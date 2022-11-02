ЗСУ знищили ворожі системи ППО в Херсоні, - Хлань. ФОТО

У середу, 2 листопада, ЗСУ завдали удару по окупантах у Херсоні, у результаті чого знищили ворожі системи протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"ЗСУ завдали надзвичайно вдалого удару по окупантах у Херсоні. На стадіоні "Спартак" (неподалік "Ювілейного") – влучили в системи ППО, які до того ж обстрілювали Миколаїв", - ідеться в дописі.

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