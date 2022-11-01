У бюджет-2023 знову заклали 1,6 млрд грн на телемарафон, - Железняк. ДОКУМЕНТ
Між першим і другим читанням закону про державний бюджет на 2023 рік Міністерству культури та інформполітики знову збільшили видатки на 1,63 млрд грн. Більшість з них піде на збільшення фінансування телемарафону.
Між першим і другим читанням закону про державний бюджет на 2023 рік Міністерству культури та інформполітики знову збільшили видатки на 1,63 млрд грн. Більшість з них піде на збільшення фінансування телемарафону.
Про це повідомив нардеп від "Голосу", заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Він опублікував порівняльну таблицю держбюджету і назвав п'ятірку відомств, чиї бюджети виросли найбільше до другого читання.
Серед них - Міністерство культури та інформаційної політики (+1,6 млрд, більшість з яких піде на збільшення фінансування телемарафону).
Нагадаємо, що Верховна Рада затвердила проєкт державного бюджету на 2023 рік у першому читанні 7 жовтня.
В першому читанні на фінансування телеконтенту хотіли витратити понад 2 млрд грн. Більша частина цих коштів мала піти на телемарафон, а також телеканали "Дом" та "Freedom". Але тоді Верховна Рада не підтримала цю поправку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
СольЗЄ-лень страны 😕
Там мабуть такі ціни на ці піджаки, що й Версачі знепритомніє
Це ж вам не по простенькому, як опозиційних канали трансляцію ведуть - у пальті з підземного не о паркінга
І у Євросоюзу дуже багато питань до цієї годівниці. Гроші на це вони не дали, тому за рахунок держ. корита.
От тільки тепер це на 90% гроші американських платників податків. Може бути бобо...
Я вже забув як той телевізор і вмикати ..
📺В настоящее время запущен процес создания телеканала "Мы Украина". Телеканал создается на базе канала "112", колектив формируют из журналистов, ранее работавших на телеканалах Ахметова.
💵Любой телеканал, это в первую очередь финансирование. А финансирование канала "Мы Украина" осуществляется через схему бизнес-структур, конечными бенефициарами которой являются... фирмы-подрядчики "Большого строительства", связанные с окружением Зеленского. Конкретно, с Кириллом Тимошенко.
🤗Причина создания телеканала очевидна. Он должен вещать на условно-пророссийскую аудиторию и доказывать ей, что Зеленский это наименьшее зло из всех возможных.
🗣️Одним телеканалом Офис президента ограничиваться не собирается, источники говорят что в планах ОП на полное восстановление бывшего медиа-холдинга Ахметова, теперь под флагом "Слуги народа". Причина такой активности, при условии что на ОП и так работают все каналы Коломойского и Пинчука, а так же "Рада" и "Дом" (и все это на пространстве зачищенном от телеканалов Мураева и Ахметова) так же понятна. Единому телемарафону жить осталось недолго. Запад требует возвращения к формату медиа-конкуренции, плюс Единый телемарафон уже не на что содержать. Провластным телеканалам скоро придется сойтись в медиа-схватке с троицей "Прямой", "5-й" и "Еспрессо", которые эксперты называют телеканалами Петра Порошенко.
🤑Задавить Порошенко власть собирается по-простому. Массой. Забить телеэфир собственным контентом. Денег для этого, далеко недешевого удовольствия ОП не жалеет.
🤦🏼Да, все это в тот момент когда украинцы сидят без света и воды под обстрелами.
на дороги - 56 ярдов... а жд - по которым хотели зерно перевозить? - 9. значит так хотели. хотя вроде как жд сейчас акционерное общество, типа, личная собственность, что хочу то и ворочу. а почему автомобильные дороги - вдруг нет?
да и дебет\кредит интересно посмотреть, аппарат верховной рады - 2,5 ярда, министерство энергетики - 5. приоритеты прямо сказать ...
Это ж как они тркдятся, не покладая языка, вылизывая жопу нынешней временной зеленой власти.