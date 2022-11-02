Швейцарія запровадила санкції проти Ірану через постачання дронів Росії
Швейцарія долучилася до санкцій Європейського Союзу проти Ірану у зв’язку з постачанням дронів-камікадзе Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на уряд Швейцарії.
При цьому Федеральний департамент економіки та енергетики спільно з Федеральним департаментом закордонних справ вирішили не ухвалювати санкції ЄС, запроваджені проти Ірану у зв'язку з нинішніми протестами. Зазначається, що рішення було ухвалено з урахуванням усіх внутрішніх і зовнішньополітичних інтересів Швейцарії.
Водночас Швейцарія засудила застосування сили іранськими правоохоронцями під час протестів та закликає Іран виконувати свої зобов’язання щодо прав людини на двосторонньому та багатосторонньому рівнях.
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