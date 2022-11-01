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"На асфальтування" в бюджеті-2023 передбачено щонайменше 64 млрд грн, - Ніколов. ДОКУМЕНТ

асфальт

У бюджеті на 2023 рік видатки "Укравтодору" збільшили майже на 7 млрд грн.

Це випливає з таблиці, яку опублікував нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, повідомляє Цензор.НЕТ.

В ній вказано, що видатки на Державне агентство автомобільних доріг України пропонують збільшити на 6,68 млрд грн.

Журналіст Юрій Ніколов зазначає, що плани фінансування "Укравтодору" зросли через зростання планів по збору акцизного податку з автомобілістів, який "зашитий" у ціні на пальне.

Також читайте: У бюджет-2023 знову заклали 1,6 млрд грн на телемарафон, - Железняк. ДОКУМЕНТ

"Наразі ж з таблиці Железняка зрозуміло, що видатки на асфальтування – це більше ніж плани на Мінрозвитку громад (10 млрд грн), Мінкульт (9 млрд), Мінспорт (4 млрд грн), Мінветеранів (7 млрд грн), Мінагро (4 млрд грн), Мінстратегпром (8 млрд грн), Мінекономіки (3 млрд грн), МЗС (6 млрд грн), Міненерго (5 млрд грн), Мінцифри (0,6 млрд грн), Мінреінтеграції окупованих територій (0,4 млрд грн). Вказані міністерства отримають загалом 57 млрд грн, а Укравтодор - 64 млрд грн", - пише Ніколов.

На асфальтування в бюджеті-2023 передбачено щонайменше 64 млрд грн, - Ніколов 01

Автор: 

бюджет (2992) держбюджет (2394) дороги (3061) Укравтодор (1200) Юрій Ніколов (101) Железняк Ярослав (551)


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Топ коментарі
+73
а вы на дроны собирайте... зе готовит дороги для очередного наступления русни
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01.11.2022 13:14
+65
Всю зелену наволоч треба тупо заасфальтувати живцем.
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01.11.2022 13:13
+55
Коли вони вже вдавляться тим асфальтом.
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01.11.2022 13:13
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Де вони гроші на це беруть?це ж недарма асфальт новий поклали там де орки вперлися
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01.11.2022 18:03 Відповісти
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01.11.2022 18:32 Відповісти
Зелені кладуть на безпеку
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01.11.2022 18:34 Відповісти
Найменше напевно на ЗСУ. Якщо перераховувати на бійця.
А ще я пригадую, як зелені почвари знімали кошти з МО на дороги.
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01.11.2022 20:53 Відповісти
Блдь ти навsть не зрозумsло що таке "асхвальтнийбюджет")
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02.11.2022 00:17 Відповісти
Де б іще ********, як не на асфальті!
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01.11.2022 18:57 Відповісти
типичный пример манипуляции - сравнивать потребность в обороне (во время войны) и потребность в асфальте
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01.11.2022 20:34 Відповісти
долбоепы спустят все на асфальт по которому приедут танки, а бить их нечем...
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01.11.2022 22:35 Відповісти
Они не долбоёпы, они циничные воры и подонки, а вот долбоёпы их выбрали в президенты и слуги народа.
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02.11.2022 08:31 Відповісти
Великобудівник великобудуватиме асфальтовані і не освітлені дороги
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01.11.2022 19:31 Відповісти
НАВІЩО !!! КРАЩЕ Б ГЕРОЇВ УКРАЇНИ ДО НАКУ ВІДПРАВИЛИ Й НА ВСІ ОПЕРАЦІЇ З ПОКАРАННЯ КОРУПЦІОНЕРІВ ЦІ ГРОШІ ДАЛИ !!!
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01.11.2022 20:08 Відповісти
В РАЗІВ 10 ГРОШЕЙ БІЛЬШЕ СТАЛО Б !!!
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01.11.2022 20:11 Відповісти
Апетити у зеленої погані нічо так. Мабуть щеневтіку на нову камеру не вистачає
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01.11.2022 20:37 Відповісти
Цих клопів треба випалювати. Самі вони від насиджених схем не підуть. Похєр війна, насрати на постраждалих людей - треба продовжувати красти на асфальті. Жадоба витісняє навіть інстинкт самозбереження.
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01.11.2022 21:17 Відповісти
🤣
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01.11.2022 21:40 Відповісти
Живу в Киеве на Троещине. Уже несколько дней перекладывают асфальт на дороге. Притом что нет никаких выбоин и ям-тоесть ездить можно по старому покрытию. Зато во многих домах нет водоснабжения,но ведь на асфальте можно украсть в разы больше!
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01.11.2022 23:25 Відповісти
Закрийте небо, дайте ППО, дайте обладнання для зруйнованих ел.підстанцій...дороги і асфальт! (Занавіс).
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01.11.2022 23:28 Відповісти
Ще не вмерла?
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02.11.2022 03:35 Відповісти
У мене закралась думка, що як і до вторгнення параші (стелили їм шляхи) будуть мостити дороги для натівської техніки, що буде рухатись через України на залісся.
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02.11.2022 06:57 Відповісти
Дороги робити потрібно. Інакше скоро не буде можливості по них їздити. В т.ч. проблеми будуть у військових - возити ********** по ямам не дуже комфортно. Гроші і так фактично дають ЄС і США. Перестанемо робити дороги - просто менше грошей виділять, адже дефіцит бюджету зменшиться.
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02.11.2022 08:03 Відповісти
Може досить вже зраду розганяти. На 2023 рік у бюджеті заплановано загальні видатки на оборону близько 1,1 трлн грн. Просто порівняйте ці цифри! Можливо й треба десь підлатати дорогу щоб трак з військовою технікою шведше доїхав до місця призначення.
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02.11.2022 08:33 Відповісти
Общие расходы не на конкретно оборону, а на сектор безопасности, надо знать разницу!
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02.11.2022 08:41 Відповісти
За такие бабки можно всю белорашку в асфальт закатать. Вместе с армией,чтоб не полезли
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02.11.2022 08:44 Відповісти
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