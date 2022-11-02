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Іран (1974) санкції (11301) Швейцарія (842) дрони (4305)

Швейцарія запровадила санкції проти Ірану через постачання дронів Росії

іран

Швейцарія долучилася до санкцій Європейського Союзу проти Ірану у зв’язку з постачанням дронів-камікадзе Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на уряд Швейцарії.

При цьому Федеральний департамент економіки та енергетики спільно з Федеральним департаментом закордонних справ вирішили не ухвалювати санкції ЄС, запроваджені проти Ірану у зв'язку з нинішніми протестами. Зазначається, що рішення було ухвалено з урахуванням усіх внутрішніх і зовнішньополітичних інтересів Швейцарії.

Водночас Швейцарія засудила застосування сили іранськими правоохоронцями під час протестів та закликає Іран виконувати свої зобов’язання щодо прав людини на двосторонньому та багатосторонньому рівнях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран заявляє про готовність розслідувати з Україною постачання Росії дронів і обіцяє "не залишитися байдужим"

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Топ коментарі
+5
кому ці санкції страшні? кацапи разом з китаєм,північною кореєю,сиріює,іраном можуть тут залишити замість країни суцільну руїну в тому випадку якщо захід і далі буде протидіяти їм усім в режимі "страшних" санкцій
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02.11.2022 17:26
+4
Санкції не діють. Війна стає все більш жорстокішою та руйнівною для України . ***** *****.
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02.11.2022 17:54
+2
А Украина, которую бомбят санкции не ввела
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02.11.2022 20:05
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кому ці санкції страшні? кацапи разом з китаєм,північною кореєю,сиріює,іраном можуть тут залишити замість країни суцільну руїну в тому випадку якщо захід і далі буде протидіяти їм усім в режимі "страшних" санкцій
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02.11.2022 17:26 Відповісти
Мені дивно що в Ірана який більше 40 років під санкціями, зброя іноді краще ніж у кацапів яким всі в дупу заглядали...ось що коррупція робить
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02.11.2022 17:33 Відповісти
Не люблю Швейцарію, нічого не можу подіяти
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02.11.2022 17:39 Відповісти
Вона теж вас не любить.
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02.11.2022 17:52 Відповісти
Геніально,це просто геніально,я просто в захоплені,пишить,пишить,не зникайте тільки.
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02.11.2022 22:29 Відповісти
Санкції не діють. Війна стає все більш жорстокішою та руйнівною для України . ***** *****.
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02.11.2022 17:54 Відповісти
Так, так, годинник не купила, тому і не любить
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02.11.2022 19:06 Відповісти
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02.11.2022 19:31 Відповісти
А Украина, которую бомбят санкции не ввела
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02.11.2022 20:05 Відповісти
То може б заодно дозволили експорт набоїв для "Гепардів" проти іранських дронів? Бо якось половинчасто...
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03.11.2022 07:53 Відповісти
 
 