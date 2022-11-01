"На асфальтування" в бюджеті-2023 передбачено щонайменше 64 млрд грн, - Ніколов. ДОКУМЕНТ

У бюджеті на 2023 рік видатки "Укравтодору" збільшили майже на 7 млрд грн.

Це випливає з таблиці, яку опублікував нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, повідомляє Цензор.НЕТ.

В ній вказано, що видатки на Державне агентство автомобільних доріг України пропонують збільшити на 6,68 млрд грн.

Журналіст Юрій Ніколов зазначає, що плани фінансування "Укравтодору" зросли через зростання планів по збору акцизного податку з автомобілістів, який "зашитий" у ціні на пальне.

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"Наразі ж з таблиці Железняка зрозуміло, що видатки на асфальтування – це більше ніж плани на Мінрозвитку громад (10 млрд грн), Мінкульт (9 млрд), Мінспорт (4 млрд грн), Мінветеранів (7 млрд грн), Мінагро (4 млрд грн), Мінстратегпром (8 млрд грн), Мінекономіки (3 млрд грн), МЗС (6 млрд грн), Міненерго (5 млрд грн), Мінцифри (0,6 млрд грн), Мінреінтеграції окупованих територій (0,4 млрд грн). Вказані міністерства отримають загалом 57 млрд грн, а Укравтодор - 64 млрд грн", - пише Ніколов.