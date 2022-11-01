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Україна домовляється про збільшення поставок обладнання для відновлення інфраструктури. Вже 12 країн готові допомагати, - Шмигаль

тец,обстріл

Уряд України продовжує домовлятися з партнерами про збільшення поставок обладнання для відновлення інфраструктури, а також про мобільні джерела живлення й обігріву.

Про це сьогодні на засідання Кабміну повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вже 12 країн погодилися допомагати, а багато хто допомагав і до цього.

"Наприклад, системні оператори деяких країн Європи передавали "Укренерго" обладнання останні 8 місяців. Тому в України є і будуть резерви, аби відновлювати зруйновану інфраструктуру. Держава готується та запасається додатковим обладнанням і українці так само мають готуватися до складної зими та мати запаси всього необхідного", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Евакуація з окремих регіонів застосовуватиметься в останню чергу як екстрений крок. Українцям слід готуватися до складної зими, - Шмигаль

Автор: 

енергетика (2597) електроенергія (6198) Шмигаль Денис (4574)


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Тобто знов Захід робить те, що не зробила за 8 місяців ЗЄвлада.

А навіщо нам взагалі такий президент, такий кабмін, така монобільшість, від яких ніякої користі і лише збитки?
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01.11.2022 18:31 Відповісти
 
 