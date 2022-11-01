Фінальне голосування у Раді за Держбюджет-2023 відбудеться цього тижня, - Железняк

Бюджетний комітет у середу розгляне проєкт держбюджету на 2023 рік до другого читання, фінальне голосування у залі Ради відбудеться вже цього тижня.

Про це повідомив у Telegram перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Бюджетний Комітет ВРУ вже завтра розгляне Проєкт Бюджету на 2023 рік до другого читання.

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Це останній етап після фінального голосування у залі Ради, яке відбудеться вже на цьому тижні", - написав він.