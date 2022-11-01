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Росіяни продовжують примусове переміщення людей на захопленій частині Херсонщини. Окупаційна адміністрація перенесена до Скадовська, - Генштаб

окупанти,окупація

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на окупованій Херсонщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштаба ЗСУ

У повідомленні зазначається: "Окупанти продовжують примусове переміщення цивільного населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Ворог вдається до залякування цивільних мешканців, поширюючи інформацію про можливий підрив греблі Каховської ГЕС. Водночас, місцеве населення позбавлене засобів комунікації.

Російську окупаційну адміністрацію Херсона переміщено до міста Скадовськ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни збільшують масштаби депортації українців з окупованих територій Херсонщини

Автор: 

Генштаб ЗС (6582) окупація (6697) Скадовськ (68) Херсонська область (5759)


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радимо до орм'яньська, поки що....
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01.11.2022 19:29 Відповісти
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01.11.2022 19:29 Відповісти
будуть підривати гес, щоб європа менше робила санкцій то хочуть зменшити кількість вбитих затопленнями
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01.11.2022 21:08 Відповісти
 
 