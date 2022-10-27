УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8061 відвідувач онлайн
Новини Війна Мобілізація в РФ
5 844 18

Основне залучення мобілізованих з РФ у зоні бойових дій очікується орієнтовно через 1,5-2 тижні, - Генштаб ЗСУ

мобілізація

Частину мобілізованих буде спрямовано на доукомплектування підрозділів, насамперед тих, які зазнали значних втрат в Україні.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Попри заяви Кремля про завершення мобілізації, на практиці мобілізаційні заходи тривають. Згорнуто лише публічні заходи щодо призову, тоді як процес вручення повісток за місцем проживання або роботи військовозобов'язаних триває. Основне залучення мобілізованих у зоні бойових дій очікується орієнтовно через 1,5-2 тижні, ймовірно, для стримування наших дій на певних ділянках фронту, а також для рівномірного посилення інших ділянок фронту", - пояснив він.

За словами Громова, частину мобілізованих буде спрямовано на доукомплектування підрозділів, насамперед тих, які зазнали значних втрат в Україні. Для іншої частини мобілізованих планується сформувати нові підрозділи, зокрема танкові, мотострілкові, артилерійські полки тощо.

Він зазначив, що водночас мобілізація студентів різної форми навчання призвела до зростання соціальної напруги у так званій "ЛНР".

"З огляду на це Пасічник 11 жовтня видав розпорядження про звільнення від військової служби окремої категорії громадян. Однак через позицію військових планується демобілізувати студентів лише протягом двох-трьох місяців, замінюючи їх новими мобілізованими", - пояснив Громов.

Він додав, що у так званій "ДНР" готується призов на військову службу понад 300 ув'язнених.

Читайте: У Росії мобілізований два тижні голодував, щоб не потрапити на війну

Автор: 

армія рф (17337) Генштаб ЗС (6562) мобілізація (3053)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Мда щільність гарматного м'яса. Хаймерсам є з чтм працювати
показати весь коментар
27.10.2022 12:46
+4
Кто еще не понял - сесесер:

Дата основания: 30 декабря 1922 г.

Дата ликвидации: 26 декабря 1991 г.

куйло готовится к этим датам что-то объявить - скорее всего - "я устал я ухожу"

показати весь коментар
27.10.2022 12:50
+4
показати весь коментар
27.10.2022 12:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мда щільність гарматного м'яса. Хаймерсам є з чтм працювати
показати весь коментар
27.10.2022 12:46 Відповісти
Кто еще не понял - сесесер:

Дата основания: 30 декабря 1922 г.

Дата ликвидации: 26 декабря 1991 г.

куйло готовится к этим датам что-то объявить - скорее всего - "я устал я ухожу"

показати весь коментар
27.10.2022 12:50 Відповісти
зараз там, мрій. ***** піде від влади тільки вперед ногами.
показати весь коментар
27.10.2022 14:07 Відповісти
це правда. в кінці року ***** оголосить про транзит влади. замість мішустіна прем'єром назначить сина миколи патрушева - діму патрушева. це з прицілом на його наступне президентство. а само ***** буде щось на зразок як голова наглядової ради. тобто такі задумки обговорюються в кремлі ще з початку літа.
показати весь коментар
27.10.2022 16:37 Відповісти
показати весь коментар
27.10.2022 12:52 Відповісти
Щось схоже було у Корейській війни початку 50-х років,
коли китайці атакували американців. Завлили гарматним
м' ясом.
показати весь коментар
27.10.2022 12:53 Відповісти
нда - куйловец - ты савсем плох
китайци в корее в 50-тые против американцев?
че там новая методичка?
показати весь коментар
27.10.2022 12:59 Відповісти
Шо то дійсне новеньке, та загрозливе. .
показати весь коментар
27.10.2022 13:09 Відповісти
Вообще то все правильно, корейская война США против КНДР и примерно 1 млн китайцев.
показати весь коментар
27.10.2022 13:26 Відповісти
вивчай історію, перед тим як щось ляпнути. у Корейській війні спочатку брали участь 33 народно-добровольчих дивізій китаю, а на кінець 50-го - початок 51-го року, коли військ ООН, читай американці, вдруге відбили захоплений корейцями та китайцями Сеул, кількість китайців, що приймали участь у війні, вже сягала майже мільйона.
показати весь коментар
27.10.2022 14:19 Відповісти
а сколько африканцев воевали за СШа - подсчитаешь?
получаеться - это реально война Африки против Китая - сенсация высосаная тобою из твоего пальця
показати весь коментар
27.10.2022 16:22 Відповісти
ти реально ідіот. тобі вже далась розумна порада: вивчи тему Корейської війни, перш ніж щось молоти, щоби хоча не виглядати ідіотом, якщо ним є. все підраховано задовго до твого народження.
показати весь коментар
27.10.2022 16:34 Відповісти
так скока африканцев участвовало в Африканско - Китайской войне
глупый ты - и если были китайци - они все были подданые Кореи - очевидно же

показати весь коментар
27.10.2022 16:39 Відповісти
все ж таки невиліковний ідіот. всі народно-добровольчі дивізії Китаю, які приймали участь у війні, як це не дивно, були з Китаю, тоб-то з Китайської Народної Республіки, командував ними китайський генерал і всі вони були громадянами Китаю. припиняю дискусію, якщо є бажання вивчи тему, ні - продовжуй виставляти себе ідіотом.
показати весь коментар
27.10.2022 17:13 Відповісти
Твої потуги по новій методичці куйла зрозумілі - Китай переміг США в корейській війні - значить переможе і зараз. І Корея тут боком, і де переможе Китай зараз теж не важливо. І що перемогла ООН нічого не значить, і т.д. і т.
А афроамериканці красавці допомогли ООН перемогти.
показати весь коментар
28.10.2022 08:48 Відповісти
Нда. тяжелый случай. По твоей логике 2 мировая была - немцы против узбеков, на том основании, что узбеки воевали в красной армии.
показати весь коментар
27.10.2022 23:12 Відповісти
Не то было коалиция против чеченцев, которых Сталин депортировал за отказ воевать.
Кто воевал вообще не понятно, но не Украины и не в Украине.
показати весь коментар
28.10.2022 08:50 Відповісти
То есть через полторы две недели орков станет на 200-250 тысяч больше на фронте?Так это оверхеровые новости. Даже при условии нынешнего темпа утилизации за 2 недели уедут на концерт кабзона 5 к+15 к раненых. Получаеться ближайшие 3-4 месяца будут очень не легкими. Одна надежда на их хреновую укомплектацию и на оружие от наших партнеров. Я понимаю что наши ребята из ЗСУ делают все возможное но в такой ситуации у орков будит профит в накопленни сил. Нужно хотя бы 1000-1500 в день иначе они будут мобилизацию повторять еще не раз.
показати весь коментар
27.10.2022 14:00 Відповісти
 
 