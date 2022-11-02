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Українці за місяць збільшили купівлю валюти у банках на 50%

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В жовтні 2022 року українці продали банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 322,6 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 571,9 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 249,4 млн доларів.

Про це йдеться в даних Національного банку України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таким чином, у жовтні українці збільшили купівлю валюти майже на 50% порівняно з вереснем, коли вони купили 169,6 млн. доларів.

Всього з початку 2022 року населення продало валюти на 11 700,8 млн доларів і купило на 11 569,5 млн доларів. Чистий продаж склав 131,3 млн доларів.

Нагадаємо, НБУ з 21 липня дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту за умови розміщення на депозит терміном більше трьох місяців.

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Дані показують, що за жовтень населення купило безготівкову валюту на 200,0 млн доларів. Порівняно з вереснем ця сума практично не змінилася.

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Топ коментарі
+4
зеленые не обманули , это пенсионеры всю валюту скупают
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02.11.2022 10:48
+4
Запас валюты должен быть, ведь рано или позно зеленскому прийдется открыть границы
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02.11.2022 10:55
+3
А брешуть що українці зубожіли.
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02.11.2022 10:56
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зеленые не обманули , это пенсионеры всю валюту скупают
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02.11.2022 10:48 Відповісти
а вчителі здають 4000
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02.11.2022 10:58 Відповісти
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03.11.2022 09:14 Відповісти
Українці валюту скуповують, на гелендвагенах розсікають, за кордонов відпочивають (гуйзна від чого)...
Я, певно, в альтернативній Україні жию...
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02.11.2022 10:53 Відповісти
То не українці, а жиди.
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02.11.2022 10:56 Відповісти
Атож, атож!
Хіба можуть українці стати хитродупими панами або підпанками?
Гуйня яка!
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02.11.2022 11:00 Відповісти
У нас уже немає ні заробітчан ні моряків, які б приносили валюту.
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02.11.2022 10:55 Відповісти
азіров не все витряс
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02.11.2022 10:59 Відповісти
Вава повернув заробітчан в Україну як і обіцяв. Пацан сказав - пацан зробив.
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02.11.2022 11:00 Відповісти
Запас валюты должен быть, ведь рано или позно зеленскому прийдется открыть границы
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02.11.2022 10:55 Відповісти
Вже є програма "мобілізації" на відбудову.Цю зиму переживуть не всі.Ті,хто виживе,будуть потрібні тут.Ніхто,нічого не буде відкривати ще дуже і дуже довго.Так що скоро цю валюту понесуть назад ,в обмінники.
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02.11.2022 14:45 Відповісти
А брешуть що українці зубожіли.
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02.11.2022 10:56 Відповісти
Тссс, а то данила гетманец услышыт
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02.11.2022 11:25 Відповісти
1.000.000 людей в Украине ежемесячно и без задержек получает ОТ 40.000 гривен в месяц. потратить их на хлеб и воду невозможно.
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02.11.2022 11:05 Відповісти
 
 