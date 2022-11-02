УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4555 відвідувачів онлайн
Новини
4 799 60
арешт (2497) Боголюбов (293) Коломойський (3109) росія (63594) суд (11507)

Російський суд заочно заарештував Коломойського та Боголюбова

коломойський

Російський суд у Казані заочно заарештував українських бізнесменів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Бізнесменів звинувачують у тому, що разом з іншими учасниками у період із грудня 2006 по жовтень 2007 року вони привласнили понад 800 тисяч тонн нафти, яка була  поставлена "Татнефтью", на загальну суму понад 400 мільйонів доларів.

Також читайте: Рада безпеки РФ оголосила Коломойського любавичським хасидом, принципом яких є перевага над іншими націями

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+40
Нехай Зєленський обміняє Бєню на українських воїнів, які в полоні у расєян.
За прикладом із мудачуком.
показати весь коментар
02.11.2022 17:04
+36
Ну всьо.
Тепер цих двох покидьків ще у патріоти України запишуть.
показати весь коментар
02.11.2022 17:03
+27
Так ради цього ж і "заарештували"))))
показати весь коментар
02.11.2022 17:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну всьо.
Тепер цих двох покидьків ще у патріоти України запишуть.
показати весь коментар
02.11.2022 17:03 Відповісти
Так ради цього ж і "заарештували"))))
показати весь коментар
02.11.2022 17:04 Відповісти
А ми звісно патрійотів не видаємо.
показати весь коментар
02.11.2022 17:14 Відповісти
Вони таке давно роблять. Коли є верогідність, що їх злочинця затримають десь у світі, а потім передадуть США, то вони приймають рішення про арешт та подають його в міжнародний розшук. Тоді є шанс, що корумпований Інтерпол видасть його парашці, тобто в безпечне місце, де він зайвого не скаже.
показати весь коментар
02.11.2022 18:49 Відповісти
Нехай Зєленський обміняє Бєню на українських воїнів, які в полоні у расєян.
За прикладом із мудачуком.
показати весь коментар
02.11.2022 17:04 Відповісти
Зеля може і собою пожертвувати, звісно якщо не сцикун, бо наши співвітчизники собою жертвують
показати весь коментар
02.11.2022 17:51 Відповісти
Користі з нього на фронті немає, а відосіки може як і Навальний - небутерброт записувати
показати весь коментар
02.11.2022 17:53 Відповісти
Підтримую. Замість богуслаєва обміняти цих двох "патріотів" на наших військових полонених.
показати весь коментар
02.11.2022 19:01 Відповісти
Плять - це єдине, що правильно зробили кацапи
показати весь коментар
02.11.2022 17:04 Відповісти
Кацапи нічого не зробили. Попіарили гнид
показати весь коментар
02.11.2022 17:06 Відповісти
...ааааа, он як?
показати весь коментар
02.11.2022 17:13 Відповісти
це прикриття . Бєня хотів продать Україну за 100 млрд. Мабуть частину грошей просто вже взяв
показати весь коментар
02.11.2022 18:16 Відповісти
Курва мать, смiх i грiх....Вот куда теперь бедному еврею податься, кроме Украины?
показати весь коментар
02.11.2022 17:04 Відповісти
...нда, лень, но попробую представить - США -нет, кацапы - нет, Израиль, Бриты? Черт возьми - запутался
показати весь коментар
02.11.2022 17:11 Відповісти
як то куди? на "землі обєтованниє"... тобто кудись в усурійськ під китайську юрисдикцію
показати весь коментар
02.11.2022 17:39 Відповісти
Та туди ж де беня був до приходу до влади зеленського ,в ізраіль.
показати весь коментар
02.11.2022 20:29 Відповісти
Так в Израэле бене тоже цугундер светит, он потому из оттуда и сдристнул под защиту зеленого дерьма.
показати весь коментар
02.11.2022 20:31 Відповісти
Цікаво чому беня не хотів " здриснути" з ізраілю до приходу зеленського?Чому втік до ізраілю при порошенку,якщо йому там "цугундер светит"?
показати весь коментар
02.11.2022 20:36 Відповісти
Потому шо в Израэле на Беню дело открыли в 2019. Он и сдристнул в единственное место, где он хозяин при условии нахождения его ручной обезьянки у власти.
показати весь коментар
02.11.2022 20:40 Відповісти
А можна пруф?Знайшов інфу про відкриття розслідування на коломойського в ізраілі ,в квітні цього року.
показати весь коментар
02.11.2022 20:55 Відповісти
https://www.5.ua/ru/myr/v-yzrayle-rassleduiut-vozmozhnoe-moshennychestvo-kolomoiskoho-y-eho-soratnykov-smy-249212.html Отмечается, что деловые партнеры бизнесмена якобы не выплатили $20 млн за уголь, который был куплен в 2019 году.

А расследование началось в июне 2021,я просто даты слегда перепутал. Sorry.
показати весь коментар
02.11.2022 21:02 Відповісти
А де він тут "затіхарілся"? Щось його не видно і не чути.
показати весь коментар
02.11.2022 20:50 Відповісти
коломойському тепер залишається збудувати ракету і втікнути з планети Земля )))))
де цього єврея ще не шукають ?
показати весь коментар
02.11.2022 17:05 Відповісти
- Обидели Юродивого, отняли копеечку!

