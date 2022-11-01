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У бюджет-2023 знову заклали 1,6 млрд грн на телемарафон, - Железняк. ДОКУМЕНТ

телемарафон,новини,єдині

Між першим і другим читанням закону про державний бюджет на 2023 рік Міністерству культури та інформполітики знову збільшили видатки на 1,63 млрд грн. Більшість з них піде на збільшення фінансування телемарафону.

Між першим і другим читанням закону про державний бюджет на 2023 рік Міністерству культури та інформполітики знову збільшили видатки на 1,63 млрд грн. Більшість з них піде на збільшення фінансування телемарафону.

Про це повідомив нардеп від "Голосу", заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Він опублікував порівняльну таблицю держбюджету і назвав п'ятірку відомств, чиї бюджети виросли найбільше до другого читання.

Серед них - Міністерство культури та інформаційної політики (+1,6 млрд, більшість з яких піде на збільшення фінансування телемарафону).

Також читайте: Кабмін затвердив проєкт держбюджету до другого читання, видатки зросли на 67 мільярдів, – Шмигаль

У бюджет-2023 знову заклали 1,6 млрд грн на телемарафон, - Железняк 01

Нагадаємо, що Верховна Рада затвердила проєкт державного бюджету на 2023 рік у першому читанні 7 жовтня.

В першому читанні на фінансування телеконтенту хотіли витратити понад 2 млрд грн. Більша частина цих коштів мала піти на телемарафон, а також телеканали "Дом" та "Freedom". Але тоді Верховна Рада не підтримала цю поправку.

Автор: 

держбюджет (2394) телебачення (1170) Железняк Ярослав (551)


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Топ коментарі
+38
А как же иначе, ведь цвету нации нужно где-то же харчеваться?
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01.11.2022 09:54
+26
Пока народ донатиками на дроны для войны собирает...
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01.11.2022 09:55
+22
Зєлька "я тольканаАдінсрок" дуже хоче бути президентом вічно. Тому треба зомбувати населення.
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01.11.2022 09:57
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А как же иначе, ведь цвету нации нужно где-то же харчеваться?
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01.11.2022 09:54 Відповісти
Лучше бы пенсионером отдали,или детям.деньги в пустую,а ещё сколько украдут? слава Украине!!!
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01.11.2022 11:07 Відповісти
сиротки війни
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01.11.2022 11:11 Відповісти
Соль ЗЄ-лень страны 😕
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01.11.2022 11:19 Відповісти
Проте француз Боневтік -не втік !
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01.11.2022 09:55 Відповісти
ЗСУ подвиги совершают , жизни отдают -ЗеУБЛЮДКИ построили миниХУЙЛОСТАН , цинично плюют партнёрам прямо в глаза , за их же деньги строят диктатуру ,Крышевали Богуслаева 8 месяце его оружие убивало и бомбило Украинцев , а кроты ЗНАЛИ И МОЛЧАЛИ ТОЛЬКО ПОЛНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ СПРУТА КАЛАМОЙСКОГО ,Фирташа, Пинчука будет означать Победу над РАШИЗМОМ‼️
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01.11.2022 10:20 Відповісти
оппозиция , хватит сопли жевать ‼️ЗЕМРАЗИ ОБОРЗЕЛИ ‼️ДОКАЗЫВАЙТЕ ,Что деньги налогоплательщиков США и ЕС идут на офшоры и диктатуру МАФИИ КАЛАМОЙШИ
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01.11.2022 10:25 Відповісти
А ненадо ничего доказывать!!!все все видят и знают!
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01.11.2022 11:08 Відповісти
В ви фірмові піджаки ведучих з логотипами бачили?
Там мабуть такі ціни на ці піджаки, що й Версачі знепритомніє

