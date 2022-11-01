Наразі діють два режими відключень електроенергії: плановий та аварійний, - Шмигаль
В Україні наразі діють два режими відключень електроенергії: плановий та аварійний.
Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, плановий режим застосовується для стабілізації енергосистеми за заздалегідь спланованими графіками.
"Працюємо разом з енергетиками, аби графіки таких відключень відповідали дійсності й були мінімальними", - зазначив прем'єр.
Він також додає, що аварійні відключення неможливо передбачити та спрогнозувати, як довго вони триватимуть. Коли ракета чи дрон б’ють по об’єкту інфраструктури, то як наслідок - екстрено відключається частина споживачів.
"Водночас за жовтень і листопад ми маємо найбільший за 8 років прогрес у постачанні систем протиповітряної оборони для захисту нашої інфраструктури. ППО, ремонти, резерви й економія - наша відповідь на російський тероризм", - резюмує очільник уряду.
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