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Запорізька АЕС відновила теплопостачання Енергодару, - "Енергоатом"

енергодар

Запорізька атомна електростанція відновила теплопостачання міста Енергодар, перевівши два енергоблоки у стан "гарячий зупин".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у телеграмі.

"Сьогодні, 2 листопада 2022 року, силами українського персоналу ЗАЕС відновлено теплопостачання в Енергодарі. Також у житлових будинках з’явилася гаряча вода. Це стало можливим після переведення двох блоків станції у стан гарячого зупину", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз працівники Запорізької АЕС продовжують виконувати роботи із запуску систем для відновлення теплопостачання в місті Енергодар.

Наразі температура води становить 51 градус за Цельсієм. Цього недостатньо для забезпечення Енергодару теплопостачанням та гарячою водою в повному обсязі. Однак навіть така температура дає можливість уберегти комунальні мережі міста від пошкодження у разі настання холодів.

В Енергоатомі нагадали, що з травня тепло- та водопостачання енергодарців забезпечує Запорізька АЕС, а не Запорізька ТЕС, яку через терористичні дії російських окупантів довелося зупинити. Внаслідок постійних обстрілів ЗАЕС військовими РФ та руйнування енергетичної інфраструктури 11 вересня Запорізька АЕС була повністю зупинена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок обстрілу росіянами Енергодару частина міста залишилися без світла

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С этими обстрелами Энергодара бред какой-то. Кацапы сами обстреливают, а потом разрешают нашему персоналу все восстановить. Логика где?
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02.11.2022 14:19 Відповісти
Логіка там -->
<-- орки там.

Це якщо коротко.
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02.11.2022 14:43 Відповісти
Це ж росія - фейл стейт. Черговий наркоман типу мотороли обдовбається та піде стріляти по страшних бандерівцях, які йому привиділись в кущах. А потім протверезіє пойме що херню зробив та буде через це сам мерзнути, і відправить місцевих ремонтувати, бо ширятись на холоді якось не комільфо.
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02.11.2022 15:18 Відповісти
 
 