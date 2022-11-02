У Львові встановлюють водяні колонки як резервне джерело водопостачання
Львівводоканал пробурює нові та відновлює старі колонки із свердловинами у Львові.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє комунальне підприємство "Львівводоканал" на своїй сторінці у фейсбуці.
"Львівводоканал" встановив 12 водяних колонок у Львові для забезпечення міста ще одним резервним способом водопостачання", - зазначено у повідомленні.
Починаючи з червня поточного року підприємство почало упорядковувати старі колонки і бурити нові, йдеться в повідомленні.
Місця для нових колонок визначали шляхом геологічної розвідки - гідрогеологи підприємства визначили місця з відповідним водоносним горизонтом і де дотримано санітарних норм. Вода у колонках пройшла лабораторні дослідження.
"Ці колонки помпують воду із свердловини, вони не беруть воду із міської мережі водопостачання і є абсолютно автономними. На місцях нових свердловин встановили механічні колонки, надані німецькими меценатами як гуманітарну допомогу", - зазначено у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Це ж треба було так будувати міста. Є нам що перейняти та зробити частиною українських норм.
Одні тільки ливнівки які йдуть не на тротуар, а під землю це геніальний винахід.
А тут виявляється ще й в мегаполісі можна використовувати водяні колонки... Та й пєци що сприймалось як елемент декору річ потрібна на час війни так точно.
Без газу ... є варіанти від електрики до примуса
Без теплоенерго - теж від електики до теплих речей
Без електрики - гірше у 21 ст. , але не смертельно
А допустимо - москалі влупили по водопостачанню ...
У великому місті - воду з магазинів - дорого , але виметуть
Та будуть берегти для пиття ...
А у туалеті злити , а руки помити , чи посуду і т.д.