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Фінальне голосування у Раді за Держбюджет-2023 відбудеться цього тижня, - Железняк
Бюджетний комітет у середу розгляне проєкт держбюджету на 2023 рік до другого читання, фінальне голосування у залі Ради відбудеться вже цього тижня.
Про це повідомив у Telegram перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Бюджетний Комітет ВРУ вже завтра розгляне Проєкт Бюджету на 2023 рік до другого читання.
Це останній етап після фінального голосування у залі Ради, яке відбудеться вже на цьому тижні", - написав він.
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показати весь коментар01.11.2022 16:55 Відповісти Мені подобається 2
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