ЗСУ знищили ворожі системи ППО в Херсоні, - Хлань. ФОТО
У середу, 2 листопада, ЗСУ завдали удару по окупантах у Херсоні, у результаті чого знищили ворожі системи протиповітряної оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
"ЗСУ завдали надзвичайно вдалого удару по окупантах у Херсоні. На стадіоні "Спартак" (неподалік "Ювілейного") – влучили в системи ППО, які до того ж обстрілювали Миколаїв", - ідеться в дописі.
Топ коментарі
+12 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар02.11.2022 18:01
+10 volodymyr antonshchuk
показати весь коментар02.11.2022 17:58
+7 Dmytro Shevchenko 8b9f8379
показати весь коментар02.11.2022 18:05
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Хлань ще тот казкар - Миколаївобстрілюють з лівого берега.
«Ще раз нагадаю що Хлань дебіл. В школу боксу ЗСУ нанесли удар 18 вересня. Ворожих систем ППО там уражено не було, бо за будівлею стояли макети ППО і відносились вони до військової частини на Пестеля та знаходились Там вже декілька років.
•В самій школі боксу Знаходились системи зв'язку та особистий склад, просто лише зараз один мій підписник зміг туди потрапити і зняти. Тож представники засобів масової інформації, ви зайвий раз подумайте кого ви цитуєте. Бо кожен раз як він щось коментує, це переповідання публікацій наших каналів, помножених на власні фантазії і політичні амбіції.»
‼️🇺🇦❤️⚔️👏👍✌️✊🇺🇦🇱🇹🇫🇮🇮🇩🇨🇿🇯🇵🇳🇴🇪🇺🇹🇷🇩🇪🇦🇿🇬🇧🇸🇪🇨🇦🇺🇸🇪🇪‼️‼️⚔️❤️