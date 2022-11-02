У Львові встановлюють водяні колонки як резервне джерело водопостачання

Львівводоканал пробурює нові та відновлює старі колонки із свердловинами у Львові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє комунальне підприємство "Львівводоканал" на своїй сторінці у фейсбуці.

"Львівводоканал" встановив 12 водяних колонок у Львові для забезпечення міста ще одним резервним способом водопостачання", - зазначено у повідомленні.

Починаючи з червня поточного року підприємство почало упорядковувати старі колонки і бурити нові, йдеться в повідомленні.

Місця для нових колонок визначали шляхом геологічної розвідки - гідрогеологи підприємства визначили місця з відповідним водоносним горизонтом і де дотримано санітарних норм. Вода у колонках пройшла лабораторні дослідження.

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"Ці колонки помпують воду із свердловини, вони не беруть воду із міської мережі водопостачання і є абсолютно автономними. На місцях нових свердловин встановили механічні колонки, надані німецькими меценатами як гуманітарну допомогу", - зазначено у повідомленні.