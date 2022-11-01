У бюджет-2023 знову заклали 1,6 млрд грн на телемарафон, - Железняк. ДОКУМЕНТ

Між першим і другим читанням закону про державний бюджет на 2023 рік Міністерству культури та інформполітики знову збільшили видатки на 1,63 млрд грн. Більшість з них піде на збільшення фінансування телемарафону.

Між першим і другим читанням закону про державний бюджет на 2023 рік Міністерству культури та інформполітики знову збільшили видатки на 1,63 млрд грн. Більшість з них піде на збільшення фінансування телемарафону.

Про це повідомив нардеп від "Голосу", заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Він опублікував порівняльну таблицю держбюджету і назвав п'ятірку відомств, чиї бюджети виросли найбільше до другого читання.

Серед них - Міністерство культури та інформаційної політики (+1,6 млрд, більшість з яких піде на збільшення фінансування телемарафону).

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Нагадаємо, що Верховна Рада затвердила проєкт державного бюджету на 2023 рік у першому читанні 7 жовтня.

В першому читанні на фінансування телеконтенту хотіли витратити понад 2 млрд грн. Більша частина цих коштів мала піти на телемарафон, а також телеканали "Дом" та "Freedom". Але тоді Верховна Рада не підтримала цю поправку.