(опера Мусоргского "Борис Годунов")
показати весь коментар
02.11.2022 17:05 Відповісти
это 5, известна и постановка...прикольно
показати весь коментар
02.11.2022 17:12 Відповісти
показати весь коментар
02.11.2022 17:24 Відповісти
може руSSкій "суд" захоче їх виміняти на....медведчука??!

а так, арахамія за калАмойского порве одне місце рашистам так само як і за інших руZZкіх Злодіїв на кшталт фрідмана та абрамовича...
показати весь коментар
02.11.2022 17:06 Відповісти
Казламойський справжній Невловимий Джо, бо хто його тільки не збирався посадити за грати, а він і досі у дикій природі гуляє.
показати весь коментар
02.11.2022 17:06 Відповісти
а когда же украинский суд арестует ?
показати весь коментар
02.11.2022 17:06 Відповісти
Зараз не на часі...
показати весь коментар
02.11.2022 17:30 Відповісти
Кого ? Кого арештує? Беню? Аааа, Беню..Ну так він місяць тому відвідував *****, була новина.. все так пафосно, офіційно...просто туди він заходив мабуть по гроші і звіт прийняти, а так...
показати весь коментар
02.11.2022 18:00 Відповісти
Та кофе попити заходив.
показати весь коментар
02.11.2022 20:52 Відповісти
Єдиний вихід компенсувати Ігорь Валєрічу моральний ущєрб з українського бюджету...
показати весь коментар
02.11.2022 17:07 Відповісти
А ти нанеси таку шкоду ворогу, як ці два злодія . Унікальні кадри - можуть одночасно претендувати і на героя України, і на хероя підорашки за нанесення ворожій державі значної шкоди.
показати весь коментар
02.11.2022 20:16 Відповісти
можна беню на парашку видать ?
показати весь коментар
02.11.2022 17:09 Відповісти
Надежней - в США.
показати весь коментар
02.11.2022 18:21 Відповісти
ОРДЕН ЯМУ ЗА ЕНТО ПАЛАГАЕТСЯ!
И ПРОЩЕНИЕ ДОЛГОВ ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА 10 МИЛЛИАРДОВ ГРИВЕН!
показати весь коментар
02.11.2022 17:09 Відповісти
не смеши такими скромными "прибытками". на 100++ уже простили, "надоповторить"...
показати весь коментар
02.11.2022 17:19 Відповісти
Я вообще скромен по жизни.
показати весь коментар
02.11.2022 17:21 Відповісти
Calling this motherfucker with multiple citizenships a "businessman" is quite a stretch, isn't it? But, if the business name is stealing, that he definitely is.
показати весь коментар
02.11.2022 17:10 Відповісти
(with strong russian accent): Forr whom how. Some will call the killing as their business.
показати весь коментар
02.11.2022 18:25 Відповісти
І чого це ерефія так почала турбуватися, адже 16 років пройшло і усіх влаштовувало.
показати весь коментар
02.11.2022 17:21 Відповісти
це гешефт-мокшанам не понять ...насосите еще с дырки..
показати весь коментар
02.11.2022 17:27 Відповісти
Батл: антисимитизм против русафобии!
показати весь коментар
02.11.2022 17:47 Відповісти
Бедный Беня- в Штаты нельзя, в Израиль нельзя, в Парашу вонючую и то нельзя.
Можно только на Банковой сидеть, причём даже не самому...
показати весь коментар
02.11.2022 17:55 Відповісти
Это же просто сказка?
показати весь коментар
02.11.2022 18:02 Відповісти
Та дивiться, кацапи, ще й баб Юльку туди приплетiть, чого доброго... ЗЕло лепо будет, ежели конечно.
показати весь коментар
02.11.2022 18:10 Відповісти
І куди ж хитрому єврею податись?
показати весь коментар
02.11.2022 18:17 Відповісти
пошел пиар по отмыванию коломойши, только этого нам не хватало
показати весь коментар
02.11.2022 18:21 Відповісти
заводят дело а потом зовут договариватся, чтобы коломой правильно подергал за зелю
показати весь коментар
02.11.2022 18:22 Відповісти
Benya tse Ukrainskyi analogovnet, hay ide voruye na rashu!
показати весь коментар
02.11.2022 18:34 Відповісти
А коли наш суд заарештує?
показати весь коментар
02.11.2022 18:59 Відповісти
От і чого Беня не хотів донатити на ЗСУ бо тобі рашка не приняла би на пмж
показати весь коментар
02.11.2022 19:40 Відповісти
Тепер все ясно на кого ці огидні олігархи працюють ,нагадаю щось подібне було до війни відносно мураєва і ще декількох проросійських діячів ,тому треба цих паскудників в Україні заарештувати ,може забули як в інтервю коломойський пропонував продати Україну для рф за 100 мільярдів доларів.
показати весь коментар
02.11.2022 20:07 Відповісти
Це більше схоже на схему евакуації!
показати весь коментар
02.11.2022 20:22 Відповісти
Зеля його захистить і від Їзраїлі, і від Московії і навіть від США. Він навіть від позаблокового союзницва з США відмовився щоб Беню в штат Делавер не здавати.
показати весь коментар
02.11.2022 21:16 Відповісти
потужно переграли кацапи американців і зеслуг
показати весь коментар
02.11.2022 21:42 Відповісти
тепер беню можна в обмінний фонд
показати весь коментар
02.11.2022 21:43 Відповісти
 
 