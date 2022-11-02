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Севастополь (550) Чорноморський флот рф (618)

Наслідки атаки дронів у Севастополі. ФОТО З СУПУТНИКА

Севастопольську бухту після нещоданьої атаки дронів сфотографували з супутника.

Знімки оприлюднив у твіттері OSINT-аналітик Бенджамін Пітетт, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Супутникові зображення, зроблені вчора (1 листопада – 24 канал) о 05:35 та 11:06 UTC, показують два фрегати класу "Адмірал Григорович", які зараз дислокуються в Чорному морі, пришвартовані в порту", - відзначив аналітик.

Наслідки атаки дронів у Севастополі 01Наслідки атаки дронів у Севастополі 02

На першій фотографії можна побачити, як корабель перебував на буксирі, а вже через 5 годин фрегат класу "Адмірал Григорович" розташували біля швартової стінки Стрілецької бухти.

Можна припустити, що на кадрі зображений саме фрегат "Адмірал Макаров", втім характер ушкоджень неможливо оцінити через те, що його права сторона "прихована" від супутника.

Читайте: Путін заявив, що масований ракетний удар по інфраструктурі Україні є відповіддю на атаку кораблів російського Чорноморського флоту

Також в мережі припускають, що на фотографії зображені "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен".

Наслідки атаки дронів у Севастополі 03

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Топ коментарі
+20
Короче в етой бухте еще работы не початыйкрай. Так кучненько все стоят там беспечно что на берегу что в воде, там бы ракетами типо Точка У отработать всю ту территорию
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02.11.2022 15:27
+19
Ніфига на тих знімках не видно. Принаймні мені. Нехай фахівці розбираються..
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02.11.2022 15:16
+18
Нада бы по этой хировене лупануть как-то. Это топливные баки?
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02.11.2022 15:19
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Малость подрончили бухту - да, рузьге?
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02.11.2022 15:14 Відповісти
Побухтили бухту бухтнутым каZZапам
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02.11.2022 19:31 Відповісти
Ніфига на тих знімках не видно. Принаймні мені. Нехай фахівці розбираються..
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02.11.2022 15:16 Відповісти
Надо притулу попросить, у него наверняка лучше фотки с народного спутника, там и разрешение 25 см)))
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02.11.2022 19:14 Відповісти
Там якийсь хитрий супутник. Він працює якимись радіолучами. На фотці буде рентген тих обізян.
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02.11.2022 20:42 Відповісти
так притула ще незвбрав гроші на фотки!
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02.11.2022 22:47 Відповісти
ну, к слову сказать, ничего на фото и нет. я уж надеялся хоть на один притопленый
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02.11.2022 15:16 Відповісти
Нада бы по этой хировене лупануть как-то. Это топливные баки?
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02.11.2022 15:19 Відповісти
То ж були морські дрони, а не земноводні
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02.11.2022 15:21 Відповісти
Знач нада такой водный большой дрон, с которого из отсека вылетит маленький или ракетка не большая и прямо по тем цыстернам
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02.11.2022 15:28 Відповісти
є такий. Називається фрегат "Гетьман Сагайдачний". Його на початку вторгнення втопили, щоб його не втопили кацапи (нічого не нагадує?)
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02.11.2022 16:05 Відповісти
Да вот это жирная цель

