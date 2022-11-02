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Херсон (3194) техніка (1782) ЗСУ (7201) Хлань (119)

ЗСУ знищили ворожі системи ППО в Херсоні, - Хлань. ФОТО

херсон

У середу, 2 листопада, ЗСУ завдали удару по окупантах у Херсоні, у результаті чого знищили ворожі системи протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"ЗСУ завдали надзвичайно вдалого удару по окупантах у Херсоні. На стадіоні "Спартак" (неподалік "Ювілейного") – влучили в системи ППО, які до того ж обстрілювали Миколаїв", - ідеться в дописі.

ЗСУ знищили ворожі системи ППО в Херсоні, - Хлань 01

Також читайте: Окупанти використовують Генічеськ як базу для навчання мобілізованих росіян

Автор: 
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Топ коментарі
+12
Гарна робота-виконавцям респект...
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02.11.2022 18:01
+10
Bravo
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02.11.2022 17:58
+7
Отличная работа!!!
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02.11.2022 18:05
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На Военке шо ля?
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02.11.2022 17:56 Відповісти
там к 200-от летию Херсона действо совершалось, под херсонский вальс, "живой ковер" имитировал красным цветом , типо, ланы цветут, затем желтым, мол нивы заколосились...
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02.11.2022 17:59 Відповісти
ДЮСШ (школа боксу)
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02.11.2022 18:03 Відповісти
Фу-ты ну-ты, мабуть, с "Кристаллом" спутал.
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02.11.2022 18:16 Відповісти
Bravo
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02.11.2022 17:58 Відповісти
Гарна робота-виконавцям респект...
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02.11.2022 18:01 Відповісти
і да-Спартак чємпіон...
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02.11.2022 18:02 Відповісти
Отличная работа!!!
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02.11.2022 18:05 Відповісти
системи ППО, які до того ж обстрілювали Миколаїв" Джерело:

Хлань ще тот казкар - Миколаївобстрілюють з лівого берега.
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02.11.2022 18:05 Відповісти
Ну можливо їх туди тимчасово перебазували
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02.11.2022 18:06 Відповісти
Ні. Навіщо їх перебазувати? Поближче до нашої арти? ))
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02.11.2022 18:08 Відповісти
Кого. Хланя?
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02.11.2022 18:10 Відповісти
Шо этот Хлань несёт? Николаев обстреливают с левобережья. С Голопристанского района и Скадовского. И ПВО ниоазу не видел чтобы от туда вылетало. Скорей всег припрятали для дальнейшей транспортировки а наши нашли и уничтожили.
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02.11.2022 18:44 Відповісти
Ось версія Риженко:
«Ще раз нагадаю що Хлань дебіл. В школу боксу ЗСУ нанесли удар 18 вересня. Ворожих систем ППО там уражено не було, бо за будівлею стояли макети ППО і відносились вони до військової частини на Пестеля та знаходились Там вже декілька років.

•В самій школі боксу Знаходились системи зв'язку та особистий склад, просто лише зараз один мій підписник зміг туди потрапити і зняти. Тож представники засобів масової інформації, ви зайвий раз подумайте кого ви цитуєте. Бо кожен раз як він щось коментує, це переповідання публікацій наших каналів, помножених на власні фантазії і політичні амбіції.»
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02.11.2022 18:57 Відповісти
Да, да. Хотел фото скинуть как раз. Не было там прилетов, люди с центра пишут. Хлань баран! Зачем людям голову морочит...
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02.11.2022 19:06 Відповісти
в совочек смести и выкинуть
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02.11.2022 18:08 Відповісти
Поставили зброю на спортплощадке. "Гении" бл*ть. Еще бы в детсаду поставили между бегающими детьми. Московиты хуже нечисти!
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02.11.2022 18:26 Відповісти
Слава Захисникам України !!!
‼️🇺🇦❤️⚔️👏👍✌️✊🇺🇦🇱🇹🇫🇮🇮🇩🇨🇿🇯🇵🇳🇴🇪🇺🇹🇷🇩🇪🇦🇿🇬🇧🇸🇪🇨🇦🇺🇸🇪🇪‼️‼️⚔️❤️
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02.11.2022 18:50 Відповісти
 
 