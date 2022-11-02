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Львів (3024) Водоканал (128) вода (1168)

У Львові встановлюють водяні колонки як резервне джерело водопостачання

вода

Львівводоканал пробурює нові та відновлює старі колонки із свердловинами у Львові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє комунальне підприємство "Львівводоканал" на своїй сторінці у фейсбуці.

"Львівводоканал" встановив 12 водяних колонок у Львові для забезпечення міста ще одним резервним способом водопостачання", - зазначено у повідомленні.

Починаючи з червня поточного року підприємство почало упорядковувати старі колонки і бурити нові, йдеться в повідомленні.

Місця для нових колонок визначали шляхом геологічної розвідки - гідрогеологи підприємства визначили місця з відповідним водоносним горизонтом і де дотримано санітарних норм. Вода у колонках пройшла лабораторні дослідження.

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"Ці колонки помпують воду із свердловини, вони не беруть воду із міської мережі водопостачання і є абсолютно автономними. На місцях нових свердловин встановили механічні колонки, надані німецькими меценатами як гуманітарну допомогу", - зазначено у повідомленні.

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Топ коментарі
+16
Ти дурний? Колонки водяної у житті не бачив?
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02.11.2022 18:04
+6
Це краще ніж зовсім нічого
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02.11.2022 18:13
+6
ручна помпа - взяв за ручку і чух-чух, вода і потекла. В нас традиційно такі по селах стоять, з 30-40 метрів спокійно помпують.
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02.11.2022 18:15
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очуєть заголовок..ще водяні матраси встановіть..
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02.11.2022 18:00 Відповісти
Дурепа повна? Чи рашистка?
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02.11.2022 18:50 Відповісти
угу, так ж дурепа, як і ти
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02.11.2022 18:59 Відповісти
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02.11.2022 19:27 Відповісти
🤣🤣🤣
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02.11.2022 21:01 Відповісти
Ти дурний? Колонки водяної у житті не бачив?
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02.11.2022 18:04 Відповісти
ранше просто мали назву - "колонка" - й всі знали, що там вода..у кожному другому дворі в Києві є..рукою важіль покачав - є водичка..
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02.11.2022 18:17 Відповісти
Коли "раніше", коли не було акустичних колонок? Але це ж дууже давно було...
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02.11.2022 18:22 Відповісти
ну може в тебе й акустичні воду дають, не буде води - подоїш, може накапає
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02.11.2022 18:24 Відповісти
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02.11.2022 19:29 Відповісти
Ручные насосы?
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02.11.2022 18:05 Відповісти
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02.11.2022 18:13 Відповісти
ручна помпа - взяв за ручку і чух-чух, вода і потекла. В нас традиційно такі по селах стоять, з 30-40 метрів спокійно помпують.
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02.11.2022 18:15 Відповісти
по дворах багатоетажок по 20 років такого плану стоять..
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02.11.2022 18:18 Відповісти
ммм для особо одаренных.... ручной насос это когда рукой нажмеш и идет вода(механический способ добычи воды) электроэнергия не нужна))
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02.11.2022 18:29 Відповісти
качати воду можна і "при світлі сонця і місяця" і з "свєтою"
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02.11.2022 21:33 Відповісти
Це краще ніж зовсім нічого
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02.11.2022 18:13 Відповісти
підніміть без ліфту (не буду знущатись про ведра) 2 бутля по 19 л на 15 поверх..пішки..наприклад
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02.11.2022 18:20 Відповісти
Якщо дуже водички захочеться, то...
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02.11.2022 18:24 Відповісти
аха..пенсіонерам й інвалідам..то так..аж бігом
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02.11.2022 18:26 Відповісти
А що, є вибір? Хоча, хтось може й допомогти. Тут, головне, щоб було що на той поверх виносити...
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02.11.2022 18:28 Відповісти
аха..ті що виїхали, але доюха споживають побутової електроенергії
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02.11.2022 18:32 Відповісти
Орки знову довбанули, пропала електрика, нема води... Ваші пропозиції?
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02.11.2022 18:35 Відповісти
вирубити електрику 95 підземному кварталу..
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02.11.2022 19:01 Відповісти
а не вийде, в них автономне... так що...
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02.11.2022 19:09 Відповісти
В мене є пропозиція....тут не можу озвучить з міркувань прийняття оцього закону -5110
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02.11.2022 19:02 Відповісти
Як припече, то будуть усі носити
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02.11.2022 19:01 Відповісти
всі не будуть..не переймайтесь..печерські липки, урядовий й конча носити не будуть..
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02.11.2022 19:03 Відповісти
Цікаво, що під час окупації Києва,жоден з цих районів не постраждав...
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02.11.2022 23:15 Відповісти
Подивився фото... Тобто відремонтували "залишки старої більш розвиненої цивілізації".



Це ж треба було так будувати міста. Є нам що перейняти та зробити частиною українських норм.

Одні тільки ливнівки які йдуть не на тротуар, а під землю це геніальний винахід.

А тут виявляється ще й в мегаполісі можна використовувати водяні колонки... Та й пєци що сприймалось як елемент декору річ потрібна на час війни так точно.
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02.11.2022 18:31 Відповісти
наявність води - одна з нагальних потреб ...
Без газу ... є варіанти від електрики до примуса
Без теплоенерго - теж від електики до теплих речей
Без електрики - гірше у 21 ст. , але не смертельно

А допустимо - москалі влупили по водопостачанню ...
У великому місті - воду з магазинів - дорого , але виметуть
Та будуть берегти для пиття ...
А у туалеті злити , а руки помити , чи посуду і т.д.
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02.11.2022 22:53 Відповісти
Я дивлюсь по окупованих та зруйнованих росією міст. Вода це саме перше що потрібно і що намагаються відновити навіть якщо всі труби побиті та повсюди озера понатікають. Без електрики, газу вижити в нашому кліматі точно можна, але не без води. Приватні запаси їжі ще зробити можна, але не води бо занадто великий об'єм вони будуть займати.
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02.11.2022 23:15 Відповісти
Дніпро, Ау як у нас справи з колонками питної води?
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02.11.2022 19:23 Відповісти
Звичайні водокачки ,які колись були в кожному дворі, одномоментно зникли ,а тепер на них знову спишуть гроші. Такий собі кругообіг водокачок в природі.
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02.11.2022 23:13 Відповісти
 
 