В бюджет-2023 снова заложили 1,6 млрд грн на телемарафон, - Железняк. ДОКУМЕНТ
Между первым и вторым чтением закона о государственном бюджете на 2023 год Министерству культуры и информполитики снова увеличили расходы на 1,63 млрд грн. Большинство из них пойдут на увеличение финансирования телемарафона.
Между первым и вторым чтением закона о государственном бюджете на 2023 год Министерству культуры и информполитики снова увеличили расходы на 1,63 млрд грн. Большинство из них пойдут на увеличение финансирования телемарафона.
Об этом сообщил нардеп от "Голоса", заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Он опубликовал сравнительную таблицу госбюджета и назвал пятерку ведомств, чьи бюджеты выросли больше всего ко второму чтению.
Среди них – Министерство культуры и информационной политики (+1,6 млрд, большинство из которых уйдет на увеличение финансирования телемарафона).
Напомним, что Верховная Рада утвердила проект государственного бюджета на 2023 год в первом чтении 7 октября.
В первом чтении на финансирование телеконтента хотели потратить более 2 млрд. грн. Большая часть этих средств должна была пойти на телемарафон, а также телеканалы Дом и Freedom. Но тогда Верховная Рада не поддержала эту поправку.
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СольЗЄ-лень страны 😕
Там мабуть такі ціни на ці піджаки, що й Версачі знепритомніє
Це ж вам не по простенькому, як опозиційних канали трансляцію ведуть - у пальті з підземного не о паркінга
І у Євросоюзу дуже багато питань до цієї годівниці. Гроші на це вони не дали, тому за рахунок держ. корита.
От тільки тепер це на 90% гроші американських платників податків. Може бути бобо...
Я вже забув як той телевізор і вмикати ..
📺В настоящее время запущен процес создания телеканала "Мы Украина". Телеканал создается на базе канала "112", колектив формируют из журналистов, ранее работавших на телеканалах Ахметова.
💵Любой телеканал, это в первую очередь финансирование. А финансирование канала "Мы Украина" осуществляется через схему бизнес-структур, конечными бенефициарами которой являются... фирмы-подрядчики "Большого строительства", связанные с окружением Зеленского. Конкретно, с Кириллом Тимошенко.
🤗Причина создания телеканала очевидна. Он должен вещать на условно-пророссийскую аудиторию и доказывать ей, что Зеленский это наименьшее зло из всех возможных.
🗣️Одним телеканалом Офис президента ограничиваться не собирается, источники говорят что в планах ОП на полное восстановление бывшего медиа-холдинга Ахметова, теперь под флагом "Слуги народа". Причина такой активности, при условии что на ОП и так работают все каналы Коломойского и Пинчука, а так же "Рада" и "Дом" (и все это на пространстве зачищенном от телеканалов Мураева и Ахметова) так же понятна. Единому телемарафону жить осталось недолго. Запад требует возвращения к формату медиа-конкуренции, плюс Единый телемарафон уже не на что содержать. Провластным телеканалам скоро придется сойтись в медиа-схватке с троицей "Прямой", "5-й" и "Еспрессо", которые эксперты называют телеканалами Петра Порошенко.
🤑Задавить Порошенко власть собирается по-простому. Массой. Забить телеэфир собственным контентом. Денег для этого, далеко недешевого удовольствия ОП не жалеет.
🤦🏼Да, все это в тот момент когда украинцы сидят без света и воды под обстрелами.
на дороги - 56 ярдов... а жд - по которым хотели зерно перевозить? - 9. значит так хотели. хотя вроде как жд сейчас акционерное общество, типа, личная собственность, что хочу то и ворочу. а почему автомобильные дороги - вдруг нет?
да и дебет\кредит интересно посмотреть, аппарат верховной рады - 2,5 ярда, министерство энергетики - 5. приоритеты прямо сказать ...
Это ж как они тркдятся, не покладая языка, вылизывая жопу нынешней временной зеленой власти.