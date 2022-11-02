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Богуслаєв (134) перейменування (582) Хмельниччина (914)

Вулицю, названу на честь Богуслаєва, перейменували на Хмельниччині

богуслаєв

У місті Волочиськ на Хмельниччині вулицю В’ячеслава Богуслаєва, названу на честь президента акціонерного товариства "Мотор Січ", перейменували на Привокзальну.

Про це повідомляє "Суспільне Хмельницький", інформує Цензор.НЕТ.

Рішення ухвалили на засіданні Волочиської міської ради. Всі 18 зареєстрованих депутатів проголосували "за".

У проєкті рішення Волочиської міської ради зазначається, що назву вулиці змінюють за рекомендацією постійних комісій з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, туризму, молоді та спорту, регламенту, депутатської діяльності, етики, прав людини та законності, земельних відносин, архітектури, будівництва, планування територій, природокористування, благоустрою та екології.

Нагадаємо, 23 жовтня СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у колабораційній діяльності та допомозі державі-агресору. Суд відправив його під варту на 2 місяці.

Також читайте: Богуслаєв на початку війни наказав розукомплектувати гелікоптери, - генпрокурор Костін

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Топ коментарі
+14
Гавняний совок.
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02.11.2022 13:52
+12
А яким боком цей зрадник до міста на Хмельниччині і це ж хтось автор назвати так цю вулицю.
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02.11.2022 13:57
+7
Ещё и улицу назвали в честь этой гниды?! Встречал мнения, что это чмо конструктор, ученый и тд. Хрень всё это. Мразь поставлена кремлем, чтобы мешать заводу и сливать секреты. Даже намека на пользу оно не принесло заводу.
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02.11.2022 14:03
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Гавняний совок.
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02.11.2022 13:52 Відповісти
А до 2019 року скільки двигунів до гелікоптерів було поставлено до рф?
Не будете ж ви насправді брехати про те, що у період 2014-2019 Моторсіч не поставляла двигуни до рф?
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02.11.2022 14:13 Відповісти
так взнайте і розкажіть нам !!! думаю що з 2014 по 2019 рік, доки до влади в Україні, під гаслами "какая разніча", "нужно прекращать вайну", "ми жюе братья", не прийшло це 95-анальне, криворагульне, зелене, наркоманське чмо -жодного !!! Бо влада Порошенка розбудовувала українську армію, знищинену зрадником, вітію ялинковичем, а зе тим часом знімав дибільні серіальчики, казав що Україна схожа на "дешеву повію", купляв на зароблені у кацапів гроші кваритири в мацкві і у окупованому Криму !!!

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02.11.2022 14:20 Відповісти
думаю проти Пороха за продаж двигунів всякі сірожи лещенки, гнапи і наєми підняли б епохальну хвилю лайна

це зараз вони трохи засліпли, а тоді були соколи
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02.11.2022 14:28 Відповісти
ну так !!! за гроші однієї вушивої жи2олігархічної бабусі лили лайно з беніх аналів на кшталт Г+Г, на Порошенка, на ЗСУ, на українців та їх європейській вибір, топили за кацапію )(уйло, сруцькій мір !!!


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02.11.2022 14:56 Відповісти
вони ж гвалт про "свинаруків" підняли, у 2018-19 рр., тільки за те що ті купляли в кацапів, звісно що нелегально, клестрони до систем ППО С300, інше обладнання !!! звинувачення було таке - купляли у ворога і без тендеру !!! справа "свинаркуків" , зшита білими нритками провалилася, а клестрони до с300 вилучені кишеньковим дбр, віддали в ЗСУ тільки в травні 2022 року !!!
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02.11.2022 15:05 Відповісти
Там не тіки клістрони.
Ще й оптика з рашиських танків, які тепер через це досі стоять на базах консервації.
Їх могло бути набагато більше якщо б єрмаки-буданови не здали рашистам нашу агентуру
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02.11.2022 16:35 Відповісти
ну так !!! там було багато спорядження військового призначення, в основному для совкової, пост совкової зброї, яке більше практично ніде не можна було придбати таємним чином ...
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02.11.2022 16:40 Відповісти
Брехня. Поставляв Боголюбський двигуни до РФ при Порошенкові так само, як і при Зеленському. Звісно, що не напряму - а через ті ж самі хорватські фірми. Було розслідування з цього приводу ще у 2017му.
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05.11.2022 01:44 Відповісти
«Не сотвори собі кумира…»
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02.11.2022 13:55 Відповісти
Так отож! Вулиці слід називати іменами політиків не раніше, як через 50 років після їхньої смерті! Це не стосується мучеників, яких убили вороги.
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02.11.2022 14:42 Відповісти
А яким боком цей зрадник до міста на Хмельниччині і це ж хтось автор назвати так цю вулицю.
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02.11.2022 13:57 Відповісти
він там в радянські часи керував місцевим заводом.
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02.11.2022 14:09 Відповісти
зрозуміло
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02.11.2022 14:24 Відповісти
Треба було на вулицю Петлюри!
Стшнні московські воші а ще страшніші українські гниди.
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02.11.2022 14:03 Відповісти
там вже є вулиця Петлюри )
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02.11.2022 14:11 Відповісти
тоді, слід було перейменувати, на Героя України, провідника ОУН УПА Андрія Мельника !!!
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02.11.2022 14:13 Відповісти
Петлюра- таке ж розпіарене лай-но як і ЗЕленський.
Спочатку обидва давили справжніх патріотів разом з врємєнним правітельством в Пітербурзі. А потім - дивились в очі Троцького в пошуках миру, аж поки армія не розбіглась бо не було ніяких наказів, а більшовики наступали вже під Кременчугом