И выше еще что то такое лежит
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02.11.2022 15:22 Відповісти
Там бы ГСМ в низ по склону растекся шо все лоханки бы захорелись, да и от брызгов тоже бы огонь разлетелся
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02.11.2022 15:27 Відповісти
Зернохранилище.
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02.11.2022 15:44 Відповісти
Доковая бухта.
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02.11.2022 15:47 Відповісти
жаль
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02.11.2022 15:49 Відповісти
Можем повторить
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02.11.2022 16:48 Відповісти
Элеватор))))
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02.11.2022 22:46 Відповісти
схоже то - зерновий термінал, може тому й поставили кораблі поруч...
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02.11.2022 22:50 Відповісти
Той, шо до берега притулили, думаю для ремонту - "підсмажений".
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02.11.2022 15:20 Відповісти
Ну що ж, наразі занурення а-ля лінкор "Новоросійськ" не вийшло, але початок з підбиття двох фрегатів, тральщика і ще якихось кораблів - не поганий результат.
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02.11.2022 15:20 Відповісти
А что там за бочки огромные стоят рядами и очень просят чтобы по ним прилетела бавовна?
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02.11.2022 15:23 Відповісти
Склады вооружения и топлива
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02.11.2022 15:26 Відповісти
Вище написали, що то зерносховище.
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02.11.2022 16:03 Відповісти
Для чого обдурили людей на неіснуючий спутник Притули?де він?жодного снімку немає,ці фото повинні бути з нашого супутника,з мосту Керчі також були не наші карти,спутнік не працює гроші у людей вкрали
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02.11.2022 15:27 Відповісти
Потому что Притула шоумен шарлатан
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02.11.2022 15:29 Відповісти
Навіщо дурню тут писати? Супутник працює у радіолокаційному діапазоні. Які знімки, які фото, придурок?
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02.11.2022 21:32 Відповісти
тому що контроль над супутником переданий ЗСУ. А ЗСУ цю ситуацію не коментує
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02.11.2022 23:19 Відповісти
Короче в етой бухте еще работы не початыйкрай. Так кучненько все стоят там беспечно что на берегу что в воде, там бы ракетами типо Точка У отработать всю ту территорию
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02.11.2022 15:27 Відповісти
у Точки дальность 120 км
к Евпатории или Симферополю надо сначала подойти
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02.11.2022 16:52 Відповісти
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02.11.2022 15:28 Відповісти
Если ничего не видно, то зачем это публиковать?
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02.11.2022 15:42 Відповісти
Не класу Адмірал Григорович - а фрегат проекту Бурєвєстнік! Таких фрегати три- Адмірал Ессен, Адмірал Макаров і Адмірал Григорович! Понабирають журналюг за оголошеннями
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02.11.2022 15:42 Відповісти
Там (на світлинах) англійською написано https://images.cnscdn.com/images/f/2/4/3/f243bea43e2225c7ac09f30ab95e02d5/576x313.jpg Цілком можливо, що НАТО має свою класифікацію кораблів, подібно до літаків і ракет.
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02.11.2022 16:49 Відповісти
Нічого не бачу. Але я не спеціаліст. Хай спеціалісти по фото розкажуть, що мовляв "ви що не бачите, отам малесенька чорна пляма справа це насправді наслідки від шаленого вибуху який пошкодив 97% корабля і взагалі не ясно яким чином його дотягнули до дока"...
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02.11.2022 15:45 Відповісти
просто фотки, судячи з усього там максимум фарба обгоріла.
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02.11.2022 15:48 Відповісти
на цих світлинах ніц не видко, бо метою атаки НЕ були надводні кораблі кацапів

там самохідна баржа лежить на дні бухти...
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02.11.2022 15:52 Відповісти
Можливо ви маєте рацію, отож нехай лежить та баржа на дні бухти 😊
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02.11.2022 16:50 Відповісти
Ничего не видно но очень интересно,
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02.11.2022 15:59 Відповісти
орки конечно все спрятали, но судя по количеству вони в орколенде вмазали хорошо, нужно добить
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02.11.2022 16:15 Відповісти
‼️Може краще можна роздивитися із супутника Притули ?
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02.11.2022 16:48 Відповісти
Можна роздивитися...але тільки Притулі і більше нікому бо то "сікрєт"!
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02.11.2022 18:44 Відповісти
ні, то на свято
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02.11.2022 21:00 Відповісти
ЗСУ перетворіть ту бухту на ***** говень, будьте ласкаві!
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02.11.2022 17:09 Відповісти
підтопили на зиму, щоб осінні шторми не унесли у відкрите море.
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02.11.2022 20:14 Відповісти
Арестович сказав що будуть фотки з супутника Притули. За 2-3 тижні.
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02.11.2022 20:59 Відповісти
Бл... Супутник Притули не дає фото знімків, бо працює в радіолокаційному діапазоні. Ти хоч школу закінчив, чи тільки 2 коридори?
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02.11.2022 21:34 Відповісти
і що він ловить в радіо діапазоні? розміщення московських ребів?
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02.11.2022 22:57 Відповісти
Ну то що є кінцевим результатом роботи цього супутника? Таблиця розподілу потужності радіохвиль на вибраній точці поверхні Землі? Чи подання результату у наочному вигляді, придатному для сприйняття зоровим аналізатором людини, тобто зображення? Око людини не здатне сприцмати рентгенівські хвилі, проте зображення Сонця в цьому спектрі отримали аже давно і його можна аналізувати
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02.11.2022 23:53 Відповісти
москалі відбулися легким переляком.

надводні дрони виявилися якимись занадто тихоходними, японські торпеди-камікадзе в другій світовій і то швидші.
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03.11.2022 00:08 Відповісти
"Газети читаємо з супутника" - казали вони. Ага, газети, з супутника не мождиво відрізнити флагманський корабль від лодки діда Мазая з зайцями.
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03.11.2022 11:15 Відповісти
 
 