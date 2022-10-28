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Шойгу доповів Путіну про завершення мобілізації 300 тис. осіб, 82 тис. мобілізованих вже відправлено на фронт
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про виконання плана часткової мобілізації у 300 тис. осіб.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Встановлене вами завдання - 300 000 осіб - виконано", - заявив Шойгу, доповідаючи президенту РФ Володимиру Путіну.
Міністр зазначив, що нових заходів у рамках часткової мобілізації не планується, військкомати продовжать роботу з добровольцями та контрактниками.
Шойгу також повідомив, що близько 82 тисяч мобілізованих росіян вже відправлено до "зони проведення спеціальної військової операції".
Топ коментарі
+38 Прощай немытая раССея
показати весь коментар28.10.2022 17:51
+36 Прощай немытая раССея
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+18 Прощай немытая раССея
показати весь коментар28.10.2022 18:03
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Будь ласка, зачекайте...
и это не считая кому "шкуру" попортило...!)
Ну а скільки "загубилося" в Україні - дізнаємось, коли зможемо зважити всіх диких тварин
Шокируют истории, как какой-то генерал с пистолетом угрожал мобилизованным, требуя от них подохнуть на передовой. Как можно с пистолетом угрожать людям с автоматом, пускай и старым и непристреляным, но на 20м это не важно?
8 лет до сепаров не может дойти, настолько же русне на них плевать. Для русни не существует народа, это азиатские тейпы, которые способны существовать как бригады организованной преступности и никак иначе. Русня даже своих земляков будет грабить и убивать, что говорить про вас. И уж вагнеру и кадыровцам на вас плевать, которые прямо заявили, что будут наступать на Москву и убивать там русаков, вы вообще просто кормовая база и испытательный полигон для слаживания, братания ради новых ОПГ и затем пушечного мяса при прорыве на Москву. Плешивый гэбнюк вас обманул, неужели до сих пор этого не поняли? Гэбнюк всегда врет, когда открывает рот. Гэбнюк хотел укрепить личную власть и передать ее сыну от кабыловой, но не вышло, теперь он спасает сам себя и всех сепаров на нож готов пустить, но ему это конечно не поможет, слишком много желающих урвать власть, которые от своего не откажутся. Сепары, вам последний шанс спасти свою жизнь: убейте кадыровцев, вагнер и нацистские батальоны добровольцев так называемых и заслужите себе помилование, если не совершали тяжких преступлений.
Це ж було вже! ©
https://youtube.com/watch?v=TA_E6EXWTG0
Прі чьом тут Зеленський....
а у нашей палаты золотой генофонд.
(С) не мой, откуда не помню.
а скількі з них вже повернулись назад?
28-10-2022 (18:52)
На тренировочном полигоне в Крыму погибла глава местного отделения агентства "Россия сегодня"update: 28-10-2022 (19:31)
В аннексированном Крыму на одном из учебно-тренировочных полигонов в результате несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой погибла глава местного подразделения медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева. Об этом https://ria.ru/20221028/babaeva-1827609452.html пишет РИА "Новости".
"Света, неугомонная Света - профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась "за ленточку", желая поддержать наших героев. Шальная пуля… Светы, ее энергии и задора нам всем будет очень не хватать…" - заявил гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев.
Светлана Бабаева в начале карьеры работала в газетах "Московские новости" и "Известия". Два года была руководителем представительства РИА "Новости" в Великобритании, а затем занимала аналогичную должность в США. С 2013 по 2016 год Светлана была главредом "Газеты.ру".
"С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года - руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе", - отметили в РИА "Новости".
"Шальные пули" на дорогах и недопалки, кинуті дураками - це відвічні проблеми загадкової рашистської душі.
"Большинство, увидев, что три, четыре, пять "точных дат" уже прошли, поняли, что это просто устрашение и попытка сеять панику. Я не знаю реальных причин, почему США так поступают, но это точно работает не в пользу экономики Украины. Мы общаемся по дипломатическим каналам. Господин Кулеба как министр иностранных дел неоднократно поднимает этот вопрос, потому что это не по-дружески. Я о США и других странах, которые пытаются сеять панику".
https://i.lb.ua/087/13/61f3bef570b6e.jpeg
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