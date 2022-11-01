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Новини Бюджет-2023
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Фінальне голосування у Раді за Держбюджет-2023 відбудеться цього тижня, - Железняк

депутат,вр,рада,верховна

Бюджетний комітет у середу розгляне проєкт держбюджету на 2023 рік до другого читання, фінальне голосування у залі Ради відбудеться вже цього тижня.

Про це повідомив у Telegram перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Бюджетний Комітет ВРУ вже завтра розгляне Проєкт Бюджету на 2023 рік до другого читання.

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Це останній етап після фінального голосування у залі Ради, яке відбудеться вже на цьому тижні", - написав він.

Автор: 

ВР (14976) держбюджет (2394) Железняк Ярослав (551)


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я вас умоляю, какое финальное...Его еще будут кроить и перекраивать столько раз, сколько мама Римма и не насчитает. Придется отрывать от сердца и дорожные миллиарды, и деньги на марафон. Бедная, бедная мама Римма, как она будет страдать от того, что будут отрывать от сердца кровные ее кровинушки. А ведь придется, заставят...
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01.11.2022 16:55 Відповісти
 
 