Україна домовляється про збільшення поставок обладнання для відновлення інфраструктури. Вже 12 країн готові допомагати, - Шмигаль

Уряд України продовжує домовлятися з партнерами про збільшення поставок обладнання для відновлення інфраструктури, а також про мобільні джерела живлення й обігріву.

Про це сьогодні на засідання Кабміну повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вже 12 країн погодилися допомагати, а багато хто допомагав і до цього.

"Наприклад, системні оператори деяких країн Європи передавали "Укренерго" обладнання останні 8 місяців. Тому в України є і будуть резерви, аби відновлювати зруйновану інфраструктуру. Держава готується та запасається додатковим обладнанням і українці так само мають готуватися до складної зими та мати запаси всього необхідного", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Евакуація з окремих регіонів застосовуватиметься в останню чергу як екстрений крок. Українцям слід готуватися до складної зими, - Шмигаль