Це ж вам не по простенькому, як опозиційних канали трансляцію ведуть - у пальті з підземного не о паркінга
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01.11.2022 11:17 Відповісти
Тому,що не вдпустили,а марно!
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01.11.2022 10:31 Відповісти
Пока народ донатиками на дроны для войны собирает...
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01.11.2022 09:55 Відповісти
телемарафон був актуальний на початку війни - всі налякані, збентежені. а тут в одне місце стікає вся інформація. Але з часом це місце стало тим самим "місцем" куди й послати марафон.. нехай кожна студія будує свою редакційну політику.. тільки щоб опзж там не було
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01.11.2022 09:56 Відповісти
Ця Медведчуківська клоака взагалі не актуальна в Україні.
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01.11.2022 10:02 Відповісти
Не пишіть дурниць - ще на початку марафет НЕ дивились 95%. Зараз ще "кращі" відсотки.
І у Євросоюзу дуже багато питань до цієї годівниці. Гроші на це вони не дали, тому за рахунок держ. корита.
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01.11.2022 10:51 Відповісти
Зєлька "я тольканаАдінсрок" дуже хоче бути президентом вічно. Тому треба зомбувати населення.
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01.11.2022 09:57 Відповісти
Следущим презедентом будет Елдак
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01.11.2022 09:59 Відповісти
Ракети телемарафоном збивати
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01.11.2022 09:58 Відповісти
ЗнЛеное быдло жрет и чавкает!
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01.11.2022 10:00 Відповісти
Коли це ******** закінчиться?
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01.11.2022 10:00 Відповісти
До следующих выборов,а там кого выберем
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01.11.2022 11:11 Відповісти
Яка несподіванка, що ОПЗЄ хочетпиляти бюджетні гроші.

От тільки тепер це на 90% гроші американських платників податків. Може бути бобо...
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01.11.2022 10:00 Відповісти
ЗеЛеное быдло жрет за обе щеки!
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01.11.2022 10:01 Відповісти
вот это пилят западные лярды...
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01.11.2022 10:02 Відповісти
Кончений 95 квартал! Вся країна донатить останні грошики на боротьбу з війною,а ці простітутки марафоновські собі крадуть гроші!
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01.11.2022 10:07 Відповісти
Лохотрон по имени телемарафон будет жить в веках и тысячелетиях...,а видосы чуваков из академии в Трускавце и подавно...🤣😛
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01.11.2022 10:08 Відповісти
Зробить нормальне телебачення нахрін ваш марафон
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01.11.2022 10:08 Відповісти
А хто буде пісюніста рекламувати 24/7?!!!
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01.11.2022 10:34 Відповісти
А він ( телемарафон ) що , ще й досі продовжується ?? .
Я вже забув як той телевізор і вмикати ..
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01.11.2022 10:08 Відповісти
Хто його дивиться?
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01.11.2022 10:09 Відповісти
Цирк на дроті
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01.11.2022 10:10 Відповісти
ПаПріколу
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01.11.2022 10:11 Відповісти
Печерский холм https://t.me/pecherhill

​​ 📺В настоящее время запущен процес создания телеканала "Мы Украина". Телеканал создается на базе канала "112", колектив формируют из журналистов, ранее работавших на телеканалах Ахметова.
💵Любой телеканал, это в первую очередь финансирование. А финансирование канала "Мы Украина" осуществляется через схему бизнес-структур, конечными бенефициарами которой являются... фирмы-подрядчики "Большого строительства", связанные с окружением Зеленского. Конкретно, с Кириллом Тимошенко.

🤗Причина создания телеканала очевидна. Он должен вещать на условно-пророссийскую аудиторию и доказывать ей, что Зеленский это наименьшее зло из всех возможных.

🗣️Одним телеканалом Офис президента ограничиваться не собирается, источники говорят что в планах ОП на полное восстановление бывшего медиа-холдинга Ахметова, теперь под флагом "Слуги народа". Причина такой активности, при условии что на ОП и так работают все каналы Коломойского и Пинчука, а так же "Рада" и "Дом" (и все это на пространстве зачищенном от телеканалов Мураева и Ахметова) так же понятна. Единому телемарафону жить осталось недолго. Запад требует возвращения к формату медиа-конкуренции, плюс Единый телемарафон уже не на что содержать. Провластным телеканалам скоро придется сойтись в медиа-схватке с троицей "Прямой", "5-й" и "Еспрессо", которые эксперты называют телеканалами Петра Порошенко.

🤑Задавить Порошенко власть собирается по-простому. Массой. Забить телеэфир собственным контентом. Денег для этого, далеко недешевого удовольствия ОП не жалеет.

