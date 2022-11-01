Росіяни продовжують примусове переміщення людей на захопленій частині Херсонщини. Окупаційна адміністрація перенесена до Скадовська, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на окупованій Херсонщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштаба ЗСУ
У повідомленні зазначається: "Окупанти продовжують примусове переміщення цивільного населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Ворог вдається до залякування цивільних мешканців, поширюючи інформацію про можливий підрив греблі Каховської ГЕС. Водночас, місцеве населення позбавлене засобів комунікації.
Російську окупаційну адміністрацію Херсона переміщено до міста Скадовськ".
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Olexa Pluzh
показати весь коментар01.11.2022 19:29 Відповісти Мені подобається 1
Бенина Мама
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vterra w
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