в Великобритании, а затем занимала аналогичную должность в США. С 2013 по 2016 год Светлана была главредом "Газеты.ру".

"С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года - руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе", - отметили в РИА "Новости".
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28.10.2022 21:09 Відповісти
Зачем так многа букав, можно было написать в четырех словах - сдохла очередная руzкая шалава.
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28.10.2022 21:20 Відповісти
@

"Шальные пули" на дорогах и недопалки, кинуті дураками - це відвічні проблеми загадкової рашистської душі.

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28.10.2022 23:34 Відповісти
Шальна куля? В Криму? Цікаво. Наводить на деякі думки.
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29.10.2022 07:07 Відповісти
Ага....решта 218 тисяч чмобіків різними варіантами здриснули?
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28.10.2022 22:16 Відповісти
Хоч убий не розумію, що повинно творитись в мозгах у ватніка, що він йде на вірну смерть, бо так хоче поєхавший кремльовський маньяк
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28.10.2022 22:51 Відповісти
проще было бы их прямо в Москве расстрелять. а так топливо потратят, технику испоганят, репарации увеличат ...
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28.10.2022 23:37 Відповісти
а пам'ятаєте, панове, як ще 10 мiсяцiв тому одна мавпа серед слуг говорила -

"Большинство, увидев, что три, четыре, пять "точных дат" уже прошли, поняли, что это просто устрашение и попытка сеять панику. Я не знаю реальных причин, почему США так поступают, но это точно работает не в пользу экономики Украины. Мы общаемся по дипломатическим каналам. Господин Кулеба как министр иностранных дел неоднократно поднимает этот вопрос, потому что это не по-дружески. Я о США и других странах, которые пытаются сеять панику".

https://i.lb.ua/087/13/61f3bef570b6e.jpeg

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29.10.2022 03:46 Відповісти
 
 