Вулицю, названу на честь Богуслаєва, перейменували на Хмельниччині
У місті Волочиськ на Хмельниччині вулицю В’ячеслава Богуслаєва, названу на честь президента акціонерного товариства "Мотор Січ", перейменували на Привокзальну.
Про це повідомляє "Суспільне Хмельницький", інформує Цензор.НЕТ.
Рішення ухвалили на засіданні Волочиської міської ради. Всі 18 зареєстрованих депутатів проголосували "за".
У проєкті рішення Волочиської міської ради зазначається, що назву вулиці змінюють за рекомендацією постійних комісій з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, туризму, молоді та спорту, регламенту, депутатської діяльності, етики, прав людини та законності, земельних відносин, архітектури, будівництва, планування територій, природокористування, благоустрою та екології.
Нагадаємо, 23 жовтня СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у колабораційній діяльності та допомозі державі-агресору. Суд відправив його під варту на 2 місяці.
Будь ласка, зачекайте...
Не будете ж ви насправді брехати про те, що у період 2014-2019 Моторсіч не поставляла двигуни до рф?
це зараз вони трохи засліпли, а тоді були соколи
Ще й оптика з рашиських танків, які тепер через це досі стоять на базах консервації.
Їх могло бути набагато більше якщо б єрмаки-буданови не здали рашистам нашу агентуру
Стшнні московські воші а ще страшніші українські гниди.
Спочатку обидва давили справжніх патріотів разом з врємєнним правітельством в Пітербурзі. А потім - дивились в очі Троцького в пошуках миру, аж поки армія не розбіглась бо не було ніяких наказів, а більшовики наступали вже під Кременчугом
Петлюра в 1917 був за автономію а не незалежність. І разом з іншими автономістами і рашистами подавив повстання "самостійників" Миколи Міхновського і полку ім.Полуботка в Києві, в липні 1917 року. Потім ці самі "автономісти"- популісти гноїли перший український корпус Скоропадського в промерзлих вагонах без їжі і зимового одягу. Боялись аби тільки Скоропадський часом не захопив владу...
А потім отримали від рашки по голові і різко перевзулись в патріотів.
Автономісти 1917 року і ЗЕлені 2019 це брати.
Не здивуюсь якщо потім і про ЗЕ будуть писати книги як про спасітєля нації
А президентом якого товариства є пан Привокзальний?
)))
чому не Василя Пелеша наприклад? це той хлопець якому кацапи відрубали руку за тризуб, не маючи змогу повноцінно воювати від підвозив на передову набої, нещодавно загинув
вперше помітив що певну частину своїх співвідчизників я не розумію після виборів Зеленського, і з того часу це відчуття лише посилюється
якого біса? ви там на хмельниччині шо хворі?