У Броварському районі Київщини триває знищення боєприпасів, можливі звуки вибухів, – ОВА

У Броварському районі Київської області продовжуються роботи зі знищення боєприпасів, залишених російськими окупантами. Тому можуть лунати вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської обласної військової адміністрації.

"У Броварському районі проводяться роботи зі знищення боєприпасів, залишених окупантами. Ліквідація вибухонебезпечних предметів триватиме до 17:00 1 листопада. Тож у деяких громадах області можна чути звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

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