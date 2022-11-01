Атаки РФ на інфраструктури - важкий злочин. Треба більше підтримки України, - Науседа

Атаки Росії на критично важливі об’єкти інфраструктури в Україні у понеділок, 31 жовтня є ще одним доказом серйозних воєнних злочинів.

Про це президент Литви Гітанас Науседа заявив після зустрічі з прем'єр-міністром Греції у Вільнюсі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.

"Нещодавні дії кремлівського режиму щодо знищення життєво важливих об'єктів цивільної інфраструктури України за допомогою ударів ракет і дронів є ще одним свідченням тяжких воєнних злочинів. Ми повинні продовжувати військову, політичну та гуманітарну підтримку України та допомагати їй протистояти варварській військовій агресії Росії", - заявив Науседа.

Він додав, що у зв'язку з цими діями необхідно продовжувати політику санкцій щодо Росії та Білорусі.

"Ми маємо продовжити політику санкцій проти Росії та Білорусі, підготувати новий пакет точних та дієвих санкцій. У свою чергу, нам необхідно посилити оборонні можливості східного флангу НАТО", - заявив він.

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Науседа також зазначив, що на рівні Євросоюзу необхідно посилити боротьбу зі спробами Росії переписати історію і на тлі війни, що йде в Україні, нав'язати наративи тоталітарних режимів.