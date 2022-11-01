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Наразі діють два режими відключень електроенергії: плановий та аварійний, - Шмигаль

свет

В Україні наразі діють два режими відключень електроенергії: плановий та аварійний.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, плановий режим застосовується для стабілізації енергосистеми за заздалегідь спланованими графіками.

"Працюємо разом з енергетиками, аби графіки таких відключень відповідали дійсності й були мінімальними", - зазначив прем'єр.

Він також додає, що аварійні відключення неможливо передбачити та спрогнозувати, як довго вони триватимуть. Коли ракета чи дрон б’ють по об’єкту інфраструктури, то як наслідок - екстрено відключається частина споживачів.

"Водночас за жовтень і листопад ми маємо найбільший за 8 років прогрес у постачанні систем протиповітряної оборони для захисту нашої інфраструктури. ППО, ремонти, резерви й економія - наша відповідь на російський тероризм", - резюмує очільник уряду.

Читайте: ДТЕК опублікував оновлені графіки стабілізаційних відключень у Києві: світло не обов’язково вимикатимуть на 12 годин

Автор: 

енергетика (2597) електроенергія (6198) Шмигаль Денис (4574)


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Ладно, со светом мы разберемся, но вот кого бы я "отключил" так это весь кабмин во главе со шминделем!!!!!!
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01.11.2022 16:52 Відповісти
Тобто фіг вгадаєте чому так, а не інакше. Графіки відключень до сраки.
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01.11.2022 17:27 Відповісти
Просьба огласить весь список. Пожалуй-
ста (или по инфляции - пожалуй200-300?).
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01.11.2022 17:52 Відповісти
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01.11.2022 17:55 Відповісти
Ага, спасибо Шмыгалю -все прояснилось -значит, только заканчивается аварийное отключение, начинается плановое,по графику
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01.11.2022 18:01 Відповісти
 
 