Петлюра в 1917 був за автономію а не незалежність. І разом з іншими автономістами і рашистами подавив повстання "самостійників" Миколи Міхновського і полку ім.Полуботка в Києві, в липні 1917 року. Потім ці самі "автономісти"- популісти гноїли перший український корпус Скоропадського в промерзлих вагонах без їжі і зимового одягу. Боялись аби тільки Скоропадський часом не захопив владу...
А потім отримали від рашки по голові і різко перевзулись в патріотів.
Автономісти 1917 року і ЗЕлені 2019 це брати.
Не здивуюсь якщо потім і про ЗЕ будуть писати книги як про спасітєля нації
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02.11.2022 16:43 Відповісти
Ну а шо ви хотіли... Я скоріше здивуюсь якщо нашому наріду потім не розповідатимуть який Зеленський великий рятівник держави...
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02.11.2022 16:51 Відповісти
Ещё и улицу назвали в честь этой гниды?! Встречал мнения, что это чмо конструктор, ученый и тд. Хрень всё это. Мразь поставлена кремлем, чтобы мешать заводу и сливать секреты. Даже намека на пользу оно не принесло заводу.
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02.11.2022 14:03 Відповісти
Он такой же "вертолётчик", как Кучма- "ракетчик".
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02.11.2022 14:26 Відповісти
Може й саму Хмельччину треба переіменувати?
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02.11.2022 14:09 Відповісти
Хмельницький воював проти росіі?
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02.11.2022 14:23 Відповісти
Ага, воював. Оріцатєльно...
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02.11.2022 15:46 Відповісти
Союз Гетьманщини зі Швецією у 1657 році. Коли Хмель зрозумів що московія знюхалась з ляхами
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02.11.2022 18:05 Відповісти
У місті Волочиськ на Хмельниччині вулицю В'ячеслава Богуслаєва, названу на честь президента акціонерного товариства "Мотор Січ", перейменували на Привокзальну.

А президентом якого товариства є пан Привокзальний?
)))
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02.11.2022 14:16 Відповісти
от не розумію чому? чому вулицю назвали на честь кацапської мерзоти богуслаєва??

чому не Василя Пелеша наприклад? це той хлопець якому кацапи відрубали руку за тризуб, не маючи змогу повноцінно воювати від підвозив на передову набої, нещодавно загинув

вперше помітив що певну частину своїх співвідчизників я не розумію після виборів Зеленського, і з того часу це відчуття лише посилюється

якого біса? ви там на хмельниччині шо хворі?
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02.11.2022 14:16 Відповісти
Цю вулицю на честь Богуслаєва назвали ще в 70-х роках, при совку. Тепер от з'явився привід перейменувати.
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02.11.2022 14:22 Відповісти
бляха, ну слава Богу хоч не зараз, бо я вже нічому не дивуюся) але інколи офігєваю)
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02.11.2022 14:30 Відповісти
Точно при совке? Или в 90-х?
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02.11.2022 19:11 Відповісти
Так, хворі. Дуже часто захищають різних ватних ворюг: "він же нам тут дорогу зробив", "він же нам дрова привіз"...
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02.11.2022 14:29 Відповісти
ой шоб їм ті дрова поперек пічки стали)
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02.11.2022 14:32 Відповісти
Облиште. Хмельницька область - одна з лідерів в Україні по кількості добровольців та мобілізованих до війська. Я не ділю Україну на регіони, але в цій ситуації ваш "наїзд" на хмельничан безпідставний
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02.11.2022 15:02 Відповісти
Це вже якими баранами треба бути ,що б назвати вулицю на честь живого ворога України.
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02.11.2022 14:34 Відповісти
Мне просто интересно, кто эти болбо. бы, кто назвал улицу в его честь!? Оно ж ещё живое б,ля!
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02.11.2022 15:05 Відповісти
Треба було перейменувати ії в вулицю Зеленського !
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02.11.2022 15:40 Відповісти
 
 