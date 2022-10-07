Рада не підтримала виділення 1,3 млрд грн на телемарафон "Єдині новини"
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Нардепи не підтримали поправку, згідно з якою мали виділити 1,3 млрд гривень на національний телемарафон.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
"Держбюджет-2023. На фото - голосування, щоб залишити 1,3 млрд грн на національний марафон. Як бачите, рішення не пройшло. Ці гроші не підуть на марафон, а будуть використані у більш важливих сферах.
Також не пройшло рішення щодо виділення 100 млн грн на іномовлення російською", - зазначив парламентар.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на телемарафон "Єдині новини" у 2023 році планують витратити 2 млрд грн.
Також згідно з даними Держбюджету-2023, на загальнонаціональний телемарафон "Єдині новини" держава планує витратити приблизно 600 мільйонів гривень.
Будь ласка, зачекайте...
написано ж - "іномовлення", тобто за межами України, оріентовано на російськомовних глядачів.
сам не знаю...як то тепер? ))))))
Або грошей пожаліли,
Або ті розуміють, що "марафон" буде і проти них працювати на виборах.
Тому і не пройшло.
2 ч. ·
Тотальная цензура на ТВ.
Кадровые назначения по принципу личной преданности.
Законы в Раде, принимаемые втихаря от общества.
В принципе, мы недалеко ушли от Путлера по стилю управления…
Я все меньше стараюсь реагировать на тот сюрр, который делает власть.
Если украинцев это устраивает даже во время войны, когда типа общество изменилось и прочее бла-бла, то чем помочь нашему народу?
Для порівняння 1.3 млрд - це приблизно 3000 пікапів у чудовому стані + тисячі дронів різного типу. Я вже не кажу про якісь дрібниці типу термоодягу чи звичайних шкарпеток, яких можна купити тупо для кожного бійця з чималим запасом.
Яка структура собівартості цього медіабенкету? Скільки грошей списали на апаратуру, який штат і кількість знімальних групп, скільки апаратних задіяно, скільки дикторів, чи взагалі вони користуються публічними інтернет матеріалами?
Це ж 3,287,671 гривень на добу!!!
Його варто ВЖЕ зупинити.