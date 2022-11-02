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109 церков в Україні приховують підпорядкування Московському патріархату, - Опендатабот

упц,мп

В Україні зараз діють 109 церков, які не вказали приналежність до Російської православної церкви (Московського патріархату).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані платформи для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Зазначається, що 17 січня 2022 набула чинності оновлена версія статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації". Згідно зі змінами, передбаченими цією статтею, усі релігійні установи, які підпорядковуються релігійним організаціям з країни, яка здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України, зобов’язані у своїй повній назві, зазначеній у їхньому статуті (положенні), відображати свою приналежність.

Таким чином, церкви та інші релігійні об'єднання під керівництвом Московського патріархату мали внести зміни до своєї офіційної назви та подати відповідні зміни до свого статуту або положення на реєстрацію в ЄДР. Статут тих організацій, які не зробили цього, втратив чинність у частині, якою визначається повна офіційна назва. А в назві установи в ЄДР з'явилась відповідна примітка.

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"Опендатабот перевірив зміни у засновниках та назвах релігійних організацій в ЄДР та знайшов, що 67 церков лише з Чернівецької (області) отримали офіційну назву "Релігійна організація не вказала приналежність до російської православної церкви Московського патріархату. Загалом наразі в реєстрі є інформація про 109 таких релігійних установ. Цікаво, що ще перед вторгненням РФ лише 34 церкви офіційно мали ознаки зв’язків з патріархатом країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за період з початку повномасштабної війни відкрито 23 кримінальних провадження щодо служителів церков під провадженням патріархату країни-агресора.

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Топ коментарі
+10
Верховній Раді треба законом заборонити філіал в Україні банди ФСБ-РПЦ як джерело терроризму, розпалювання ворожнечи та небезпеки для держави та громадян. Конфіскація майна це вже похідне але необхідне.
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02.11.2022 13:34
+10
Это даже не агентурная сеть, это настоящие колонии крыс!
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02.11.2022 13:35
+6
підірвати разом з прихожанами
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02.11.2022 13:30
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підірвати разом з прихожанами
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02.11.2022 13:30 Відповісти
Шо Лаври, не мели
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02.11.2022 13:57 Відповісти
розцілуй кожного у сраку
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02.11.2022 17:45 Відповісти
Я маю на увазі що архітектурні історичні па'ятники такі Печерська Почаївська лавра, повинні бути під ПЦу, у попів московських на расію
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02.11.2022 17:50 Відповісти
куди дивиться СБУ ???
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02.11.2022 13:31 Відповісти
Вони заарештували крота,яка з 2019 рила в СБУ на користь орків. Молодая,красивая
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02.11.2022 13:36 Відповісти
Верховній Раді треба законом заборонити філіал в Україні банди ФСБ-РПЦ як джерело терроризму, розпалювання ворожнечи та небезпеки для держави та громадян. Конфіскація майна це вже похідне але необхідне.
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02.11.2022 13:34 Відповісти
Это даже не агентурная сеть, это настоящие колонии крыс!
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02.11.2022 13:35 Відповісти
на бога сподівайся, але й сам не дури
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02.11.2022 13:36 Відповісти
Если агенты спецслужб России одевают рясы, то их что нельзя арестовать???
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02.11.2022 13:38 Відповісти
Закримти їх, попів прогнати на мокшанські болота, а храми віддати громадам, вони туди призначать капелінів і все буде Україна.
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02.11.2022 13:42 Відповісти
Get them all the fuck out from Ukraine. It's a known fact that this church was, is, and always will be the KGB/FSB extension.
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02.11.2022 13:45 Відповісти
100%!!!
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02.11.2022 13:54 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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02.11.2022 13:53 Відповісти
Що вже казати про інші регіони, якщо на заході держави ці попи зараз принишкли і ні пари з уст та й до того ж є ті, хто їх захищає з піною на губі. Вони не приходять ховати наших військових та їх там і бачити ніхто не хоче, отже чекають, коли закінчиться війна і вони знову повилазять.
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02.11.2022 13:54 Відповісти
На території України зареєстовані тисячі юридичних осіб - релігійних організацій, що здійснюють свою діяльність під егідою церковників рашистської пітьми (читай - спецслужб ворога).
Як правило, у назві цих ЮО міститься абревіатура "УПЦ", а про відношення до МП не зазначається.
Оскільки теперішня редакція Кодексу адміністративного судочинства (КАС) і судова практика не дають можливість кожному небайдужому громадянину чи громадській організації виграти справу за позовом про скасування держреєстрації такої ЮО, що порушує Закон (начебто ці позивачі не є належними і не є зацікавленими), тому адмінпозови мав би вже півроку як подавати відповідний держорган, який, однак, бездіє.
Тому, щоб зрушити з мертвої точки процес ліквідації офіційного статусу промосковської агентурної мережі, не задіюючи при цьому держоргани для уникнення звинувачень влади у політизації релігійного життя громадян, треба внести відповідні зміни до КАС, щоби будь-яка особа могла оскаржити в адмінсуді офіційний юридичний статус формувань, які існують під впливом ворожих сил і порушують законодавство про релігійні організації.
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02.11.2022 14:11 Відповісти
Рекомендую вважати таке приховування підставою для інкримінації державної зради та фізичної зачистки цих філіалів спецслужб рф.
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02.11.2022 14:50 Відповісти
релігія це морок.

але парадокс у тому що найкраще рішення проти релігії це власна релігія.
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03.11.2022 00:10 Відповісти
 
 