🤦🏼Да, все это в тот момент когда украинцы сидят без света и воды под обстрелами.
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01.11.2022 10:13 Відповісти
Парламент вже проголосував бюджет без марафону, але уряд всупереч законодавству продовжує його сунути.
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01.11.2022 10:14 Відповісти
які *** ППО, ПРО та безпілотники, головне шоу для овець, щоб не забували хто в країні "найвеличніший", вівці і цей силос схавають, не дарма ж собі подібного вибрали.
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01.11.2022 10:14 Відповісти
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01.11.2022 10:18 Відповісти
Західні гроші йдуть на мосєйчучок, бидланів поворознюків та піар клована. Тьху,***.
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01.11.2022 10:19 Відповісти
"кому война ,а кому мать родна" хтось воює на фронті ,хтось вулантерить збираючи все необхідне для нашої армії ,а хтось продовжує розкрадати бюджетні гроші надіючись що їх ніхто не притягне до відповідальності . Ну тут чергове розкраданя бюджетних коштів на нікому не потрібні "єдиний марафон"і фрі дом які чомусь мають утримувати платники податків ,також під час війни не малі кошти виділяются на будівництво доріг ,в той час як мільйони громадян втратили своє житло ,де межа цинізму?
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01.11.2022 10:20 Відповісти
А потом еще 3 на "марафон Победы".
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01.11.2022 10:23 Відповісти
Піар ВАЗеленського- дерьмака- пліснявої шобли, важливіші за підтримку Заходу, та забезпечення армії.
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01.11.2022 10:24 Відповісти
Піар (+1,6млрд) і дороги (+6,7млрд). Яка армія (+0,0копійок)? Вони ж вже все перемогли: і корупцію, і агресора, і кумівство, звільнили всі території, створили нові робочі місця, відновили економіку...
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01.11.2022 10:28 Відповісти
Телебачення все більше монополізується під Зеленського. Хто бачив на телемарафоні хоч один сюжет, чим займаються Порошенко, Турчинов ? Крім того, він став просто нудним і малопрофесійним.
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01.11.2022 10:37 Відповісти
По тб вони вже своїми язиками всіх і все победю!
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01.11.2022 10:38 Відповісти
Пока не нагоним Зелю, можно ТВ вообще не смореть !
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01.11.2022 10:51 Відповісти
Грьобані казнокради - це ж все наші податки. Тварюки, зробили всіх разом з коломойшей. Щей вугілля з раші по 2050 - це звістно краще ніж Ротердам+ по 1740 при Пороху.
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01.11.2022 10:54 Відповісти
а как же экономия эляктричества? аудитория уменьшилась ведь...
на дороги - 56 ярдов... а жд - по которым хотели зерно перевозить? - 9. значит так хотели. хотя вроде как жд сейчас акционерное общество, типа, личная собственность, что хочу то и ворочу. а почему автомобильные дороги - вдруг нет?
да и дебет\кредит интересно посмотреть, аппарат верховной рады - 2,5 ярда, министерство энергетики - 5. приоритеты прямо сказать ...
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01.11.2022 10:54 Відповісти
На просмотр телемарафета нельзя экономить электричество. телемарафет это святое. там буба доносит посылы своей пастве!!!
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01.11.2022 11:19 Відповісти
4 466 000 грн в день без выходных.
Это ж как они тркдятся, не покладая языка, вылизывая жопу нынешней временной зеленой власти.
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01.11.2022 11:03 Відповісти
Мнтчку, мнтчку, помогите разобраться: как все-таки намазать телемарафон на хлеб, возможно с маслом. Где эта, как ее, ну с улыбкой шлёндры которая, пусть пояснит, как это сделать. За 1,6млрд гривен пояснения должны быть безукоризненны.
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01.11.2022 11:18 Відповісти
Ой, і якось же ж їм треба тепер ще й підігнати найважливіші частини зелемарафону під години, коли дають електрику. Щоб електорат не пропустив основне - черговий вечірній бідосик чи особливо ретельне вилизування від мусійчучки. А то, диви, ще рейтинг упаде.
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01.11.2022 12:41 Відповісти
скільки можна, коли вже ці колоборанти та нелюди зупиняться, підймають витрати на цей бидломарафон, а не можуть виділити гроші на кадрові вибори у САП!
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02.11.2022 19:36 Відповісти
 
 