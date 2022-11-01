В бюджет-2023 снова заложили 1,6 млрд грн на телемарафон, - Железняк. ДОКУМЕНТ

Между первым и вторым чтением закона о государственном бюджете на 2023 год Министерству культуры и информполитики снова увеличили расходы на 1,63 млрд грн. Большинство из них пойдут на увеличение финансирования телемарафона.

Между первым и вторым чтением закона о государственном бюджете на 2023 год Министерству культуры и информполитики снова увеличили расходы на 1,63 млрд грн. Большинство из них пойдут на увеличение финансирования телемарафона.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса", заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Он опубликовал сравнительную таблицу госбюджета и назвал пятерку ведомств, чьи бюджеты выросли больше всего ко второму чтению.

Среди них – Министерство культуры и информационной политики (+1,6 млрд, большинство из которых уйдет на увеличение финансирования телемарафона).

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Напомним, что Верховная Рада утвердила проект государственного бюджета на 2023 год в первом чтении 7 октября.

В первом чтении на финансирование телеконтента хотели потратить более 2 млрд. грн. Большая часть этих средств должна была пойти на телемарафон, а также телеканалы Дом и Freedom. Но тогда Верховная Рада не поддержала эту поправку.