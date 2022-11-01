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Україна домовляється про збільшення поставок обладнання для відновлення інфраструктури. Вже 12 країн готові допомагати, - Шмигаль
Уряд України продовжує домовлятися з партнерами про збільшення поставок обладнання для відновлення інфраструктури, а також про мобільні джерела живлення й обігріву.
Про це сьогодні на засідання Кабміну повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вже 12 країн погодилися допомагати, а багато хто допомагав і до цього.
"Наприклад, системні оператори деяких країн Європи передавали "Укренерго" обладнання останні 8 місяців. Тому в України є і будуть резерви, аби відновлювати зруйновану інфраструктуру. Держава готується та запасається додатковим обладнанням і українці так само мають готуватися до складної зими та мати запаси всього необхідного", - йдеться у повідомленні.
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А навіщо нам взагалі такий президент, такий кабмін, така монобільшість, від яких ніякої користі і лише збитки?