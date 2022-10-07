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Новини Політика України Бюджет-2023
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Рада не підтримала виділення 1,3 млрд грн на телемарафон "Єдині новини"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

марафон

Нардепи не підтримали поправку, згідно з якою мали виділити 1,3 млрд гривень на національний телемарафон.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Держбюджет-2023. На фото - голосування, щоб залишити 1,3 млрд грн на національний марафон. Як бачите, рішення не пройшло. Ці гроші не підуть на марафон, а будуть використані у більш важливих сферах.

Також не пройшло рішення щодо виділення 100 млн грн на іномовлення російською", - зазначив парламентар.

Рада не підтримала виділення 1,3 млрд грн на телемарафон Єдині новини 01
Рада не підтримала виділення 1,3 млрд грн на телемарафон Єдині новини 02

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на телемарафон "Єдині новини" у 2023 році планують витратити 2 млрд грн.

Також згідно з даними Держбюджету-2023, на загальнонаціональний телемарафон "Єдині новини" держава планує витратити приблизно 600 мільйонів гривень.

Також читайте: Державний борг України в 2023 році може перевищити 100% від ВВП

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+39
щось зломалося в механізмі 95 кварталу
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07.10.2022 17:31
+32
конвертов нет, но вы держитесь...
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07.10.2022 17:32
+30
Твиттер, Телега, Фейсбук и Ютубчик сегодня формируют новости, поэтому с марафонами и бешеными деньгами на них пора закругляться, тем более с нашим бюджетом
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07.10.2022 17:34
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щось зломалося в механізмі 95 кварталу
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07.10.2022 17:31 Відповісти
Несіть новий )))
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07.10.2022 17:43 Відповісти
Для кого мовлення на московитській мові??!
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07.10.2022 18:03 Відповісти
що, навіть заголовок "неасілєл"?
написано ж - "іномовлення", тобто за межами України, оріентовано на російськомовних глядачів.
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07.10.2022 18:23 Відповісти
Їх механізм зроблено з лівих частин. А ось це показує,що Україна може змінитися і без зеленого болота.
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07.10.2022 18:04 Відповісти
Та ні, просто мало запросили.
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07.10.2022 18:06 Відповісти
Підкажіть, будь ласка, хто із Заходу нещодавно у гості до преzeдента завітав?) А то я якось пропустив...😁😁😁
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07.10.2022 18:35 Відповісти
06.10.2022 20:51 ... Про результати зустрічі Президента Володимира Зеленського та директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі
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07.10.2022 21:21 Відповісти
А механізм був? Звідки в зграї якісь механізми?
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07.10.2022 18:51 Відповісти
був. не складний. крали на будівництві доріг - заносили депутатам конверти - депутати голосували за вигідні коломойському закони. плєбс обробляли на каналі, який належить коломойському. за народні гроші при тому.
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07.10.2022 19:02 Відповісти
...ээээ, какой такой мэханызм? Все вручную...(с)
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07.10.2022 21:27 Відповісти
Не меняя руки
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07.10.2022 21:39 Відповісти
конвертов нет, но вы держитесь...
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07.10.2022 17:32 Відповісти
Вирішили шо мало? На доопрацювання?
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07.10.2022 17:33 Відповісти
Твиттер, Телега, Фейсбук и Ютубчик сегодня формируют новости, поэтому с марафонами и бешеными деньгами на них пора закругляться, тем более с нашим бюджетом
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07.10.2022 17:34 Відповісти
Ні. Саме телебачення формує більшість виборців. Тому для влади це неймовірно важливо, щоб виборці отримували лише "правильні" новини. На жаль більшість людей досі мають ефірне ТБ (я відмовився від нього понад 12 років назад і всім раджу).
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07.10.2022 17:43 Відповісти
Шо більше не побачимо в HD якості як кошеня гадить на стола ведучих?
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07.10.2022 17:34 Відповісти
цуценя)))
сам не знаю...як то тепер? ))))))
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07.10.2022 17:37 Відповісти
Девочка Пуговка)
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07.10.2022 17:43 Відповісти
Так, будемо вважати що був кастінг, на якому за розмірами кучі одержало перемогу цуценя.
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07.10.2022 17:50 Відповісти
Є там один злодійкуватий серун...
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07.10.2022 19:17 Відповісти
я пітримую виділення грошей, якщо кожного дня, усім ведучим, це цуценя буде срати в пащи
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07.10.2022 17:46 Відповісти
