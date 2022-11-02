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армія рф (16200) мобілізація (2876) Генічеськ (38) Хлань (119)

Окупанти використовують Генічеськ як базу для навчання мобілізованих росіян

мобілізація

Російські окупанти використовують Генічеськ, який розташований у Херсонській області біля Криму, як базу для навчань мобілізованих військових.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"В Генічеську зараз перебуває дуже багато військ РФ. Вони почали стягувати туди своїх військових і якраз Генічеськ вони почали першим використовувати як базу навчання для ось цих мобілізованих, які їдуть з РФ", – каже депутат.

"Вони їдуть в Генічеськ, там зупиняються, їх розселяють зараз на Арабатській стрілці, там, де бази відпочинку. Але здебільше туди ближче до Стрілкового. Там вони проводять такі швидкі курси навчання і їх відправляють в сторону фронту, в сторону лівого берега Дніпра і правого берега", – додав він.

Хлань також повідомив, що мобілізованих також відправляють будувати фортифікаційні споруди вздовж річки Дніпро на Херсонщині.

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Топ коментарі
+6
Американці, рідненькі, дайте парочку ракет Atacams...
Ну, ми ж маємо право по рідному Генічеську вдарити.
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02.11.2022 14:38
+5
Позасирали собою всі курортні міста 🤮
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02.11.2022 14:31
+3
Кучнее собирайте своих чмобиков чтобы лишний раз боеприпасы не тратить.
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02.11.2022 14:43
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Позасирали собою всі курортні міста 🤮
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02.11.2022 14:31 Відповісти
Якась дивна нестабільна інформація....то орки ідуть геть з Херсонщини, то пункти навчання і окопи риють....була здивована уранці інформацією про моє місто з атакою....але її не було. Пишіть менше,але правдивіше і тільки з правдивих ресурсів
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02.11.2022 14:33 Відповісти
ви бачили, по карті , де той Генічеськ ???
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02.11.2022 14:40 Відповісти
Я написала про Херсонщину в світі останніх новин. Де ви бачили назву міста. Я добре карту знаю.
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02.11.2022 15:16 Відповісти
про Генічеськ ця стаття ...
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02.11.2022 15:39 Відповісти
орки ідуть геть з Херсонщини - вже давно не актуально.
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02.11.2022 14:47 Відповісти
Американці, рідненькі, дайте парочку ракет Atacams...
Ну, ми ж маємо право по рідному Генічеську вдарити.
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02.11.2022 14:38 Відповісти
А кто вам сказал что не бьют?) Новофедоровка была после обеда, а с утра большая бавовна была в Новоалексеевке, это 12 км от Геническа... А если с этих мест ночью смотреть в сторону Крыма, то направление от Джанкоя до Керчи постоянная бавовна в небе) А сколько летит и гудит в том направлении и это точно не самолеты)))
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02.11.2022 18:50 Відповісти
Кучнее собирайте своих чмобиков чтобы лишний раз боеприпасы не тратить.
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02.11.2022 14:43 Відповісти
Better build more morgues/crematoriums there, too. Very soon, there's gonna be a steady stream of highly perishable meat heading that way.
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02.11.2022 14:49 Відповісти
 
 