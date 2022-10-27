Основне залучення мобілізованих з РФ у зоні бойових дій очікується орієнтовно через 1,5-2 тижні, - Генштаб ЗСУ

Частину мобілізованих буде спрямовано на доукомплектування підрозділів, насамперед тих, які зазнали значних втрат в Україні.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Попри заяви Кремля про завершення мобілізації, на практиці мобілізаційні заходи тривають. Згорнуто лише публічні заходи щодо призову, тоді як процес вручення повісток за місцем проживання або роботи військовозобов'язаних триває. Основне залучення мобілізованих у зоні бойових дій очікується орієнтовно через 1,5-2 тижні, ймовірно, для стримування наших дій на певних ділянках фронту, а також для рівномірного посилення інших ділянок фронту", - пояснив він.

За словами Громова, частину мобілізованих буде спрямовано на доукомплектування підрозділів, насамперед тих, які зазнали значних втрат в Україні. Для іншої частини мобілізованих планується сформувати нові підрозділи, зокрема танкові, мотострілкові, артилерійські полки тощо.

Він зазначив, що водночас мобілізація студентів різної форми навчання призвела до зростання соціальної напруги у так званій "ЛНР".

"З огляду на це Пасічник 11 жовтня видав розпорядження про звільнення від військової служби окремої категорії громадян. Однак через позицію військових планується демобілізувати студентів лише протягом двох-трьох місяців, замінюючи їх новими мобілізованими", - пояснив Громов.

Він додав, що у так званій "ДНР" готується призов на військову службу понад 300 ув'язнених.

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