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07.10.2022 18:38 Відповісти
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07.10.2022 18:57 Відповісти
Кстати о ашди якости, интересно сколько распилили на этих супер пиксельных экранах системы Рада?
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07.10.2022 21:43 Відповісти
мало?
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07.10.2022 17:35 Відповісти
Мало мабуть
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07.10.2022 17:35 Відповісти
скока скока???? нехренаси запросики...
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07.10.2022 17:36 Відповісти
ХА ХА ХА!!!НАКОНЕЦТО БПЛЯ КОМУШКА ДЛЯ ТВАРЕЙ ЗЕЛЁНЫХ ЗАКРЫЛАСЬ!!!
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07.10.2022 17:37 Відповісти
Бунт на корабле. Как посмели?
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07.10.2022 17:37 Відповісти
В сущности, само название "единые новости" УЖЕ противоречит Конституции Украины.
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07.10.2022 17:37 Відповісти
ОпЖопніків, Майбах та Йулю не змогли купити:
Або грошей пожаліли,
Або ті розуміють, що "марафон" буде і проти них працювати на виборах.
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07.10.2022 17:37 Відповісти
Успели хоть путинаХуйла с денягой на тот свет тёмный отправить пожеланиями!!!!
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07.10.2022 17:38 Відповісти
Мало???
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07.10.2022 17:38 Відповісти
З мого погляду на українську політику чудова новина.
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07.10.2022 17:38 Відповісти
Нахер нужно это прибежище уволенных ватных журнашлюх. Никто не забыл "нам нужно поговорить" все эти шашни с москалями и конченые рожи до сих пор рвотный рефлекс вызывают.
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07.10.2022 17:40 Відповісти
Мильярд процентов!!!долбаёбы гребаные ни за хрен деньги печатают!!!зеленухам!!!да и в прочим всем пралящим *****************!!!
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07.10.2022 17:43 Відповісти
не волнуйтесь впихнут по другому и снимут 1,3 ярда с бюджета вы и не узнаете
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07.10.2022 17:43 Відповісти
це для того щоб протянути на розпил 3 лярди
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07.10.2022 17:43 Відповісти
Виявилося, що навіть ідіоти мило не їдять.
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07.10.2022 17:43 Відповісти
Чутливі у нас депутати ! Прямо своєю дγποю відчули, що їм буде після цього !
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07.10.2022 17:45 Відповісти
ну і хто здох в лісі?
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07.10.2022 17:46 Відповісти
*****!!!
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07.10.2022 17:47 Відповісти
як би ж то
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07.10.2022 17:49 Відповісти
Пани, ну Вы аккуратнее с такими заявлениями, ну. А то тут люди уже в погреб за горилкою чуть не поскакали.
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07.10.2022 19:01 Відповісти
Не проголосували- добре!, але цікаво що за х₴їта їх пише і подає?
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07.10.2022 17:47 Відповісти
Оце дійсно цікаве питання, також би по фаміліях виставлчли хто ці закони подає
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07.10.2022 23:46 Відповісти
Резонанс виник.
Тому і не пройшло.
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07.10.2022 17:48 Відповісти
Сума замала ?
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07.10.2022 17:49 Відповісти
Ті суки безкоштовно повинні молотити язиками за попередні зашкварки.
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07.10.2022 17:51 Відповісти
за ці гроші краще дрони купити
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07.10.2022 18:00 Відповісти
Щось у лісі сдохло...
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07.10.2022 18:01 Відповісти
177 чувирл у фракції сн - це ***..ні жадібні потвори, які гірше за ворога, бо ******* у народа, який життя кладе за країну
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07.10.2022 18:03 Відповісти
Єдині новини---це винахід зеленої чуми який привів до повної зневаги здорового глузду. дивитись ідіотські відосики,думки родників і помічників завхоза ,бачити постійно одні і ті ж пики--мають протилежнні наслідки.
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07.10.2022 18:05 Відповісти
Облом вийшов для заступника гівняка-д єрмака. Тепер ті хто хотіли "пагаварить с расией" заткнуть свою пельку?
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07.10.2022 18:11 Відповісти
Європа їх тицьнула носом в ці єдині. Ось в чому справа.
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07.10.2022 18:20 Відповісти
За людські гроші влада піарить владу.
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07.10.2022 18:27 Відповісти
Прямо якийсь владна медіа мастурбація.
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07.10.2022 18:28 Відповісти
це добре , абсолютно бездарно. багато блогерів без держ. підтримки роблять цікавіше і інформативніше.
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07.10.2022 18:30 Відповісти
Нарешті розумне рішення. Зараз в нас є такі місця, куди дійсно потрібно направити гроші.
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07.10.2022 18:33 Відповісти
Дмитрий Корнейчук с Dmitriy Korneychuk.

