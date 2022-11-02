Російський суд заочно заарештував Коломойського та Боголюбова
Російський суд у Казані заочно заарештував українських бізнесменів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
Бізнесменів звинувачують у тому, що разом з іншими учасниками у період із грудня 2006 по жовтень 2007 року вони привласнили понад 800 тисяч тонн нафти, яка була поставлена "Татнефтью", на загальну суму понад 400 мільйонів доларів.
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+40 Алла Новосад 5b57f84f
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Будь ласка, зачекайте...
Тепер цих двох покидьків ще у патріоти України запишуть.
За прикладом із мудачуком.
А расследование началось в июне 2021,я просто даты слегда перепутал. Sorry.
де цього єврея ще не шукають ?
(опера Мусоргского "Борис Годунов")
а так, арахамія за калАмойского порве одне місце рашистам так само як і за інших руZZкіх Злодіїв на кшталт фрідмана та абрамовича...
И ПРОЩЕНИЕ ДОЛГОВ ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА 10 МИЛЛИАРДОВ ГРИВЕН!
Можно только на Банковой сидеть, причём даже не самому...