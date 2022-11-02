Російський суд заочно заарештував Коломойського та Боголюбова

Російський суд у Казані заочно заарештував українських бізнесменів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Бізнесменів звинувачують у тому, що разом з іншими учасниками у період із грудня 2006 по жовтень 2007 року вони привласнили понад 800 тисяч тонн нафти, яка була поставлена "Татнефтью", на загальну суму понад 400 мільйонів доларів.

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