109 церков в Україні приховують підпорядкування Московському патріархату, - Опендатабот

В Україні зараз діють 109 церков, які не вказали приналежність до Російської православної церкви (Московського патріархату).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані платформи для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Зазначається, що 17 січня 2022 набула чинності оновлена версія статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації". Згідно зі змінами, передбаченими цією статтею, усі релігійні установи, які підпорядковуються релігійним організаціям з країни, яка здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України, зобов’язані у своїй повній назві, зазначеній у їхньому статуті (положенні), відображати свою приналежність.

Таким чином, церкви та інші релігійні об'єднання під керівництвом Московського патріархату мали внести зміни до своєї офіційної назви та подати відповідні зміни до свого статуту або положення на реєстрацію в ЄДР. Статут тих організацій, які не зробили цього, втратив чинність у частині, якою визначається повна офіційна назва. А в назві установи в ЄДР з'явилась відповідна примітка.

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"Опендатабот перевірив зміни у засновниках та назвах релігійних організацій в ЄДР та знайшов, що 67 церков лише з Чернівецької (області) отримали офіційну назву "Релігійна організація не вказала приналежність до російської православної церкви Московського патріархату. Загалом наразі в реєстрі є інформація про 109 таких релігійних установ. Цікаво, що ще перед вторгненням РФ лише 34 церкви офіційно мали ознаки зв’язків з патріархатом країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за період з початку повномасштабної війни відкрито 23 кримінальних провадження щодо служителів церков під провадженням патріархату країни-агресора.