2 ч. ·

Тотальная цензура на ТВ.

Кадровые назначения по принципу личной преданности.

Законы в Раде, принимаемые втихаря от общества.

В принципе, мы недалеко ушли от Путлера по стилю управления…

Я все меньше стараюсь реагировать на тот сюрр, который делает власть.

Если украинцев это устраивает даже во время войны, когда типа общество изменилось и прочее бла-бла, то чем помочь нашему народу?
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07.10.2022 18:37 Відповісти
Мабуть слуги вирішили, що такої суми буде замало! Майже 200 явних виродків віддали голоси «за».
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07.10.2022 18:37 Відповісти
это прям диверсия
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07.10.2022 18:53 Відповісти
три ляма гривен - танк "оплот", тут 400 танков минимум просрали
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07.10.2022 18:54 Відповісти
*30 лямов конечно, хотя если есть база то может и за три можно управиться
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07.10.2022 21:11 Відповісти
А що це за партія "платформа за життя та м" - хтось за них голосував колись? Їх у ВР колись обирали?
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07.10.2022 19:03 Відповісти
Мабуть добавлять на медальки. мосійчук незабудьте штучки три ще вцепити
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07.10.2022 19:18 Відповісти
Це якиись позор . Хреста на них нема .
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07.10.2022 19:18 Відповісти
Яка сумна новина!!!...
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07.10.2022 19:23 Відповісти
Тут з кожної зарплати люди останнє донатять для ЗСУ, а клоунсткі виродки тупо грабують народ серед білого дня.
Для порівняння 1.3 млрд - це приблизно 3000 пікапів у чудовому стані + тисячі дронів різного типу. Я вже не кажу про якісь дрібниці типу термоодягу чи звичайних шкарпеток, яких можна купити тупо для кожного бійця з чималим запасом.
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07.10.2022 19:46 Відповісти
1,3 млрд. для ЗСУ і тільки так.
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07.10.2022 19:57 Відповісти
Скільки, скільки??? О_о
Яка структура собівартості цього медіабенкету? Скільки грошей списали на апаратуру, який штат і кількість знімальних групп, скільки апаратних задіяно, скільки дикторів, чи взагалі вони користуються публічними інтернет матеріалами?
Це ж 3,287,671 гривень на добу!!!
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07.10.2022 20:10 Відповісти
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07.10.2022 20:34 Відповісти
интересно сколько на культуру\науку скинули если на поговорить (причем тупо в пространство, разве что дедушкам-бабушкам мозги попарить перед смертью) 1,3 ярда
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07.10.2022 21:14 Відповісти
Всьо? Моногівно паламалась?
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07.10.2022 21:28 Відповісти
Телемарафон все більше нагадує кацапську телепомийку.
Його варто ВЖЕ зупинити.
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07.10.2022 22:09 Відповісти
 
 