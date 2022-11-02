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Зраднику, який став "очільником" села на Ізюмщині, повідомлено про підозру, - прокуратура

прокуратура

Чоловік "очолив" село Оскіл під час окупації російськими військами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

За даними слідства, мешканець с. Оскіл на Ізюмщині отримав пропозицію від найманця "ЛНР" обійняти посаду т.в.о. "голови села Оскіл Ізюмського району Харківської області". Чоловік добровільно погодився на це.

Так, посадовець організовув роботу псевдооргану окупантів та контролював діяльність своїх підлеглих. Правоохоронці викрили зрадника. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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